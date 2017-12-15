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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: «История строительства Сызранской ГЭС»

В блогах: «История строительства Сызранской ГЭС»

Блогер Вадим Кондратьев посвятил пост истории строительства Сызранской ГЭС. Он опубликовал подборку фотографий 1920-х годов.

«Сейчас эта станция является памятником истории и архитектуры. Она вступила в строй в 1929 году в рамках деятельности ГОЭЛРО. На сегодня это единственное 
14 декабря 2017, 08:09
В Самаре пришедший в школу мужчина проломил голову ученику

В Самаре пришедший в школу мужчина проломил голову ученику

Сегодня стало известно о ЧП в самарской школе № 149, что на улице Солнечной. По предварительной информации, 40-летний отец одной из учениц пришел в учебное заведение и в результате конфликта с 14-летним подростком якобы проломил ему голову. Сейчас по данному 
13 декабря 2017, 05:30
В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте

В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте

Ночью 12 декабря сызранские спасатели получили вызов от 22-летнего мужчины, который сообщил, что не может уйти с работы. Он оказался заперт в рабочем помещении.
«Инцидент произошел в организации, расположенной по адресу: улица Советская, 4», - сообщили в МБУ «Аварийно-спасательная служба».

Выяснилось, 

13 декабря 2017, 03:44
Снятая на видео голубая вспышка в небе напугала жителей Сызрани

Снятая на видео голубая вспышка в небе напугала жителей Сызрани

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, снятое в Сызрани. Голубая вспышка в небе напугала местных жителей. Момент зафиксировал видеорегистратор. Запись, сделанная, судя по таймкоду, 11 декабря в 19:35, опубликована в Интернете. Во время движения автомобиля в темное время суток небо резко 
12 декабря 2017, 05:07
В Самаре женщина поскользнулась и погибла под грузовым поездом

В Самаре женщина поскользнулась и погибла под грузовым поездом

В воскресенье, 10 декабря, на железной дороге в Самаре погибла женщина. Пешехода сбил грузовой поезд. Трагедия случилась около 16:30 на 1106 километре Куйбышевской железной дороги между станциями «Киркомбинат» и «Стахановская». По предварительным данным женщина поскользнулась и не успела отползти от 

11 декабря 2017, 12:32
В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате

В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате

В Сызрани спасатели помогли попасть в квартиру женщине, которую на балконе закрыл ее собственный ребенок. Инцидент произошел в воскресенье, 10 декабря, в доме №28 на улице Степана Разина.

Мама малыша вышла на балкон. А ее двухлетний ребенок захлопнул дверь и запер 

11 декабря 2017, 09:48
Под Самарой поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку

Под Самарой поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку

Под Самарой на железной дороге погиб 16-летний подросток. Поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку в наушниках. Трагедия произошла 6 декабря около 10:30 на станции Липяги. По данным следователей, погибший пешеход - житель Новокуйбышевска. Школьник попал под колеса локомотива №4302. 

7 декабря 2017, 11:03
В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка

В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка

В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка, который был найден с простреленной головой в одном из домов Кировского района. Трагедия случилась на улице Минской. Как уже сообщала «ТЕРРА», тело подростка обнаружили в одной из квартир вечером в понедельник, 
5 декабря 2017, 04:29
В Самаре 15-летний подросток с простреленной головой найден в квартире

В Самаре 15-летний подросток с простреленной головой найден в квартире

В Самаре устанавливаются обстоятельства гибели 15-летнего подростка. Его тело нашли вечером в понедельник, 4 декабря, в одном из домов Кировского района. На голове погибшего обнаружено огнестрельное ранение. Здание, в квартире которого находилось тело подростка, расположено на улице Минской, передает 
5 декабря 2017, 12:35
У Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина

У Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина

На железной дороге в районе Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия. Личность погибшего устанавливают. Трагедия случилась 2 декабря около двух часов дня.  Проводится проверка.

«На перегоне Чапаевск - Томылово грузовым поездом смертельно травмирован 

4 декабря 2017, 02:36
В Самаре подросток погиб после падения в шахту новостройки

В Самаре подросток погиб после падения в шахту новостройки

В Самаре следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка. 17-летний юноша упал в шахту новостройки на Пятой просеке. От полученных после падения травм пострадавший умер в больнице.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении СК России по Самарской 

28 ноября 2017, 12:13
Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми

Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми

Инженеры из Германии разработали концепт поезда будущего с тренажерным залом и видеоиграми. Таким путем они хотят представить альтернативу беспилотным авто, рассказывает Engadget.
В двухэтажных вагонах поезда, который именуется Idea Train, будут тренажеры и беговые дорожки, а также оборудуют пространство для 

14 ноября 2017, 05:42
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