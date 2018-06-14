В блогах: про «суровое отделение Сбербанка на Гагарина, 19» обратился к Сбербанку, чтобы он «все-таки решил проблему физической доступности отделения на Гагарина, 19». «Сбер на всю страну уже много раз пиарился, как он любит пожилых, мамочек с детьми и, конечно же, инвалидов (Герман … Самарец Сидор Молотов через «Фейсбук»к Сбербанку, чтобы он «все-таки решил проблему физической доступности отделения на Гагарина, 19». «Сбер на всю страну уже много раз пиарился, как он любит пожилых, мамочек с детьми и, конечно же, инвалидов (Герман