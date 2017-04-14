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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Жительница Новокуйбышевска стала жертвой насильника в очках

Жительница Новокуйбышевска стала жертвой насильника в очках

Полиция распространила фоторобот человека, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности. Его жертвой стала жительница Новокуйбышевска.

Предполагаемый злоумышленник – мужчина 45-50 лет. Крепкого телосложения, рост примерно 170 – 175 сантиметров. Лицо европейского типа, волосы русые, короткие. Подозреваемый может носить очки для 

14 апреля 2017, 01:12
В блогах: «Беспредел в Новокуйбышевске»

В блогах: «Беспредел в Новокуйбышевске»

Блогер predator-samara поведал про беспредел в Новокуйбышевске. "Этому городу недодали из области 300 миллионов рублей, уже заложенных в местный бюджет. К слову, это часть собранных городом налогов и отправленных в субъект. В итоге приняли решение - а отчего бы городским 

5 апреля 2017, 06:21
Власти Новокуйбышевска зовут горожан на уборку города

Власти Новокуйбышевска зовут горожан на уборку города

Мэрия Новокуйбышевска обратилась к горожанам с призывом «сплотиться и консолидировать все активные и здравомыслящие силы для того, чтобы не допустить в городе хаоса, конфронтации и потерь», - конец цитаты. Эта просьба вызвана началом общегородской весенней уборки. Чиновники сетуют, что в 

30 марта 2017, 12:13
В Самаре вынесли приговор экс-главе областного Управления Росприроднадзора Александру Тергалинскому

В Самаре вынесли приговор экс-главе областного Управления Росприроднадзора Александру Тергалинскому

По версии обвинения, он подписал неправомочный документ, что привело к возникновению экологической угрозы.
55-летний Александр Тергалинский работал в сфере охраны окружающей среды без малого четверть века. В 2012-м возглавил Управление Росприроднадзора по Самарской области, но уже через полгода был отправлен 

27 марта 2017, 04:45
Экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки крупнейших предприятий региона

Экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки крупнейших предприятий региона

Тревожная экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки работы крупнейших предприятий региона, среди которых и местный нефтеперерабатывающий завод.
Все дело в выбросах химических веществ, которые угрожают здоровью стотысячного населения. На минувшей неделе дети в местной школе №4, надышавшись газом, 

22 марта 2017, 12:00
Экс-руководителю управления Росприроднадзора региона грозит тюремное заключение

Экс-руководителю управления Росприроднадзора региона грозит тюремное заключение

27 марта в Ленинском райсуде Самары ожидается оглашение приговора по делу Александра Тергалинского - бывшего руководителя регионального управления Росприроднадзора.
21 марта 2017, 07:30
Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки

Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки

По Самаре распространился неприятный запах - превышена норма по сероводороду, передает портал samru.ru со ссылкой на данные центра мониторинга окружающей среды. Первые сообщения о неприятном запахе на территории разных районов Самары начали поступать вечером в четверг, 9 февраля. После 
10 февраля 2017, 03:04
В 2016 году в Самарской области закрылось более 2 тысяч организаций

В 2016 году в Самарской области закрылось более 2 тысяч организаций

В регионе теперь значительно меньше торговцев, финансовых компаний и обрабатывающих предприятий. Такие выводы можно сделать на основе доклада Самарастата по итогам 2016 года.
Сейчас в 63 регионе насчитывается 112 011 действующих организаций, а год назад работу вели 114 711 компаний. 

6 февраля 2017, 12:12
На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс

На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс

На заводе «Салют» в Самаре открыто новое производство комплектующих для военно-морского и воздушного флота России. Произошло это в год 75-летия одного из наиболее засекреченных оборонных предприятий Самарской области.
 
75 лет назад завод Салют, созданный из нескольких эвакуированных в Куйбышев 

23 декабря 2016, 06:04
В Самарской области проведут «мусорный конкурс»

В Самарской области проведут «мусорный конкурс»

В Самарской области выберут региональных операторов, которые займутся вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, сообщает региональное министерство энергетики и ЖКХ.
Схема обращения ТБО в губернии прошла согласование в Росприроднадзоре, она условно разделена на три участка, привязанных к самым крупным городам 

6 декабря 2016, 03:39
Ученые собираются проверить воздух и почву в российских школах

Ученые собираются проверить воздух и почву в российских школах

В рамках будущего Года экологии российские ученые собираются осуществить глобальную проверку всех школ страны. Предлагается протестировать с помощью масс-спектрометров все отечественные средние учебные заведения на наличие опасных загрязнений. Об этом информирует глава департамента молекулярной и биологической физики МФТИ Игорь Попов.

9 ноября 2016, 10:44
Предприятия Самарской области должны бюджету 12 миллиардов рублей

Предприятия Самарской области должны бюджету 12 миллиардов рублей

Минфин предложил почти вдвое увеличить штраф за несвоевременную уплату налогов. По мнению чиновников, это позволит нейтрализовать попытки за бесценок пользоваться деньгами государства. Налогоплательщики России, по данным на первое августа, должны бюджету более 250 миллиардов рублей только в виде пени за 

11 октября 2016, 02:09
Ученые выяснили, что загрязненный воздух может спровоцировать болезнь Альцгеймера

Ученые выяснили, что загрязненный воздух может спровоцировать болезнь Альцгеймера

Английские ученые установили, что загрязнение воздуха угрожает появлением болезни Альцгеймера. Причиной этого могут оказаться токсичные элементы, проникающие в человеческий мозг.
Болезнь Альцгеймера обычно поражает людей в солидном возрасте. В качестве симптомов ученые отмечают развивающееся слабоумие, проявляющееся в неадекватном мышлении и 

6 сентября 2016, 02:20
Ученые: Кислород появился на Земле благодаря мхам

Ученые: Кислород появился на Земле благодаря мхам

Кислород на нашей планете появился благодаря мхам. Такой вывод сделали британские ученые при помощи самых современных технологий компьютерного моделирования.
Исследователи поясняют, что кислород в его современной форме появился в атмосфере свыше 2,5 миллиардов лет назад. Но только 400 млн. лет 

18 августа 2016, 09:46
Областной Росприроднадзор возглавил Махмуд Калиматов

Областной Росприроднадзор возглавил Махмуд Калиматов

Руководителем Росприроднадзора по Самарской области назначен 56-летний Махмуд Калиматов. В 1990-е годы он работал в органах прокуратуры, 5 лет руководил надзорным ведомством Самары. После избрания Николая Меркушкина губернатором Самарской области Махмуд Калиматов был назначен советником главы региона, сообщает портал
4 декабря 2015, 09:56
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