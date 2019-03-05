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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 04.03.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области уничтожили более 100 кг запрещенных мяса, меда и молочной продукции

В Самарской области уничтожили более 100 кг запрещенных мяса, меда и молочной продукции

В феврале в Самарскую область пытались нелегально ввезти более 103,8 кг продукции животного происхождения. Она была найдена в ручной клади пассажиров в аэропорту Курумоч, сообщили представители Управления Россельхознадзора по Самарской области. В частности, продукцию изъяли у прилетевших из Армении, Таджикистана, Узбекистана. Все 
5 марта 2019, 02:51
Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером

Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером

Ремонт на теплотрассе на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе в Самаре рассчитывают закончить в 23:00 вторника, 5 марта. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, в 5:00 во вторник там произошел прорыв теплотрассы диаметром 900 мм.
 
- Для 
5 марта 2019, 01:39
Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей

Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей

Следственные органы задержали и требуют заключить под стражу бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвинил в махинациях субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена». Отметим, что господин Уласевич - генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», которая принимала участие в возведении самарского стадиона, рассчитанного на 45 
5 марта 2019, 01:11
Снова прорыв в Самаре: без отопления остались 13 многоквартирных домов

Снова прорыв в Самаре: без отопления остались 13 многоквартирных домов

Во вторник, 5 марта, в областной столице снова произошла коммунальная авария. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, из-за проведения ремонта на трубопроводе диаметром 900 мм ограничено теплоснабжение в 13 многоквартирных домах, двух детских садах, двух учебных заведениях и 
5 марта 2019, 12:04
У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У 60-летнего жителя областной столицы изъяли целый арсенал оружия, сообщили в Управлении ФСБ России по Самарской области. 12 февраля в квартирах этого мужчины нашли шесть осколочных гранат времен Первой мировой войны «Kugelhandgranate 13» без запалов, четыре раритетных револьвера без маркировки, 
5 марта 2019, 11:45
В Самаре столкнулись пассажирские автобусы: водитель скончался за рулем

В Самаре столкнулись пассажирские автобусы: водитель скончался за рулем

В понедельник вечером, 4 марта, в Промышленном районе областной столицы в ДТП попали два автобуса. По данным регионального ГУ МЧС, оно случилось на 5-ой линии 9 Просеки. На место выехали 4 сотрудника ведомства. Когда они прибыли по указанному адресу, то 
5 марта 2019, 08:29
В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, 
4 марта 2019, 09:35
В Сызрани студент украл из «Калины» сумку с долларами и 52 000 рублей

В Сызрани студент украл из «Калины» сумку с долларами и 52 000 рублей

Перед судом в Сызрани предстал молодой человек, который обвинялся в краже. По версии следствия, студент Сызранского политехнического колледжа проник в легковушку «Лада Калина» и нашел забытую в бардачке чужую мужскую сумку. Он «захватил» ее вместе со всем содержимым — кошельком, 
4 марта 2019, 08:52
Кому завод срочно? Сызранский «Нефтемаш» выставлен на Авито

Кому завод срочно? Сызранский «Нефтемаш» выставлен на Авито

На продажу выставлено абсолютно все – земля, оборудование, весь комплекс имущества, включая проходную, компрессорную и подстанцию, подъездные железнодорожные пути, гараж и заводские корпуса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте бесплатных объявлений.
 
Аукционный брокер предупреждает, что возможна только прямая покупка. 
3 марта 2019, 07:13
У Сызрани организовано реверсивное движение по федеральной трассе М5

У Сызрани организовано реверсивное движение по федеральной трассе М5

Дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М5 Урал блокировало движение в районе Сызрани. Большегруз встал поперек дороги.
 
Сообщается, что ДТП случилось около 16.00. Водитель МАЗа, судя по всему не справился с управлением из-за резкого ухудшения погодных условий. Фуру занесло, кабиной 
2 марта 2019, 09:56
В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта 
1 марта 2019, 05:10
Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой 
18 февраля 2019, 02:15
Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных 
15 февраля 2019, 02:23
В Самаре снесли нелегальную лодочную стоянку

В Самаре снесли нелегальную лодочную стоянку

В Самаре уничтожили незаконную лодочную стоянку. Объект обнаружили сотрудники природоохранной прокуратуры. Станция располагалась на берегу Волги в Кировском районе города. Она была оборудована понтонами и использовалась для швартовки судов. Проблема была в том, что у владельцев не оказалось документов и 

15 февраля 2019, 09:38
Отомстил: В Самарской области селянин спалил склад работодателя

Отомстил: В Самарской области селянин спалил склад работодателя

Житель села Осиновка Ставропольского района поджог склад хозяйства, в котором хранились семена подсолнуха и химвещества. Злоумышленник пояснил, что он «пустил красного петуха» из мести: у него возникли споры по поводу заработной платы с хозяином амбара.
 
Экспертиза установила, что был 
8 декабря 2017, 11:12
Крупный пожар в Самаре: На Олимпийской горели склады с мебелью

Крупный пожар в Самаре: На Олимпийской горели склады с мебелью

В ночь на 23 июля в Кировском районе Самары произошел крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, в 2:00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на улице Олимпийской. Горели складские и производственные помещения. По предварительным данным, пожар 
23 июля 2017, 04:08
В Самаре горел склад бытовой химии на рынке «Самара»

В Самаре горел склад бытовой химии на рынке «Самара»

Сегодня, 3 мая, примерно в 18:00 в Самаре пожарные потушили горящий ангар, расположенный на оптовом рынке «Самара» на проезде Мальцева.

Возгорание на складе площадью 1500 квадратных метров произошло около 15:30. В помещении загорелась бытовая химия. Очевидцы утверждали, что слышали 
3 мая 2017, 10:06
Сок из рухнувшего склада затопил липецкий райцентр

Сок из рухнувшего склада затопил липецкий райцентр

В Лебедяни Липецкой области рухнула крыша складского помещения ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащего PepsiCo. Площадь обрушения – около 300 квадратных метров, информируют российские агентства со ссылкой на спасательные службы.
По предварительным сведениям, сразу после случившегося два человека оставались на уцелевшем участке 

25 апреля 2017, 02:13
Молния уничтожила более 100 тонн спирта под Брестом

Молния уничтожила более 100 тонн спирта под Брестом

В деревне Пески (Брестская область) в ночь на понедельник, 20 июля разряд молнии попал в хранилище спиртового завода «Песковский». Произошло возгорание двух емкостей со спиртом по 60 тонн каждая, в них было 110 тонн жидкости. Остальные три цистерны были без 
20 июля 2015, 02:11
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