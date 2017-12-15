В Сызрани на железной дороге пострадал подросток – зацепер. 14-летний мальчик попал под поезд. Инцидент произошел на перегоне между Октябрьском и станцией «Сызрань-1». По данным сотрудников линейного отдела полиции, двое приятелей 14 и 15 лет решили прокатиться на грузовом составе, зацепившись за вагоны. Один подросток, запрыгивая, не удержался и попал под поезд. Когда состав остановился, второй мальчик достал друга из-под вагона. У пострадавшего ребенка повреждена правая нога. Его отправили в самарскую больницу.
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В блогах: «История строительства Сызранской ГЭС»
Блогер Вадим Кондратьев посвятил пост истории строительства Сызранской ГЭС. Он опубликовал подборку фотографий 1920-х годов.
«Сейчас эта станция является памятником истории и архитектуры. Она вступила в строй в 1929 году в рамках деятельности ГОЭЛРО. На сегодня это единственное …
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В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте
Ночью 12 декабря сызранские спасатели получили вызов от 22-летнего мужчины, который сообщил, что не может уйти с работы. Он оказался заперт в рабочем помещении.
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Под Самарой поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку
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7 декабря 2017, 11:03
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В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка
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5 декабря 2017, 04:29
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В Самаре 15-летний подросток с простреленной головой найден в квартире
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5 декабря 2017, 12:35
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У Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина
На железной дороге в районе Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия. Личность погибшего устанавливают. Трагедия случилась 2 декабря около двух часов дня. Проводится проверка.
«На перегоне Чапаевск - Томылово грузовым поездом смертельно травмирован …
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4 декабря 2017, 02:36
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В Самаре подросток погиб после падения в шахту новостройки
В Самаре следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка. 17-летний юноша упал в шахту новостройки на Пятой просеке. От полученных после падения травм пострадавший умер в больнице.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении СК России по Самарской …
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28 ноября 2017, 12:13
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Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми
Инженеры из Германии разработали концепт поезда будущего с тренажерным залом и видеоиграми. Таким путем они хотят представить альтернативу беспилотным авто, рассказывает Engadget.
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14 ноября 2017, 05:42