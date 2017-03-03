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Бункер S

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Материалы по теме:

В Самару на ЧМ-2018 приедут 11,5 тысячи силовиков

В Самару на ЧМ-2018 приедут 11,5 тысячи силовиков

Для обеспечения безопасности во время ЧМ-2018 в Самару из других регионов приедут 10 тысяч полицейских и 1500 бойцов Росгвардии. Полицейских разместят в общежитиях самарских университетов, «гвардейцам» предоставят комнаты в общежитиях ссузов. Об этом сообщили на совещании, посвященном проведению ЧМ-2018.
3 марта 2017, 01:41
В блогах: реконструкция исторического центра Самары стартовала

В блогах: реконструкция исторического центра Самары стартовала

Блогер Александр Жоголев сообщил, что в исторической части Самары в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 началась реконструкция ветхого жилья. "Хотя, наверное, правильнее его было бы снести, нежели вот так уродовать, - считает автор. - Честно не могу сказать, за чей 
3 марта 2017, 09:17
Самарские отельеры раскошелятся на безопасность мундиаля

Самарские отельеры раскошелятся на безопасность мундиаля

308 самарских гостиниц, хостелов и других мест размещения уже прошли необходимую для приема гостей чемпионата мира аттестацию. И даже получили звездность.

В самарском оргкомитете мундиаля сейчас озабочены вопросами безопасности. На базе отеля «Холидей Инн» по инициативе регионального 

2 марта 2017, 09:57
В Самаре возле стадиона ЧМ-2018 появится искусственное озеро

В Самаре возле стадиона ЧМ-2018 появится искусственное озеро

Самарское областное управление капстроительства заказало доппроект благоустройства около стадиона «Самара Арена». Объект строят на территории радиоцентра для проведения матчей ЧМ-2018. Согласно новому документу, около стадиона должно появиться искусственное озеро площадью более 7000 квадратных метров и глубиной четыре метра.

Кроме 
1 марта 2017, 11:47
Появилось новое видео со стройки стадиона «Самара Арена» - февраль 2017-го

Появилось новое видео со стройки стадиона «Самара Арена» - февраль 2017-го

В интернете опубликовано новое видео со стройплощадки, где возводят стадион «Самара Арена» для проведения матчей ЧМ-2018. В комментарии к ролику указано, что съемка проведена в феврале 2017 года.

Напомним, в ночь на 13 февраля на стройке произошел пожар. 
13 февраля 2017, 03:53
На стройке стадиона «Самара Арена» случился пожар

На стройке стадиона «Самара Арена» случился пожар

Ночью около стадиона «Самара Арена» произошел крупный пожар, загорелись бытовые вагончики, сообщает 63.ru.
Огонь охватил территорию площадью 100 квадратных метров. Сообщение о ЧП поступило в МЧС 13 февраля около часа ночи. К месту происшествия направили шесть пожарных машин. В 
13 февраля 2017, 01:24
В Тольятти собака укусила ребенка в лицо

В Тольятти собака укусила ребенка в лицо

В тольяттинскую больницу бригада скорой помощи доставила четырехлетнюю девочку. Ребенка в лицо укусила собака, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на данные оперативных служб.

Инцидент произошел в четверг, 9 февраля, около семи часов вечера в квартире дома по бульвару Космонавтов.
10 февраля 2017, 11:29
В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину

В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину

Во вторник, 7 февраля, в самарскую больницу доставили 33-летнюю женщину, попавшую под трамвай. Это случилось на улице Демократической.

По предварительной информации, трамвай только задел пешехода, женщина ударилась головой. Очевидцы вызвали скорую помощь. Потерпевшую увезли с подозрением на сотрясение головного мозга. 
8 февраля 2017, 03:00
Пьяный тольяттинец уснул на снегу, а проснулся в больнице

Пьяный тольяттинец уснул на снегу, а проснулся в больнице

На днях в Тольятти случайные прохожие обнаружили лежащего посреди улицы парня, он едва дышал и находился бессознательном состоянии. Люди вызвали ему скорую. Медики в срочном порядке оказали молодому человеку необходимую помощь и отвезли в больницу, где диагностировали у него общее 

4 февраля 2017, 04:55
Возле стадиона «Самара Арена» появится вертолетная площадка и защитный вал

Возле стадиона «Самара Арена» появится вертолетная площадка и защитный вал

Проект первого этапа благоустройства территории вокруг стадиона «Самара Арена» прошел госэкспертизу. Речь идет о территории в границах Московского шоссе, Ракитовского и Волжского шоссе, а также улиц  Ташкентской и  Демократической.

В рамках первого этапа запланирован снос ряда объектов и перекладка коммуникаций, где 

2 февраля 2017, 02:12
Скорой помощи могут разрешить таранить другие машины

Скорой помощи могут разрешить таранить другие машины

Скорой помощи могут официально разрешить таранить мешающие проезду машины. Радикальные изменения в законодательстве намерены инициировать в Минздраве. Непропуск скорой, которая движется с сигнальными маячками, следует приравнивать к неумышленному убийству, считают в ведомстве.

Напомним, в начале января в Петропавловске-Камчатском 21-летний парень скончался 

17 января 2017, 03:19
В Самаре в разгаре подготовка медицинских бригад, которые будут работать на объектах чемпионата мира по футболу в 2018 году

В Самаре в разгаре подготовка медицинских бригад, которые будут работать на объектах чемпионата мира по футболу в 2018 году

Несколько сотен врачей готовы дежурить как на арене, так и в других местах сбора болельщиков. Моделирование автокатастрофы с большим количеством пострадавших. Максимально быстро в ситуации неопределенности бригаде нужно принять решение. На манекенах медики тренируют методы оказания первой помощи и шлифуют 

15 декабря 2016, 05:23
В Самаре от гололеда пострадали 35 человек

В Самаре от гололеда пострадали 35 человек

С 28 по 30 ноября сразу 35 самарцев стали жертвами гололеда. Самому младшему из пострадавших всего 4 месяца - ребенок выпал из рук мамы, потерявшей равновесие на скользкой дороге. Самому старшему - 89 лет, сообщили медики. Как уже рассказывала «ТЕРРА», 

2 декабря 2016, 11:52
Самарские медики помогли провести уникальную операцию по пересадке легкого

Самарские медики помогли провести уникальную операцию по пересадке легкого

Уникальную операцию провели российские трансплантологи. Изъятое в Самаре донорское легкое пересажено пациентке в Москве. Межрегиональная трансплантация органа проведена в России впервые.

Врачи одной из больниц столицы губернии констатировали гибель головного мозга пациента, который потенциально может стать донором. Для пересадки подходит далеко 

1 июня 2016, 06:32
Эксперты заявили об опасной болезни-невидимке, поражающей печень

Эксперты заявили об опасной болезни-невидимке, поражающей печень

Появилась информация об очередных исследованиях российских ученых, которые поведали о болезни-невидимке, поражающей печень. В данном случае, отмечают специалисты, речь вовсе не идет о людях, злоупотребляющих алкоголем. На протяжении долгих лет считалось, что основной удар по этому важнейшему органу наносит именно 
28 декабря 2015, 07:54
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