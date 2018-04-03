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Материалы по теме:

100 автобусов пустят на Пасху к кладбищам Самары

100 автобусов пустят на Пасху к кладбищам Самары

В Самаре на Пасху в перевозке горожан к кладбищам задействуют 100 автобусов. Об этом сообщили в понедельник, 2 апреля, на еженедельном совещании в мэрии Самары. Его провела глава Самары Елена Лапушкина.

К перевозкам на Пасху 8 апреля подготовлено 100 автобусов. Проведено 

2 апреля 2018, 03:38
Стало известно, куда можно будет добраться летом из Самары на скоростных судах

Стало известно, куда можно будет добраться летом из Самары на скоростных судах

Стал известен список маршрутов, по которым будут ходить скоростные суда «Ингрия» и «Восход» во время летней навигации. Корабли будут курсировать по следующим направлениям: из Самары в Тольятти с остановками в Ширяево и Зольном, из Самары в Ширяево, а также из 
2 апреля 2018, 01:34
20-летняя автоледи попала в ДТП с пассажирским автобусом в Самаре

20-летняя автоледи попала в ДТП с пассажирским автобусом в Самаре

В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке Toyota влетела в автобус №1к с пассажирами. 
29 марта 2018, 02:21
Пять человек получили травмы в аварии с пассажирским автобусом в Самарской области

Пять человек получили травмы в аварии с пассажирским автобусом в Самарской области

Крупное ДТП произошло 28 марта в Красноармейском районе Самарской области. В районе 44 километра трассы "Самара-Волгоград-Красноармейское-Пестравка" автоледи на «Шкоде» выезжала со второстепенной дороги. Во время маневра женщина не уступила дорогу пассажирскому автобусу «Неоплан». Произошло столкновение.

В результате аварии пострадала водитель легковушки 

28 марта 2018, 06:35
Перекрыто движение и образовались пробки на Ново-Садовой в Самаре

Перекрыто движение и образовались пробки на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре 28 марта очевидцы сообщают о перекрытии дублера улицы Ново-Садовой в районе перекрестка с улицей Советской Армии. На место прибыли полицейские и пожарные машины. Образовалась пробка и на Ново-Садовой. Стоят трамваи и автотранспорт. В соцсетях появились предположения о «разминировании» и 
28 марта 2018, 12:57
Изменилось расписание автобусов «Кошелев парк» - Смышляевка

Изменилось расписание автобусов «Кошелев парк» - Смышляевка

В самарском микрорайоне «Кошелев парк» меняется расписание автобусных рейсов до станции «Смышляевка», где пассажиры пересаживаются на электропоезд. Об этом сообщила Самарская пригородная 
23 марта 2018, 04:32
В Самаре автобус въехал в забор департамента городского хозяйства

В Самаре автобус въехал в забор департамента городского хозяйства

В Самаре в четверг, 22 марта, автобус врезался в забор департамента городского хозяйства и экологии. Фото с места ДТП на перекрестке улиц 
22 марта 2018, 03:57
Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сызрани

Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сызрани

7 марта в Сызрани произошло ЧП с участием общественного транспорта. В 13:00 на пересечении улиц Свердлова и Победы прямо на ходу загорелся автобус ПАЗ. Машина шла с ремонта, поэтому пассажиров внутри салона не было. Огонь не распространился дальше моторного отсека, 
7 марта 2018, 02:49
Автобусный маршрут запустили в микрорайоне «Волгарь» в Самаре

Автобусный маршрут запустили в микрорайоне «Волгарь» в Самаре

В Самаре с 20 февраля запущен новый автобусный маршрут: микрорайон «Волгарь» - станция Красный Кряжок.

«Время в пути: 16-20 минут. Рейсы автобусов состыкованы по времени отправления-прибытия электропоездов», - сообщает «Самарская пригородная пассажирская компания».

Как уже сообщала «ТЕРРА», новый маршрут проходит от улицы 

20 февраля 2018, 11:32
В центр Самары из микрорайона Волгарь можно будет доехать за 15 минут

В центр Самары из микрорайона Волгарь можно будет доехать за 15 минут

В мэрии Самары состоялось совещание, посвященное развитию микрорайона Волгарь. Ожидается, что скоро из Волгаря в центр Самары можно будет доехать за 15 минут. Для этого предполагают пустить из микрорайона общественный транспорт к станции «Красный Кряжок», откуда можно будет без пробок 

18 января 2018, 10:15
В Волгаре открылся новый детский сад для 240 детей

В Волгаре открылся новый детский сад для 240 детей

Новый детский сад в микрорайоне Волгарь рассчитан на 240 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это второе дошкольное учреждение, открытое здесь. Первое рассчитано на 115 мест, и их для всех желающих совершенно не хватало. Поэтому недавно возведенный садик 
11 января 2018, 05:47
В Куйбышевском районе Самары открыли новый детский сад на 240 мест

В Куйбышевском районе Самары открыли новый детский сад на 240 мест

В Самаре, в четверг, 11 декабря, открыли новый детский сад. Дошкольное учреждение под названием «Волгарята» расположено на территории Куйбышевского района, в микрорайоне «Волгарь». В церемонии открытия приняли участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Детсад 
11 января 2018, 04:47
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