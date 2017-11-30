Прощание с Екатериной Вашуркиной проходило в доме мамы. Она была ее единственной дочерью. Убитые горем родители до сих пор не могут поверить в случившееся. Версий преступления у них нет. Напомним, что в ночь на 11 декабря на семейную пару в …