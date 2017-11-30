В Самаре задержан подозреваемый в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Это 67-летний мужчина, директор фирмы. По данным МВД, он пытался подкупить начальника подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Сумма взятки составляла 200 рублей.
Деньги предназначались «за не проведение проверочных мероприятий по факту перевозки алкогольной продукции без сопроводительных документов и с визуальными признаками подделки федеральных специальных марок», указано в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.
Но сотрудник полиции доложил о попытке подкупа своему руководству. Подозреваемого задержали в момент передачи денег. СУ СК России по Самарской области возбудил уголовное дело. Идет расследование.
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