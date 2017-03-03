В дни проведения ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» организуют 18 стационарных медпунктов. Там будут дежурить 28 мобильных бригад и 11 машин скорой помощи, 7 из которых - реанимобили С-класса. Формирование команды, которая состоит из 250 медработников, для работы на объектах мундиаля продолжается уже около полутора лет. Основными медицинскими учреждениями на период проведения в Самаре матчей чемпионата мира станут больницы имени Середавина и Пирогова. Перед мундиалем пройдет масштабная кампания иммунопрофилактики. В каждой гостинице Самары рекомендовано создать собственный здравпункт и организовать оперативную связь с системой «Безопасный город». Подробности – в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА» в 18:45.
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В Самару на ЧМ-2018 приедут 11,5 тысячи силовиков
Для обеспечения безопасности во время ЧМ-2018 в Самару из других регионов приедут 10 тысяч полицейских и 1500 бойцов Росгвардии. Полицейских разместят в общежитиях самарских университетов, «гвардейцам» предоставят комнаты в общежитиях ссузов. Об этом сообщили на совещании, посвященном проведению ЧМ-2018.
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3 марта 2017, 01:41
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В блогах: реконструкция исторического центра Самары стартовала
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3 марта 2017, 09:17
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Самарские отельеры раскошелятся на безопасность мундиаля
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2 марта 2017, 09:57
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В Самаре возле стадиона ЧМ-2018 появится искусственное озеро
Самарское областное управление капстроительства заказало доппроект благоустройства около стадиона «Самара Арена». Объект строят на территории радиоцентра для проведения матчей ЧМ-2018. Согласно новому документу, около стадиона должно появиться искусственное озеро площадью более 7000 квадратных метров и глубиной четыре метра.
Кроме …
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1 марта 2017, 11:47
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Появилось новое видео со стройки стадиона «Самара Арена» - февраль 2017-го
В интернете опубликовано новое видео со стройплощадки, где возводят стадион «Самара Арена» для проведения матчей ЧМ-2018. В комментарии к ролику указано, что съемка проведена в феврале 2017 года.
Напомним, в ночь на 13 февраля на стройке произошел пожар. …
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13 февраля 2017, 03:53
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На стройке стадиона «Самара Арена» случился пожар
Ночью около стадиона «Самара Арена» произошел крупный пожар, загорелись бытовые вагончики, сообщает 63.ru.
Огонь охватил территорию площадью 100 квадратных метров. Сообщение о ЧП поступило в МЧС 13 февраля около часа ночи. К месту происшествия направили шесть пожарных машин. В …
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13 февраля 2017, 01:24
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В Тольятти собака укусила ребенка в лицо
В тольяттинскую больницу бригада скорой помощи доставила четырехлетнюю девочку. Ребенка в лицо укусила собака, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на данные оперативных служб.
Инцидент произошел в четверг, 9 февраля, около семи часов вечера в квартире дома по бульвару Космонавтов.
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10 февраля 2017, 11:29
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В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину
Во вторник, 7 февраля, в самарскую больницу доставили 33-летнюю женщину, попавшую под трамвай. Это случилось на улице Демократической.
По предварительной информации, трамвай только задел пешехода, женщина ударилась головой. Очевидцы вызвали скорую помощь. Потерпевшую увезли с подозрением на сотрясение головного мозга.
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8 февраля 2017, 03:00
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Пьяный тольяттинец уснул на снегу, а проснулся в больнице
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4 февраля 2017, 04:55
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Возле стадиона «Самара Арена» появится вертолетная площадка и защитный вал
Проект первого этапа благоустройства территории вокруг стадиона «Самара Арена» прошел госэкспертизу. Речь идет о территории в границах Московского шоссе, Ракитовского и Волжского шоссе, а также улиц Ташкентской и Демократической.
В рамках первого этапа запланирован снос ряда объектов и перекладка коммуникаций, где …
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2 февраля 2017, 02:12
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Скорой помощи могут разрешить таранить другие машины
Скорой помощи могут официально разрешить таранить мешающие проезду машины. Радикальные изменения в законодательстве намерены инициировать в Минздраве. Непропуск скорой, которая движется с сигнальными маячками, следует приравнивать к неумышленному убийству, считают в ведомстве.
Напомним, в начале января в Петропавловске-Камчатском 21-летний парень скончался …
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17 января 2017, 03:19
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В Самаре в разгаре подготовка медицинских бригад, которые будут работать на объектах чемпионата мира по футболу в 2018 году
Несколько сотен врачей готовы дежурить как на арене, так и в других местах сбора болельщиков. Моделирование автокатастрофы с большим количеством пострадавших. Максимально быстро в ситуации неопределенности бригаде нужно принять решение. На манекенах медики тренируют методы оказания первой помощи и шлифуют …
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15 декабря 2016, 05:23
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В Самаре от гололеда пострадали 35 человек
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2 декабря 2016, 11:52
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Самарские медики помогли провести уникальную операцию по пересадке легкого
Уникальную операцию провели российские трансплантологи. Изъятое в Самаре донорское легкое пересажено пациентке в Москве. Межрегиональная трансплантация органа проведена в России впервые.
Врачи одной из больниц столицы губернии констатировали гибель головного мозга пациента, который потенциально может стать донором. Для пересадки подходит далеко …
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1 июня 2016, 06:32
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Эксперты заявили об опасной болезни-невидимке, поражающей печень
Появилась информация об очередных исследованиях российских ученых, которые поведали о болезни-невидимке, поражающей печень. В данном случае, отмечают специалисты, речь вовсе не идет о людях, злоупотребляющих алкоголем. На протяжении долгих лет считалось, что основной удар по этому важнейшему органу наносит именно …
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28 декабря 2015, 07:54