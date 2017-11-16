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Материалы по теме:

Дилер синтетических наркотиков пойман в Самарской области

Дилер синтетических наркотиков пойман в Самарской области

Полицейские пресекли крупный канал поставки наркотиков в Самарскую область. Выйти на цепочку предполагаемых преступников удалось через 30-летнего безработного жителя Самары, который на своей иномарке ввез из Московской области в губернию несколько кило запрещенных веществ синтетического происхождения. Его задержали в тот 

3 ноября 2017, 05:31
Полиция нашла золото и технику, украденную у самарцев

Полиция нашла золото и технику, украденную у самарцев

В Самаре полицейские задержали подозреваемого в серийных кражах из квартир горожан. Задержанный – ранее судимый 34-летний мужчина, который освободился в августе. Полиция опубликовало фото предметов, изъятых у подозреваемого. Среди них обнаружены предметы, украденные из квартиры 19-этажки на Пятой просеке: золото 
3 ноября 2017, 09:59
Председатели Общественных советов при органах МВД собрались в Самаре

Председатели Общественных советов при органах МВД собрались в Самаре

В Самаре прошло совещание председателей Общественных советов, работающих при территориальных органах МВД в Приволжском федеральном округе. Подобные организации в регионах страны действуют с 2008 года, но все вместе они собрались впервые. Цель - обмен опытом работы.

Ольга Кравчук, начальник отдела информации 

1 ноября 2017, 09:28
СМИ: МВД закроет нелегальным мигрантам доступ к жилью

СМИ: МВД закроет нелегальным мигрантам доступ к жилью

Комитет Госдумы РФ по строительству и законодательству собирается обсудить проект закона, ужесточающий санкции за содействие нелегальным мигрантам. В числе прочего россиянам, которые предоставят жилплощадь либо транспортные средства нелегалам, в случае утверждения поправок грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам 

24 октября 2017, 03:21
В Самаре задержали подозреваемых в ограблении банков и убийстве охранника

В Самаре задержали подозреваемых в ограблении банков и убийстве охранника

Самарские силовики задержали троих мужчин, подозреваемых в причастности к серии налетов на банки города. По данным полицейских, в период с 2016 по 2017 годы совершено не менее пяти разбойных нападений. Общая сумма ущерба составляет порядка 20 миллионов рублей. Одного из 
18 октября 2017, 03:26
Задержан глава Нефтегорского района

Задержан глава Нефтегорского района

В Самарской области по подозрению в получении взятки задержан глава Нефтегорского района Владимир Корнев. Чиновник уже признал свою вину, ему предъявлено обвинение. По версии следствия, семь лет назад обвиняемый получил квартиру в Нефтегорске стоимостью более 700 тысяч рублей за помощь 

18 октября 2017, 07:52
Более 80 банд уничтожено в Самарской области

Более 80 банд уничтожено в Самарской области

За последние 7 лет на территории Самарской области на скамью подсудимых попали 579 участников криминальных объединений. С 2012 года в 63 регионе ликвидировали 81 организованную преступную группировку. Сегодня ОПГ все больше внимания уделяют мошенничествам в сфере недвижимости и сотовой связи, 

6 октября 2017, 11:21
Самарская область приняла двух «воров в законе»

Самарская область приняла двух «воров в законе»

Долгое время на территории губернии не было преступных авторитетов, имеющих статус «вора в законе». Сегодня их сразу двое. Один -  из Петербурга, второй - с Дальнего Востока. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказал Константин 

6 октября 2017, 10:24
Ветеран СОБРа создал экзоскелет для защиты от коллекторов

Ветеран СОБРа создал экзоскелет для защиты от коллекторов

38-летний житель города Пушкино, ветеран СОБРа, самостоятельно собрал импровизированные доспехи.  
8 августа 2016, 05:01
В Самаре прошли обыски в офисе компании «Окна СОК» на Заводском шоссе

В Самаре прошли обыски в офисе компании «Окна СОК» на Заводском шоссе

Во вторник, 30 сентября, прошли обыски в головном офисе компании «Окна СОК» на Заводском шоссе в Самаре. По неофициальным данным, сотрудники областного управления экономической безопасности при поддержке СОБРа изъяли финансовую документацию. Известно, что оперативные мероприятия проводятся в рамках уже возбужденных 

1 октября 2014, 09:33
Таможенники и СОБР ищут контрабанду на рынках Самары

Таможенники и СОБР ищут контрабанду на рынках Самары

На рынках Самары торгуют овощами и фруктами, привезенными из государств, которые попали под продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции Запада указом президента России еще в начале августа. Этим утром контрабандистов на овощебазе №3 искали специалисты таможни, управления Федеральной миграционной 

10 сентября 2014, 03:51
В Самарской области обнаружено 700 тонн незаконного этилового спирта

В Самарской области обнаружено 700 тонн незаконного этилового спирта

В Самарской области проведена спецоперация по декриминализации рынка алкогольной продукции. Как сообщает сайт МВД России, в мероприятии участвовало около 100 полицейских – бойцы спецподразделений СОБР и ОМОН, самарские оперативники и специалисты Росалкогольрегулирования.

В результате пресечена незаконная деятельность ряда крупнейших предприятий отрасли, 

29 января 2014, 12:14
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