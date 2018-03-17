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Голливуд – проект Пентагона и ЦРУ?
Американское кино создаётся под абсолютным контролем военных. Для каких целей Минобороны США использует голливудских режиссёров, выяснили журналисты "РЕН ТВ".
В конце 2017 года известный актёр Морган Фримен записал интернет-ролик, в котором призвал Америку бороться с Россией. «На нас напали. Мы ведём …
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16 марта 2018, 08:01
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Жители ЕС и США замерзают в квартирах
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15 марта 2018, 07:00
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Медиапортал www.trkterra.ru обновил рекорд по посещаемости
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12 марта 2018, 05:02
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AC/DC на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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7 марта 2018, 08:02
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Александр Скляр отметит юбилей на «ТЕРРА - РЕН ТВ»
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2 марта 2018, 02:19
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Из-за чемпионата мира по футболу фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет в августе
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19 февраля 2018, 08:32
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Китайские ученые рассказали о пользе занятий музыкой
Китайские и канадские специалисты провели исследование на тему влияния музыкальных занятий. Как выяснилось, они оказывают положительное воздействие на способность воспринимать речь, на координацию движений и даже на когнитивные процессы.
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6 декабря 2017, 11:39
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На самарском вокзале зазвучит музыка из фильмов Эльдара Рязанова
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17 ноября 2017, 12:57
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Ученые установили, какую пользу приносит музыка
Ученые из Университета Кардиффа обнаружили очередное свидетельство того, что музыка приносит человеку несомненную пользу. Как показала серия экспериментов, если профессиональная деятельность связана с сильным умственным напряжением, то мелодия может оказаться незаменимой для процесса восстановления мозга.
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14 ноября 2017, 05:37
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Диана Арбенина и «Ночные снайперы» обещают выступить в Самаре 19 марта
Пресс-атташе группы «Ночные снайперы» Константин Филиппов заявил, что концерт, запланированный в Самаре на 19 марта, все-таки состоится.
Ранее появлялась информация об отмене выступления Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» без объяснения причин.
Представитель группы сообщил, что музыканты представят свой …
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17 марта 2015, 10:26
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«Ночные снайперы» отстояли концерт в Самаре
Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина сообщила, что, несмотря на отмену концертов коллектива в ряде городов, выступление в Самаре состоится.
Соответствующее видеообращение к поклонникам певица опубликовала на хостинге YouTube. По её словам, концерты «Ночных снайперов» отменены в Твери, Курске, …
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11 сентября 2014, 12:53