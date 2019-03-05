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В Самарской области уничтожили более 100 кг запрещенных мяса, меда и молочной продукции
В феврале в Самарскую область пытались нелегально ввезти более 103,8 кг продукции животного происхождения. Она была найдена в ручной клади пассажиров в аэропорту Курумоч, сообщили представители Управления Россельхознадзора по Самарской области. В частности, продукцию изъяли у прилетевших из Армении, Таджикистана, Узбекистана. Все …
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5 марта 2019, 02:51
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Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером
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5 марта 2019, 01:39
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Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей
Следственные органы задержали и требуют заключить под стражу бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвинил в махинациях субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена». Отметим, что господин Уласевич - генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», которая принимала участие в возведении самарского стадиона, рассчитанного на 45 …
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5 марта 2019, 01:11
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Снова прорыв в Самаре: без отопления остались 13 многоквартирных домов
Во вторник, 5 марта, в областной столице снова произошла коммунальная авария. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, из-за проведения ремонта на трубопроводе диаметром 900 мм ограничено теплоснабжение в 13 многоквартирных домах, двух детских садах, двух учебных заведениях и …
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5 марта 2019, 12:04
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У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы
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5 марта 2019, 11:45
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В Самаре столкнулись пассажирские автобусы: водитель скончался за рулем
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5 марта 2019, 08:29
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В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома
Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, …
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4 марта 2019, 09:35
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В Сызрани студент украл из «Калины» сумку с долларами и 52 000 рублей
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4 марта 2019, 08:52
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Кому завод срочно? Сызранский «Нефтемаш» выставлен на Авито
На продажу выставлено абсолютно все – земля, оборудование, весь комплекс имущества, включая проходную, компрессорную и подстанцию, подъездные железнодорожные пути, гараж и заводские корпуса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте бесплатных объявлений.
Аукционный брокер предупреждает, что возможна только прямая покупка. …
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3 марта 2019, 07:13
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У Сызрани организовано реверсивное движение по федеральной трассе М5
Дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М5 Урал блокировало движение в районе Сызрани. Большегруз встал поперек дороги.
Сообщается, что ДТП случилось около 16.00. Водитель МАЗа, судя по всему не справился с управлением из-за резкого ухудшения погодных условий. Фуру занесло, кабиной …
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2 марта 2019, 09:56
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В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок
В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта …
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1 марта 2019, 05:10
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Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине
Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой …
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18 февраля 2019, 02:15
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Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят
В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных …
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15 февраля 2019, 02:23
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В Самаре снесли нелегальную лодочную стоянку
В Самаре уничтожили незаконную лодочную стоянку. Объект обнаружили сотрудники природоохранной прокуратуры. Станция располагалась на берегу Волги в Кировском районе города. Она была оборудована понтонами и использовалась для швартовки судов. Проблема была в том, что у владельцев не оказалось документов и …
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15 февраля 2019, 09:38
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Отомстил: В Самарской области селянин спалил склад работодателя
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8 декабря 2017, 11:12
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Крупный пожар в Самаре: На Олимпийской горели склады с мебелью
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23 июля 2017, 04:08
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В Самаре горел склад бытовой химии на рынке «Самара»
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3 мая 2017, 10:06
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Сок из рухнувшего склада затопил липецкий райцентр
В Лебедяни Липецкой области рухнула крыша складского помещения ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащего PepsiCo. Площадь обрушения – около 300 квадратных метров, информируют российские агентства со ссылкой на спасательные службы.
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25 апреля 2017, 02:13
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Молния уничтожила более 100 тонн спирта под Брестом
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20 июля 2015, 02:11
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