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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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В пресс-центре АвтоВАЗа сообщили о новом топ-менеджере, который приступит к своим обязанностям на заводе после Нового года.

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В Самарской области ожидается усиление ветра. Метеорологи прогнозируют усиление южного и юго-восточного ветра в районе Тольятти.
«По сообщению Тольяттинской гидрометобсерватории, 11 и 12 декабря в Тольятти и Ставропольском районе ожидается усиление южного, юго-восточного ветра до 15 м/с», - передает мэрия 

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8 декабря 2017, 09:08
Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault

Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault

Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault. С Нового года президент АвтоВАЗа вступит в должность операционного директора региона Евразия и старшего вице-президента Renault, и войдет в исполнительный комитет компании. Предшественник Мора на этом посту – Дени Левот будет работать 
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В Тольятти подрядчик хочет отсудить у мэрии 3,4 млн рублей

В Тольятти подрядчик хочет отсудить у мэрии 3,4 млн рублей

Один из тольяттинских подрядчиков пятый год пытается взыскать деньги с мэрии города. Речь идет о сумме в 3 млн 400 тысяч рублей. Эти деньги должна получить компания «Восток» за ремонт наружного освещения в сквере перед городской филармонией. Муниципальный контракт был 

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АвтоВАЗ выпустил в продажу битопливные автомобили «Лада Веста»

АвтоВАЗ начал продажи битопливных автомобилей. Эти машины работают не только на бензине, но и на сжатом природном газе. Зеленый логотип на крышке багажника первым получил седан «Лада Веста». Аббревиатура CNG практически единственное внешнее отличие этой модели от бензиновой. В салоне 

5 декабря 2017, 08:01
Lada Granta оснастят системой дистанционного управления

Lada Granta оснастят системой дистанционного управления

Автомобили АвтоВАЗа, оснащенные системой дистанционного управления Lada Connect, появятся в 2018 году, пишут «Ведомости». С помощью приложения, разработанного «Лабораторией умного вождения», можно будет удаленно (со смартфона или компьютера) запускать двигатель, открывать двери, включать фары, отслеживать местонахождение и состояние авто 
13 ноября 2017, 08:04
Обновлен топ самых популярных в России автомоделей

Обновлен топ самых популярных в России автомоделей

Эксперты назвали тройку самых продаваемых автомобилей в России за июнь текущего года. Первая строчка рейтинга досталась Lada Granta, за прошедший месяц было реализовано 8 с половиной тысяч экземпляров. «Серебро» - у KIA Rio, модель приобрели чуть больше 8 тысяч автолюбителя. 

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Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны

Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны

На территории Украины возобновились официальные продажи седанов Lada Granta, пишет «Автосреда». По данным портала, длительный перерыв в реализации тольяттинской модели был связан с необходимостью ее сертификации на украинском рынке. На сегодняшний день официальный импортер Lada в незалежной – «УкрАвтоВАЗ» - 

4 июля 2017, 04:51
Более 100 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta отзовет «АвтоВАЗ»

Более 100 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta отзовет «АвтоВАЗ»

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует, что АвтоВАЗ отзывает в РФ 106,7 тыс. автомобилей Lada моделей Kalina и Granta, проданных с 3 сентября 2015 года. Причиной тому - возможность перетирания тросом сцепления топливной трубки, сообщают отечественные СМИ.

22 марта 2017, 09:30
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