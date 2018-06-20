Вечером 7 июня в Самаре появится еще один объект, связанный с чемпионатом мира по футболу. В историческом центре областной столицы состоится открытие «Стены чемпионов». Она разместится на фасаде одного из домов.

Первыми свои автографы на стене оставят первый в истории Самары …