Продолжает решаться вопрос с транспортной доступностью микрорайона «Волгарь». Со 2 апреля оттуда начал курсировать автобус до площади Революции. Автобус выезжает из 17-го квартала и двигается в сторону улицы Казачьей, делая в пути несколько остановок, собирая пассажиров.
Судя по расписанию, автобус будет курсировать из микрорайона и обратно с периодичностью один раз в час. Однако свои коррективы могут внести дорожные сложности. Автобус проезжает через мост по улице Главной, а по утрам и вечерам там образуются сильные заторы.
Стоит отметить, что ранее из жилого комплекса был запущен другой маршрут общественного транспорта. У людей появилась возможность добираться до станции «Красный Кряжок» и уже на электричке выезжать в город.
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