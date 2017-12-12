АвтоВАЗ объявил о переносе производства Lada Granta в кузове лифтбек из Ижевска в Тольятти. С нового года автомобиль начнут собирать на линии «Калина», на которой с 2011 года изготавливают Granta седан. Лифтбек Granta АвтоВАЗ начал выпускать в мае 2014 года, когда компанией руководил Бу Андерссон - он выбрал для этих целей ижевскую промплощадку. В этом году завод в Удмуртии получил допзагрузку в связи со стартом сборки LADA Vesta в кузове универсал. Сейчас в Тольятти на конвейере «Калина» идет усиленная подготовка, связанная с переносом лифтбека. Как уже сообщала ТЕРРА, с 19 декабря на заводе из-за выполнения плана будет введен так называемый режим простоя, с оплатой двух третей заработной платы.
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