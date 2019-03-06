|
В Самару прибудет трофейная техника, изъятая у различных группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии
Самара станет участником военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Трофейная техника и вооружение, изъятое у различных группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии прибудут на железнодорожный вокзал столицы 63-го региона. Мероприятие проводится Министерством обороны России с целью масштабной демонстрации успехов отечественных Вооруженных Сил …
|
6 марта 2019, 08:43
|
Жителям дома на Чапаевской, где обрушилась крыша, предложили перебраться в маневренный фонд в Озерном
Очередное ЧП в Самаре. В понедельник вечером возникла угроза обрушения стены двухэтажного четырехквартирного дома № 34 по улице Чапаевской. В результате происшествия пострадавших нет. Жители дома эвакуировались самостоятельно, аварийные службы отключили здание от газо- и электроснабжения. По этому поводу в …
|
5 марта 2019, 10:03
|
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова
В областной столице устранили коммунальную аварию на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе. По данным министерства энергетики и ЖКХ, ремонтные работы были завершены в 20:30, теплоснабжение восстановлено.
|
5 марта 2019, 09:31
|
Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком России
Самым богатым человеком России признан председатель правления НОВАТЭК, Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон. Список самых состоятельных и влиятельных опубликовал журнал Forbes. Михельсон занимает в мировом рейтинге 32-е место, а его состояние оценивается в $24 млрд. Второе место осталось за …
|
5 марта 2019, 09:06
|
В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки
|
5 марта 2019, 02:00
|
Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером
|
5 марта 2019, 01:39
|
Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек
|
4 марта 2019, 12:02
|
93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре
|
3 марта 2019, 08:24
|
Баня сгорела в четверг в Сызрани
|
1 марта 2019, 10:37
|
Ночной пожар в Сызрани: 13 человек спасли
|
24 февраля 2019, 11:26
|
Двигатель для второй ступени самарской ракеты "Союз-2" прошел испытания на новом топливе нафтил
В России успешно завершились испытания первого серийного двигателя РД-108А для второй ступени самарской ракеты "Союз-2", информирует Объединенная двигателестроительная корпорация. Агрегат работает на новом ракетном топливе нафтил. Его впервые использовали вместо керосина в ноябре 2017 года при старте "Союза-2" с Восточного, …
|
20 февраля 2019, 09:47
|
Тротуарную плитку для Жигулевска изготавливают осужденные
В исправительной колонии № 10 в Самарской области освоили производство тротуарной плитки. Готовое изделие будет забирать муниципальное учреждение Жигулевска. Плитку выпускают в цехе колонии на собственном оборудовании. Причем, на производстве работают осужденные, которые получили профессиональное образование в филиале образовательного учреждения …
|
20 февраля 2019, 04:19
|
В Самаре начала свою работу международная специализированная выставка-форум «Энергетика»
Во вторник, 19 февраля, в Самаре открылась 25-ая международная специализированная выставка-форум «Энергетика». Посетители могут ознакомиться с высокотехнологичными разработками, новинками ведущих российских и зарубежных производителей энергетического и электротехнического оборудования, технологиями по его ремонту и модернизации. Выставка будет работать до 21 февраля.
|
19 февраля 2019, 12:26
|
Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
|
15 февраля 2019, 07:11
|
В Самарской воздушной зоне задымился самолет «Москва – Караганда»
|
15 июля 2017, 02:31
|
Из садика на Московском шоссе эвакуировали детей
В пятницу, 28 апреля, в Самаре эвакуировали воспитанников и персонал детского сада на 18-м километре Московского шоссе. Днем в учреждении произошло задымление, передает «Волга-Ньюс».
Еще до приезда пожарных, педагоги покинули помещение вместе с детьми. Выяснилось, что горелым запахло из-за замыкания электропроводки. …
|
28 апреля 2017, 05:15
|
В Самаре из центра «Скала Холл» эвакуировали 70 человек
Во вторник, 27 декабря, из офисного центра «Скала Холл» было эвакуировано 70 человек из-за задымления, сообщает 63.ru. Опубликованы фотографии с места происшествия.
Примерно в 8:30 сотрудники организаций, расположенных в «Скале», почувствовали запах горения, однако пламени не видели. По …
|
27 декабря 2016, 09:26
|
В Самаре произошло задымление в трамвае номер 13
|
4 июля 2016, 10:04
Мы Вам перезвоним!