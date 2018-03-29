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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2018г  
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Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары

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В блогах: о новой технологии в Самаре - укладывание плитки под снег

В блогах: о новой технологии в Самаре - укладывание плитки под снег

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Самарец предложил уложить плитку на футбольной арене

Блогер shabash91 иронизирует: "Друзья, для нас с вами есть очередная отличная новость, - пишет он - Пешеходные дорожки на площади Славы вымостят тротуарной плиткой. У нас полгорода в плитке - улицы, площадь Славы, скверы, набережная, площадь Куйбышева. Считаю это замечательным, 
14 сентября 2017, 10:01
В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»

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Блогер 63ru рассказывает, что в Самаре уже проваливается плитка. "Вот вам и первые ласточки торопливого и бессмысленного самарского плиточного сумасшествия. Перед вами фото свежеотремонтированного новой плиткой участка тротуара на одной из центральных улиц Самары: рядом "белый дом" и Губдума. 
7 августа 2017, 07:25
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