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В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов
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6 июля 2017, 11:23
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В Волгу вольют более 260 миллиардов рублей
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4 июля 2017, 11:10
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Волга не греет: когда температура речной воды станет комфортной в Самаре?
Вода в Волге на пляже между улицами Ленинградской и Вилоновской не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области. Претензий к качеству воды на других пляжах Самары у специалистов не возникло. По сообщению синоптиков, температура …
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3 июля 2017, 01:30
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В Самаре на берегу Волги начнется масштабная стройка
В Красноглинском районе Самары собираются построить новый грузовой речной порт. Областной минтранс объявил конкурс на подготовку проекта планировки данной территории. Как следует из сопроводительной документации на сайте госзакупок, подрядчик должен будет провести гидрологические, геодезические и инженерные изыскания, определить показатели пропускной …
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28 июня 2017, 03:31
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Возле Самары стало слишком много воды
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27 июня 2017, 11:00
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Внезапный ураган опрокинул коляску с двухмесячным малышом - под Тольятти
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21 июня 2017, 09:33
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Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети
Очевидец опубликовал в Интернете видео, на котором запечатлен момент обрушения крыши торгово-офисного центра во время урагана в Тольятти 20 июня. Как уже сообщала «ТЕРРА», это случилось примерно в час дня на улице Дзержинского. Люди в результате этого инцидента не …
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21 июня 2017, 09:20
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В Тольятти ураган свалил деревья на бабушку и ребенка
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20 июня 2017, 04:59
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Двое спортсменов рисковали жизнью во время шторма на Жигулевском море
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13 мая 2016, 10:27
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В Оренбуржье введен режим ЧС из-за шторма и метели
По данным региональных информагентств, в Оренбуржье перекрыто 20 дорог. В регионе 16 марта действует режим чрезвычайной ситуации. В пунктах обогрева на трассах находятся десятки человек. Как сообщается, вследствие резкого ухудшения метеоусловий в области отменен пробный ЕГЭ. В нескольких районах области …
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16 марта 2016, 12:28
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На Сахалине прибрежные улицы одного из городов оказались под водой
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2 октября 2015, 09:54
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Мексиканские рыбаки четверо суток дрейфовали в холодильнике
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28 сентября 2015, 10:02