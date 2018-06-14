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Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»
Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание …
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15 июня 2018, 09:58
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Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике
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15 июня 2018, 09:51
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В блогах: про опасный щит у самарского рынка
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" обращаются к мэрии Самары, чтобы она обратила внимание на рекламный щит около рынка у пересечения улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе. От ветра он шатается сильно во все стороны. Люди …
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14 июня 2018, 09:50
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В блогах: «Бывший глава облМВД стал библиотекарем в колонии, где сидит»
Пользователь OBrian поведал в коллективном блоге "Я плакал", что бывший глава ФСИН и самарского МВД Александр Реймер полюбил книги. "И это не метафора: самый высокопоставленный сиделец страны стал библиотекарем в колонии № 13, где он сейчас отбывает наказание, - …
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14 июня 2018, 09:40
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В блогах: «Этот Сбер просто забодал уже!»
В соцсетях продолжают минусовать Сбербанк за его "суровый сервис". Кушкова Виктория рассказала в "Фейсбуке" про чрезмерную подозрительность учреждения. "Этот Сбер просто забодал уже! - негодует девушка. - Переводишь деньги со своей сберовской дебетовой карты на свою же кредитную - …
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7 июня 2018, 09:01
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В блогах: «Сбербанк затягивает сроки с возвратом денежных средств»
Самарцев продолжает напрягать работа Сбербанка. На этот раз горожан предупредили, что банк по непонятным причинам «затягивает сроки с возвратом денежных средств». «Мной была проведена оплата в магазине, возникла ошибка на кассе. Сделали отмену, - пишет самарчанка Елена Г. на …
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6 июня 2018, 09:01
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В блогах: «О новой неприятности, которая может настигнуть клиентов Сбербанка»
Алексей Миноровский в "Фейсбуке" предупредил пользователей о новой неприятности, которая может настигнуть клиентов Сбербанка. "Кинул на свой номер телефона оплату - 605 рублей, - пишет автор. - Сбербанк счёл мой платеж подозрительным и заблокировал мобильный банк. Я пользуюсь номером …
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5 июня 2018, 09:00
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В блогах: про «суровое отделение Сбербанка на Гагарина, 19»
Самарец Сидор Молотов через «Фейсбук» обратился к Сбербанку, чтобы он «все-таки решил проблему физической доступности отделения на Гагарина, 19». «Сбер на всю страну уже много раз пиарился, как он любит пожилых, мамочек с детьми и, конечно же, инвалидов (Герман …
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5 июня 2018, 09:47