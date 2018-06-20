Управляющая самарским филиалом банка ВТБ24 Зарина Плукчи сменила место работы и возглавила губернское подразделение банка "Открытие". По словам руководства блока региональной сети, перед ней поставлена задача наращивания кредитного и депозитарного портфелей, а также развития отношений с корпоративными клиентами. Зарина Плукчи также будет отвечать за процесс интеграции "Открытия" с «Бинбанком» и «Росгосстрах банком». Кто именно теперь возглавит самарское подразделение ВТБ24, скорее всего, станет известно в ближайшую пятницу.
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