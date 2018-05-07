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Парня, обокравшего инвалида, будут судить в Жигулевске

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Ленинский проспект частично перекроют в Тольятти

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Тольяттинским автомобилистам предстоит потерпеть временные неудобства из-за ограничений движения. 13 мая в Автограде состоится чемпионат  и первенство Самарской области по велосипедному спорту.  Для проведения мероприятия будет необходимо перекрыть Ленинский проспект на участке от Московского проспекта до улицы Юбилейной. Ограничения будут 

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Дачные участи подтоплены из-за паводка под Тольятти

Дачные участи подтоплены из-за паводка под Тольятти

Дачники Самарской области продолжают испытывать неудобства из-за последствий паводка. Одна из самых проблемных точек -  СНТ «Зеленая даль 1» в селе Выселки Ставропольского района. Владельцы участков сообщают о сильном подтоплении. При этом, вода не уходит, продолжая прибывать. Раньше вся лишняя 
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Появилось расписание авиашоу от группы «Русь» на 9 мая в Тольятти

Появилось расписание авиашоу от группы «Русь» на 9 мая в Тольятти

В Тольятти в День Победы 9 мая состоится авиашоу от легендарной пилотажной группы «Русь», аэроклубов ДОСААФ России и ЦСКА ВВС. Авиационное выступление пройдет в парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. Начало – в 11 часов. Будет организована работа 
4 мая 2018, 09:25
Раритетный «Москвич» голубого цвета украден в Самарской области

Раритетный «Москвич» голубого цвета украден в Самарской области

В Самарской области полицейские ищут раритетный голубой автомобиль «Москвич». Его украли из гаража в Сызрани. Об исчезновении машины сообщил ее хозяин. Автовладелец рассказал, что поставил машину в гараж в октябре 2017 года и, когда приехал за ней в апреле, обнаружил, 
3 мая 2018, 03:07
Трое мужчин избили и ограбили лесников в Самарской области

Трое мужчин избили и ограбили лесников в Самарской области

В Самарской области будут судить троих злоумышленников. Их обвиняют в избиении людей и совершении разбоя.

По информации следствия, преступление было совершено в июне прошлого года в Приволжском районе. Двое сотрудников местного охотхозяйства заметили на дороге припаркованную машину, в которой находились двое 

3 мая 2018, 02:44
Трое молодых людей угнали велосипед в Новокуйбышевске

Трое молодых людей угнали велосипед в Новокуйбышевске

На днях сотрудники вневедомственной охраны, работавшие в Новокуйбышевске, заметили около ломбарда троих молодых людей. Рядом с ними стоял велосипед. При виде патрульного автомобиля парни попытались скрыться, росгвардейцы решили их остановить и выяснить причины такого поведения.

Молодые люди не смоги внятно ответить 

3 мая 2018, 11:26
500 тысяч рублей вымогали трое самарцев у бывшего сотрудника

500 тысяч рублей вымогали трое самарцев у бывшего сотрудника

В Самаре полицейские раскрыли разбой. К силовикам обратился 31-летний горожанин. Он заявил, что трое знакомых вымогают у него крупную денежную сумму. Потерпевший рассказал, что в прошлом работал у своих обидчиков в службе доставки, но уволился. Бывшие коллеги стали требовать у 

3 мая 2018, 10:08
Квартирант обчистил съемное жилье в Тольятти

Квартирант обчистил съемное жилье в Тольятти

На днях за помощью в полицию обратилась 37-летняя жительница Тольятти. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропала бытовая техника стоимостью 15 тысяч рублей. В преступлении потерпевшая заподозрила молодого человека, который снимал у нее жилье.

На предполагаемого злоумышленника составили ориентировку и разослали 

25 апреля 2018, 12:28
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