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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Торговец нелегальным спиртным попался на даче взятки в Тольятти

Торговец нелегальным спиртным попался на даче взятки в Тольятти

Полиция задержала за попытку дачи взятки 38-летнего жителя Тольятти. Мужчина хотел подкупить правоохранителя после того, как его уличили в торговле контрафактным спиртным. За несоставление протокола мужчина предложил офицеру 19 тысяч рублей.

Подозреваемого на месте происшествия задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и 

25 апреля 2018, 11:19
За размещение запрещенной музыки в интернете оштрафовали жителя Тольятти

За размещение запрещенной музыки в интернете оштрафовали жителя Тольятти

В Тольятти завершился суд над местным жителем. Он обвинялся в распространении запрещенных материалов в интернете.

Житель города разместил на своей странице в соцсети песни групп, которые входят в официальный Федеральный список экстремистских материалов. Доступ к странице был ничем не ограничен. Каждый 

25 апреля 2018, 10:50
Тольятти займет 5 миллиардов рублей

Тольятти займет 5 миллиардов рублей

Мэрия Тольятти наберет кредитов более, чем на 5 миллиардов рублей, говорится на портале госзакупок. Администрация Автограда объявила сразу 24 конкурса на предоставление кредитных ресурсов. Итоги по всем аукционам планируется подвести в период с 26 по 28 апреля. Средства, как указано 

24 апреля 2018, 09:01
25 апреля будет завершен отопительный сезон в Тольятти

25 апреля будет завершен отопительный сезон в Тольятти

На аппаратном совещании в администрации Тольятти обсудили окончание отопительного сезона в городе. Его завершение запланировано на ближайшую среду, 25 апреля. Соответствующее постановление уже подписано, сообщил руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин.

Отмечается, что в первую очередь будет прекращаться подача 
24 апреля 2018, 11:05
220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре

220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре

В Самаре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечению деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. В пресс-службе ГУ МВД России по 

23 апреля 2018, 12:15
Женщина увезла на санках внука рекламную стойку от аптеки в Самарской области

Женщина увезла на санках внука рекламную стойку от аптеки в Самарской области

В Борском районе расследуется уголовное дело в отношении 53-летней жительницы. Женщина подозревается в краже рекламной стойки от одной из местных аптек.

20 марта злоумышленница взяла санки внука и пришла с ними к месту будущего преступления. Женщина убедилась, что за ней никто 

18 апреля 2018, 12:15
Двое друзей обокрали съемную квартиру в Сызрани

Двое друзей обокрали съемную квартиру в Сызрани

За помощью к полицейским обратился 46-летний житель Сызрани. Он рассказал, что из его квартиры, которую мужчина сдавал в аренду, украли стиральную машину, микроволновую печь и холодильник. Ущерб потерпевший оценил в 10 тысяч рублей.

По словам хозяина квартиры, у него долгое время 

17 апреля 2018, 12:50
Сезон охоты на пернатую дичь открыт в Самарской области

Сезон охоты на пернатую дичь открыт в Самарской области

В Самарской области официально открыт сезон охоты на пернатую дичь. Всего на это время было выдано 4 тысячи путевок в 12 угодий. На днях сотрудники Росгвардии проверили то, насколько тщательно охотники исполняют требования закона.

Всего под проверку попали 200 человек. Выявлено 

17 апреля 2018, 10:54
У мужчины, которого приняли за велоугонщика, нашли марихуану в Тольятти

У мужчины, которого приняли за велоугонщика, нашли марихуану в Тольятти

На днях в Тольятти сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительного мужчину. Его приметы совпадали с описанием человека, который подозревался в угоне велосипеда. Подозрения стражей порядка утвердились после того, как при виде патрульной машины тольяттинец попытался скрыться.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции. Во время 

11 апреля 2018, 11:40
Женщина взломала и обокрала табачный киоск в Жигулевске

Женщина взломала и обокрала табачный киоск в Жигулевске

В Жигулевске раскрыто ограбление табачного киоска. Преступление произошло в конце марта. Неизвестный злоумышленник взломал рольставни на входе в торговую точку, а потом открыл замок. Добычей преступника стали 13 тысяч рублей и 8 пачек сигарет.

Под подозрения попала бывшая 25-летняя работница киоска. 

11 апреля 2018, 09:37
Женщина украла у собутыльника телефон в Самарской области

Женщина украла у собутыльника телефон в Самарской области

На днях с заявлением в кинельскую полицию обратился 26-летний мужчина. Он сообщил, что из его квартиры пропал сотовый телефон стоимостью 25 тысяч рублей.

В преступлении потерпевший заподозрил свою знакомую. Он распивал с женщиной спиртное, а когда она ушла, обнаружилось, что аппарата 

10 апреля 2018, 10:52
Сотрудник Росгвардии спас человека на пожаре в Самарской области

Сотрудник Росгвардии спас человека на пожаре в Самарской области

В Самарской области сотрудник Росгвардии в свободное от службы время спас человека на пожаре. ЧП случилось в селе Богатое на улице Чапаева. В это время росгвардеец, старший полицейский взвода полиции вневедомственной 
5 апреля 2018, 12:00
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