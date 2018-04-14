В это воскресенье программа «СОЛЬ» примет новых гостей – музыкантов группы Louna. Рокеры сыграют живой концерт, а солистка Лусинэ Геворкян расскажет про прекращение американского турне ради концертов в России.
Louna по праву входит в число главных альтернативных рок-групп на отечественной сцене. Музыканты постоянно выступают на крупнейших фестивалях России и завоёвывают всё новые награды – недавно Лусинэ Геворкян была признана солисткой года на «Чартовой Дюжине-2018». В активе Louna есть и международные успехи: их песни не только были в ротации зарубежных радиостанций, но и входили в итоговый хит-парад сводного американского чарта.
В новом выпуске программы «СОЛЬ» Лусинэ вспомнит, как Louna отправилась в большой тур по США в компании группы The Pretty Reckless. И о том, как российский коллектив затмил американских звёзд:
«Одна газета в Чикаго написала, что в сравнении с разогревом The Pretty Reckless выглядели как the pretty dead. Нам сказали: «всё, ребят, пора вас лишить стробоскопов». Потому что это не очень круто, когда хэдлайнера опускают, а никому не известную группу начинают превозносить».
Всё закончилось тем, что группе Louna поступили предложения о продолжении карьеры в США. Но музыканты предпочли вернуться в Россию и играть «для своих»:
«В туре нам предлагали остаться и жить там. Мы вернулись домой, пожертвовали концертами в Нью-Йорке и Бостоне и прилетели обратно в Россию, чтобы сыграть в Хабаровске и Владивостоке».
Почему Лусинэ считает, что в штатах «всё очень-очень-очень печально»? И каким образом ей удалось снизить градус своей рок-н-ролльной жизни? Ответы на эти и многие другие вопросы даст новый выпуск «СОЛИ от первого лица».
Louna исполнит 10 песен: «Громче и злей», «Бойцовский клуб», «Родина», «С тобой», «Ночь, дорога и рок», «Штурмуя небеса», «1984», «Дорога бойца», «Колыбельная», «Мама».
Смотрите «СОЛЬ от первого лица» с группой Louna – в воскресенье, 15 апреля, в 00:00 на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ».
|
Уникальный шанс первым увидеть мультфильм «Смешарики. Дежавю»! (6+)
|
2 апреля 2018, 07:02
|
Рекордная неделя!
|
30 марта 2018, 02:31
|
Кто станет «Блогером года»?
|
23 марта 2018, 07:59
|
Сегодня «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года – 2017»!
|
23 марта 2018, 01:36
|
Голливуд – проект Пентагона и ЦРУ?
Американское кино создаётся под абсолютным контролем военных. Для каких целей Минобороны США использует голливудских режиссёров, выяснили журналисты "РЕН ТВ".
В конце 2017 года известный актёр Морган Фримен записал интернет-ролик, в котором призвал Америку бороться с Россией. «На нас напали. Мы ведём …
|
16 марта 2018, 08:01
|
Диана Арбенина на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 18 марта!
|
17 марта 2018, 10:57
|
Жители ЕС и США замерзают в квартирах
|
15 марта 2018, 07:00
|
AC/DC на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
|
7 марта 2018, 08:02
|
Из-за чемпионата мира по футболу фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет в августе
|
19 февраля 2018, 08:32
|
Легендарный концерт «Гражданской обороны»
|
16 февраля 2018, 02:01
|
Зимний Грушинский фестиваль - 2018 в Самаре пройдет 23 и 24 февраля
23 и 24 февраля в Самаре пройдет традиционный Зимний Грушинский фестиваль. Любители бардовской песни соберутся в стенах филармонии. В концертном зале выступят многие известные исполнители: Галина Хомчик, Роман Ланкин, Александр Городницкий, Леони Сергеев и многие другие. Гала-концерт «Сверим наши песни» …
|
9 февраля 2018, 09:34
|
ПЦ «Синяя птица» оплатил штраф после концерта в Сызрани
|
28 декабря 2017, 12:43
|
Китайские ученые рассказали о пользе занятий музыкой
Китайские и канадские специалисты провели исследование на тему влияния музыкальных занятий. Как выяснилось, они оказывают положительное воздействие на способность воспринимать речь, на координацию движений и даже на когнитивные процессы.
|
6 декабря 2017, 11:39
|
На самарском вокзале зазвучит музыка из фильмов Эльдара Рязанова
|
17 ноября 2017, 12:57