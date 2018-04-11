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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Футболисты самарских «Крыльев Советов» сегодня, 11 апреля, опробуют новое поле для матчей ЧМ-2018. Речь идет о «Стадионе Калиниград», там самарцы сыграют первый на этой арене тестовый матч с местной «Балтикой» в рамках 32-го тура первенства ФНЛ. В рамках теста предусмотрен 

11 апреля 2018, 10:16
Скульптуру волка Забиваки к ЧМ-2018 установят на ж/д вокзале Самары

Скульптуру волка Забиваки к ЧМ-2018 установят на ж/д вокзале Самары

В Самаре на железнодорожном вокзале появится новая скульптура талисмана ЧМ-2018 – волка Забиваки. Фигуру установят в среду, 11 апреля, сообщили в правительстве Самарской области.

«Это будет четвертый по счету волчонок, 
10 апреля 2018, 08:02
Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров

Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров

До начала ЧМ-2018, шесть матчей которого пройдут и в Самаре, осталось 65 дней. По оценкам экспертов, в губернию этим летом могут приехать до полумиллиона гостей. Одно из самых жестких требований ФИФА к проведению мундиаля - уровень готовности медицинских учреждений. В 

10 апреля 2018, 09:38
Новое поле ЧМ-2018 испытают «Балтика» и «Крылья Советов»

Новое поле ЧМ-2018 испытают «Балтика» и «Крылья Советов»

«Крылья Советов» (Самара) и «Балтика» (Калининград) опробуют новое поле ЧМ-2018. В среду, 11 апреля, команды сыграют матч 32-го тура первенства ФНЛ на «Стадионе Калининград». 9 апреля Росреестр поставил его на кадастровый учет. Трибуны стадиона рассчитаны на 35 тысяч зрителей. 

«Объект, на котором 

9 апреля 2018, 05:10
Пробный запуск нового фонтана у Ладьи состоится 20 апреля‍

Пробный запуск нового фонтана у Ладьи состоится 20 апреля‍

В Самаре объявили день пробного запуска нового фонтана на набережной Волги у Ладьи. Запланированная дата – 20 апреля, за день до пробного пуска остальных самарских фонтанов и общегородского субботника, сообщает мэрия Самары. Напомним,  на четвертой очереди набережной протяженностью около километра 

6 апреля 2018, 07:23
Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре

Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре вторую очередь набережной Волги украсят разноцветной плиткой – от бассейна ЦСК ВВС до «Кинапа». МП «Самарская набережная» ищет подрядчика, если все пройдет гладко, работы могут быть завершены до начала ЧМ-2018. Старый асфальт должны снять, а вместо него уложить 

6 апреля 2018, 02:11
Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая

Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая

В Самаре названы новые сроки окончания ремонта на четвертой очереди набережной у Ладьи. Изначально предполагалось, что работы завершатся в марте 2018 года, но они до сих пор продолжаются. Замруководителя гордепартамента градостроительства Олег Захаров сообщил, что построены поливочный водопровод, ливневая канализация, 
30 марта 2018, 10:37
В Канаде кошка дарит цветы своей хозяйке

В Канаде кошка дарит цветы своей хозяйке

Канадская кошка научилась дарить своей хозяеке цветы. Об этом в своем Twitter рассказала сама владелица животного  Элли Хэмилтон . По словам девушки, причиной всему стал лишний вес ее питомицы. Кошка просто не может ловить мышей, птиц и другую живность. Каждую весну 
15 марта 2018, 04:30
К 20 марта закончат ремонт четвертой очереди набережной в Самаре

К 20 марта закончат ремонт четвертой очереди набережной в Самаре

В Самаре ремонт четвертой очереди набережной у «Ладьи» закончат 20 марта. Работы выполнены на 62,3 процента. Об этом сообщила пресс-служба Думы городского округа Самары. Вопрос реконструкции набережной обсуждали на заседании  комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям.

Реставрация 
22 февраля 2018, 02:15
Самару начали украшать мертвыми цветами

Самару начали украшать мертвыми цветами

Блогер Алексей Сорокин предлагает чиновникам из самарской мэрии "посмотреть на великолепную клумбу из сухоцветов на пересечении Челюскинцев и Ново-Садовой". "Про эту огромную клумбу в районе знают многие. Её очень долго и старательно сажали рабочие, очень точно выверяли рисунок. Пока 
2 августа 2017, 06:47
Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?

Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?

В группе "Жесть Самара/Тольятти" соцети "ВКонтакте" выложили видео, как жители Автограда выкапывают цветы на общественных клумбах! "А ведь была на днях как-то новость, что горожане массово воруют цветы. Вот вам и доказательство. В той же Самаре, например, воришки уносят 
20 июля 2017, 10:03
Площадь Славы подорожает еще на 5 миллионов

Площадь Славы подорожает еще на 5 миллионов

На самарскую площадь Славы потратят еще 5 млн рублей. Областная «Служба эксплуатации зданий и сооружений» объявила тендер по определению подрядчика, который займется благоустройством склона объекта. Согласно техзаданию, речь идет об обустройстве газонов и клумб. Исполнителю нужно посадить разноцветные петуньи, тагетесы, 

27 апреля 2017, 03:43
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