На днях за помощью в полицию обратилась 37-летняя жительница Тольятти. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропала бытовая техника стоимостью 15 тысяч рублей. В преступлении потерпевшая заподозрила молодого человека, который снимал у нее жилье.
На предполагаемого злоумышленника составили ориентировку и разослали по всем патрульным экипажам. Вскоре человека, подходящего под приметы, задержали сотрудники Росгвардии. 25-летний мужчина был замечен на Молодежном бульваре.
Подозреваемый был передан полицейским. Правоохранители завели на него уголовное дело, сообщает управление Росгвардии по Самарской области.
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