Скульптуру волка Забиваки к ЧМ-2018 установят на ж/д вокзале Самары В Самаре на железнодорожном вокзале появится новая скульптура талисмана ЧМ-2018 – волка Забиваки. Фигуру установят в среду, 11 апреля, сообщили в правительстве Самарской области.



«Это будет четвертый по счету волчонок, … В Самаре на железнодорожном вокзале появится новая скульптура талисмана ЧМ-2018 – волка Забиваки. Фигуру установят в среду, 11 апреля, сообщили в правительстве Самарской области.«Это будет четвертый по счету волчонок,