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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 марта 2018г 
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Медиапортал www.trkterra.ru обновил рекорд по посещаемости

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AC/DC на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

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7 марта 2018, 08:02
Александр Скляр отметит юбилей на «ТЕРРА - РЕН ТВ»

Александр Скляр отметит юбилей на «ТЕРРА - РЕН ТВ»

В марте главная музыкальная программа телеканала «ТЕРРА - РЕН ТВ» представит новую версию – «СОЛЬ от первого лица». Благодаря уникальному формату зрители станут ближе к своим кумирам, а герои программы попробуют 
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Из-за чемпионата мира по футболу фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет в августе

В 2018 году музыкальный фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет несколько позже, чем обычно. По традиции, это мероприятие назначали на последние выходные июля, однако в этом году в эти дни будет проходить чемпионат мира по футболу. Из-за этого организаторам и 

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Китайские ученые рассказали о пользе занятий музыкой

Китайские ученые рассказали о пользе занятий музыкой

Китайские и канадские специалисты провели исследование на тему влияния музыкальных занятий. Как выяснилось, они оказывают положительное воздействие на способность воспринимать речь, на координацию движений и даже на когнитивные процессы.
Свои выводы специалисты сделали в процессе экспериментов, когда сравнивали различные качества 

6 декабря 2017, 11:39
На самарском вокзале зазвучит музыка из фильмов Эльдара Рязанова

На самарском вокзале зазвучит музыка из фильмов Эльдара Рязанова

В субботу, 18 ноября, на самарском вокзале зазвучит музыка из фильмов Эльдара Рязанова. Состоится концерт, посвященный памяти известного режиссера и приуроченный к 90-летию со дня его рождения.

«В 18:00 в зале ожидания железнодорожного вокзала Самары прозвучат 30 композиций из фильмов Эльдара 

17 ноября 2017, 12:57
Ученые установили, какую пользу приносит музыка

Ученые установили, какую пользу приносит музыка

Ученые из Университета Кардиффа обнаружили очередное свидетельство того, что музыка приносит человеку несомненную пользу. Как показала серия экспериментов, если профессиональная деятельность связана с сильным умственным напряжением, то мелодия может оказаться незаменимой для процесса восстановления мозга.
При этом, оговариваются авторы исследования, 

14 ноября 2017, 05:37
Диана Арбенина и «Ночные снайперы» обещают выступить в Самаре 19 марта

Диана Арбенина и «Ночные снайперы» обещают выступить в Самаре 19 марта

Пресс-атташе группы «Ночные снайперы» Константин Филиппов заявил, что концерт, запланированный в Самаре на 19 марта, все-таки состоится.

Ранее появлялась информация об отмене выступления Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» без объяснения причин.

Представитель группы  сообщил, что музыканты представят свой 
17 марта 2015, 10:26
«Ночные снайперы» отстояли концерт в Самаре

«Ночные снайперы» отстояли концерт в Самаре

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина сообщила, что, несмотря на отмену концертов коллектива в ряде городов, выступление в Самаре состоится.
 
Соответствующее видеообращение к поклонникам певица опубликовала на хостинге YouTube. По её словам, концерты «Ночных снайперов» отменены в Твери, Курске, 
11 сентября 2014, 12:53
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