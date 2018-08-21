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Двухлетний ребенок прямо из рук матери выпал из окна в Тольятти
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21 августа 2018, 10:49
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На один день ограничат продажу алкоголя в Сызрани
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21 августа 2018, 09:53
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Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре
Прокуратура Железнодорожного района областной столицы проверила работу местных автостоянок. В частности, сотрудники надзорного ведомства обращали внимание на наличие у владельцев парковок правоустанавливающих документов. Автостоянка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Тверской, расположенная напротив дома № 55 работала незаконно. Сейчас …
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21 августа 2018, 09:37
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На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ
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20 августа 2018, 02:26
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На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью
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20 августа 2018, 12:35
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Беглеца-водителя черной «Приоры» разыскивают в Тольятти
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20 августа 2018, 09:54
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В Тольятти иномарка Ford столкнулась с «семеркой»: пострадали двое детей
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20 августа 2018, 08:51
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В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад
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16 августа 2018, 05:18
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В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад
В Самарской области был найден 11-летний мальчик, житель села Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Известно, что ребенок жив и здоров, но где он находился все это время, не говорится. Напомним, что мальчик ушел …
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15 августа 2018, 05:06
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37