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Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018
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11 апреля 2018, 10:16
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Скульптуру волка Забиваки к ЧМ-2018 установят на ж/д вокзале Самары
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10 апреля 2018, 08:02
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Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров
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10 апреля 2018, 09:38
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Новое поле ЧМ-2018 испытают «Балтика» и «Крылья Советов»
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9 апреля 2018, 05:10
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Пробный запуск нового фонтана у Ладьи состоится 20 апреля
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6 апреля 2018, 07:23
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Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре
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6 апреля 2018, 02:11
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Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая
В Самаре названы новые сроки окончания ремонта на четвертой очереди набережной у Ладьи. Изначально предполагалось, что работы завершатся в марте 2018 года, но они до сих пор продолжаются. Замруководителя гордепартамента градостроительства Олег Захаров сообщил, что построены поливочный водопровод, ливневая канализация, …
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30 марта 2018, 10:37
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В Канаде кошка дарит цветы своей хозяйке
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15 марта 2018, 04:30
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К 20 марта закончат ремонт четвертой очереди набережной в Самаре
В Самаре ремонт четвертой очереди набережной у «Ладьи» закончат 20 марта. Работы выполнены на 62,3 процента. Об этом сообщила пресс-служба Думы городского округа Самары. Вопрос реконструкции набережной обсуждали на заседании комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям.
Реставрация …
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22 февраля 2018, 02:15
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Самару начали украшать мертвыми цветами
Блогер Алексей Сорокин предлагает чиновникам из самарской мэрии "посмотреть на великолепную клумбу из сухоцветов на пересечении Челюскинцев и Ново-Садовой". "Про эту огромную клумбу в районе знают многие. Её очень долго и старательно сажали рабочие, очень точно выверяли рисунок. Пока …
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2 августа 2017, 06:47
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Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?
В группе "Жесть Самара/Тольятти" соцети "ВКонтакте" выложили видео, как жители Автограда выкапывают цветы на общественных клумбах! "А ведь была на днях как-то новость, что горожане массово воруют цветы. Вот вам и доказательство. В той же Самаре, например, воришки уносят …
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20 июля 2017, 10:03
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Площадь Славы подорожает еще на 5 миллионов
На самарскую площадь Славы потратят еще 5 млн рублей. Областная «Служба эксплуатации зданий и сооружений» объявила тендер по определению подрядчика, который займется благоустройством склона объекта. Согласно техзаданию, речь идет об обустройстве газонов и клумб. Исполнителю нужно посадить разноцветные петуньи, тагетесы, …
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27 апреля 2017, 03:43