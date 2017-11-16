Долгое время на территории губернии не было преступных авторитетов, имеющих статус «вора в законе». Сегодня их сразу двое. Один - из Петербурга, второй - с Дальнего Востока. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказал Константин …