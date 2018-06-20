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Лучший способ сбережения денег назвали россияне

Лучший способ сбережения денег назвали россияне

Почти половина жителей нашей страны считает самым хорошим вариантном вложения денег - банковские вклады, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Хотя сейчас люди начали забирать оттуда свои деньги. «На сберегательное поведение ориентированы 66% граждан. Доля людей, которые готовы сократить 

19 июня 2018, 09:03
ЦБ потребует взыскать убытки с экс-владельцев «Промсвязьбанка», «Бинбанка» и «Открытия»

ЦБ потребует взыскать убытки с экс-владельцев «Промсвязьбанка», «Бинбанка» и «Открытия»

Центробанк России заявил о намерении взыскать понесённые им убытки с бывших владельцев трех российских банков - «Открытия», «Бинбанка» и «Промсвязьбанка». Все они были отправлены на санацию в прошлом году. Иски подадут либо в конце этого, либо в начале 2019 года, 

14 июня 2018, 09:00
Выставка «Город Мастеров» откроется на набережной в Самаре

Выставка «Город Мастеров» откроется на набережной в Самаре

10 июня на самарской набережной состоится открытие площадки «Город Мастеров». Она разместится между Некрасовским и Ленинградским спусками.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в выставке примут участие 26 умельцев со всех уголков Самарской области. Будут представлены изделия ручной работы, в том числе народные 

10 июня 2018, 09:49
«Стена чемпионов» откроется в Самаре

«Стена чемпионов» откроется в Самаре

Вечером 7 июня в Самаре появится еще один объект, связанный с чемпионатом мира по футболу. В историческом центре областной столицы состоится открытие «Стены чемпионов». Она разместится на фасаде одного из домов.

Первыми свои автографы на стене оставят первый в истории Самары 

7 июня 2018, 07:31
Снова перенесли открытие четвертой очереди набережной в Самаре

Снова перенесли открытие четвертой очереди набережной в Самаре

Открытие четвертой очереди набережной в Самаре. Долгожданное событие должно было состояться в конце мая, но этого так и не произошло. Теперь новая дата открытия — начало июня. Об этом рассказала глава областного центра Елена Лапушкина на заседании городской думы.
31 мая 2018, 10:25
Суд признал Алексея Титова банкротом

Суд признал Алексея Титова банкротом

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа признал банкротом Алексея Титова. Речь идет о бывшем бенефициаре самарского банка «Солидарность», сыне экс-губернатора региона Константина Титова. С иском о введении процедуры несостоятельности в отношении Титова-младшего обратился известный самарский бизнесмен Сергей Ракитин. Он потребовал вернуть 

31 мая 2018, 11:42
В блогах: «В Самаре на ЧМ появятся валютчики в лице добрых круглолицых ребят?»

В блогах: «В Самаре на ЧМ появятся валютчики в лице добрых круглолицых ребят?»

Самарец Илья Круговой в в "ФБ" задается вопросом, "а готова ли наша финансовая система к наплыву туристов в Самару, особенно иностранных"? "Вот приспичило мне поменять в субботу наличные евро на рубли - а фиг там... Специально прошел по местному 
30 мая 2018, 06:58
27 мая откроется Струковский сад в Самаре

27 мая откроется Струковский сад в Самаре

27 мая в Самаре после масштабной реконструкции откроется старейший парк города – Струковский сад. На этот день организаторы подготовили большую программу мероприятий. Главным из них станет юбилейный, 25-й фестиваль «Пресса-2018». Для его гостей ведшие СМИ региона подготовят более 20 тематических 

23 мая 2018, 10:25
У Самары появилась собственная памятная монета, есть фото

У Самары появилась собственная памятная монета, есть фото

Московский монетный двор выпустил памятную монету с символикой Самары. С инициативой об ее изготовлении выступил самарский филиал банка ВТБ24.

Как пояснили в финансовом учреждении, появление на рынке такой монеты – это мощное позиционирование города на культурном и социальном уровне, 
27 февраля 2016, 02:50
В России создан

В России создан "Почта Банк"

"Почта России" и банк ВТБ24 подписали пакет документов о создании "Почта Банка". В церемонии приняли участие генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов и президент – председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов.
"Почта России" в лице своей 100-процентно дочерней компании приобрела 50% 
28 января 2016, 02:44
Банк России понизил ключевую ставку

Банк России понизил ключевую ставку

Центробанк принял решение снизить ключевую ставку с 11,5 до 11%.
 
В официальном сообщении регулятора говорится, что решение о понижении принято по той причине, 
31 июля 2015, 04:11
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