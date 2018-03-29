|
В блогах: «Что случилось на железнодорожном вокзале Самары?»
Самарец Игорь Ермоленко поведал в «Инстаграме» о странной ситуации на городском железнодорожном вокзале. "Самый высокий и самый красивый современный железнодорожный вокзал Самары: сегодня утром там не работало ни одно табло. Дежурный на доске маркером пишет расписание прибытия. Все остальное …
|
29 марта 2018, 05:44
|
В блогах: в Самаре демонтировали памятник Масленникову
Блогер psergeev77 рассказал, что накануне утром в Самаре на площадке ЗиМа демонтировали известный памятник русскому революционеру Александру Масленникову для последующей реставрации и переноса на новое место.
Монумент при демонтаже не пострадал. В ближайшее время он будет осмотрен специалистами …
|
29 марта 2018, 11:27
|
В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП
|
28 марта 2018, 03:55
|
В блогах: про Самару «без ракурсов и фильтров»
Тольяттинский блогер Наталья Козловская поделилась впечатлениями от прогулки по Самаре "без ракурсов и фильтров".
"Город держится местами. - утверждает автор. - Я принципиально не стала выбирать ракурсы, чтобы провода, грязь и столбы в кадр не попали. Да, можно …
|
27 марта 2018, 05:56
|
В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН
Блогер Нина Дюкова поведала, что на днях в УФСИН России по Самарской области презентовали проект «В ожидании большого футбола» для несовершеннолетних условно осужденных. Мероприятие, организованное членами общественного совета при ведомстве совместно с отделом по контролю за исполнением наказаний, прошло …
|
27 марта 2018, 07:03
|
Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары
|
21 марта 2018, 01:10
|
В Самаре затопило трамвайные пути на Ташкентской
|
21 марта 2018, 12:27
|
Фото в блогах: Рассвет в Самаре
Блогер Алексей Авдейчев выложил серию фотографий "Самара: рассвет над городом". "На днях не поленился встать пораньше, чтобы пройтись по Волге и снять наш город на рассвете. Как оказалось, не я один любуюсь рассветной красотой. Вообще, в седьмом часу утра …
|
19 марта 2018, 09:00
|
В блогах: о новой технологии в Самаре - укладывание плитки под снег
Блогер Владислав Харчев поведал про новую технологию на улицах Самары - укладывание плитки под снег.
«Еще в ноябре я писал, что с лета на пересечении проспекта Ленина и Первомайской никак не могут вернуть на место плитку после того, …
|
28 декабря 2017, 11:45
|
Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю
|
19 ноября 2017, 09:11
|
Самарец предложил уложить плитку на футбольной арене
|
14 сентября 2017, 10:01
|
В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»
Блогер 63ru рассказывает, что в Самаре уже проваливается плитка. "Вот вам и первые ласточки торопливого и бессмысленного самарского плиточного сумасшествия. Перед вами фото свежеотремонтированного новой плиткой участка тротуара на одной из центральных улиц Самары: рядом "белый дом" и Губдума. …
|
7 августа 2017, 07:25