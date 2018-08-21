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Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре

Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре

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На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ

На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ

Поздно вечером в воскресенье, 19 августа, произошла авария в Промышленном районе Самары. В 23:50 56-летний мужчина ехал на своем ВАЗ-21120 по улице Солнечной со стороны 5-й Просеки. Около дома № 21 по Солнечной при повороте налево автомобилист не уступил дорогу 
20 августа 2018, 02:26
На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью

На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью

В воскресенье, 19 августа, на трассе М-5 под Сызранью произошла крупная авария. На дороге столкнулись иномарка Toyota Land Cruiser с номерами Пензенской области и Mazda CX-5, от удара оба внедорожника улетели в кювет. 
 
По словам очевидцев, ехавший со стороны областной столицы 
20 августа 2018, 12:35
Беглеца-водителя черной «Приоры» разыскивают в Тольятти

Беглеца-водителя черной «Приоры» разыскивают в Тольятти

Тольяттинская ГИБДД ищет свидетелей аварии, которая произошла 14 августа. По информации правоохранителей, водитель черной «Приоры» ехал по улице Лесной со стороны Автозаводского шоссе. На кольце с бульваром 50 лет Октября он сбил велосипедиста и сразу после этого скрылся с места 
20 августа 2018, 09:54
В Тольятти иномарка Ford столкнулась с «семеркой»: пострадали двое детей

В Тольятти иномарка Ford столкнулась с «семеркой»: пострадали двое детей

В воскресенье, 19 августа, произошла крупная дорожная авария в Тольятти, травмы получили двое детей. В 13:00 62-летний водитель ехал на своей иномарке Ford по улице Коммунальной. В пути легковушка столкнулась с машиной ВАЗ-2107, стоявшей у края проезжей части.

По 
20 августа 2018, 08:51
В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад

В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад

В Самарской области почти 2000 дошкольников стоят в очереди в детский сад. До конца этого года за счет строительства и реконструкции, покупки и капремонта 10 детских дошкольных учреждений должны появиться 2200 мест, 25 % из которых - для воспитанников раннего 
16 августа 2018, 05:18
В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад

В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад

В Самарской области был найден 11-летний мальчик, житель села Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Известно, что ребенок жив и здоров, но где он находился все это время, не говорится. Напомним, что мальчик ушел 
15 августа 2018, 05:06
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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