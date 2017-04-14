Напомним, что 13 марта в новокуйбышевскую горадминистрацию поступило 15 звонков с сообщениями о резком запахе газа в воздухе. Тогда сразу 7 школьников госпитализировали с подозрением на отравление. ТЕРРА провела свое расследование.
На наш официальный запрос в региональный Росприроднадзор пришел ответ. Выяснилось, что по результатам проверки возбуждены административные дела в отношении физических и юридических лиц, представляющих "Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию". Они не в полном объеме осуществляют мероприятия по снижению выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Также Росприроднадзор выявил, что "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" осуществляет выброс вредных, загрязняющих веществ без специального разрешения. Предприятие привлечено к административной ответственности.
Отметим, по закону столь тревожная экологическая обстановка в Новокуйбышевске может спровоцировать трехмесячную приостановку работы крупнейших предприятий региона. Материальный ущерб промышленных гигантов из-за этого может составить сотни миллионов рублей.
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