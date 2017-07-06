Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети сообщала «ТЕРРА», это случилось примерно в час дня на улице Дзержинского. Люди в результате этого инцидента не … Очевидец опубликовал в Интернете видео, на котором запечатлен момент обрушения крыши торгово-офисного центра во время урагана в Тольятти 20 июня. Как уже«ТЕРРА», это случилось примерно в час дня на улице Дзержинского. Люди в результате этого инцидента не