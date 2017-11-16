В Самаре силовики задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис турфирмы. Преступление было совершено 7 ноября. Примерно в 16 часов в помещение организации зашли двое грабителей, вооруженных бейсбольной битой и пистолетом. Они потребовали у руководителя организации всю наличку из сейфа, забрали деньги и скрылись.
«Оба были в масках, однако средство конспирации нападавшие надели не сразу, а непосредственно в помещении офиса. Также было установлено: завладев денежными средствами в сумме 135 тысяч рублей, грабители вышли из помещения и скрылись на автомобиле иностранного производства», - сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.
Сотрудники полиции изучили видео с камер наблюдения и смогли установить автомобиль, на котором скрылись преступники, и его владельца. Подозреваемых задержали при силовой поддержке бойцов СОБР областного управления Росгвардии. Судя по оперативным видеозаписям, дверь в квартиру предполагаемого злоумышленника силовики вскрывали с помощью кувалд.
В порядке статьи 91 УПК РФ задержаны трое молодых мужчин в возрасте от 20 до 27 лет: житель Самары, двое выходцев из Новокуйбышевска, один из которых ранее судим за грабеж. Идет расследование.
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