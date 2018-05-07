В полицию обратился владелец одного из супермаркетов в Тольятти. При просмотре записей с камер видеонаблюдения он заметил подозрительного покупателя. Молодой человек сложил в сумку 9 сковородок и 4 крышки и вынес их из торгового зала, не заплатив. Стоимость украденного товара была оценена в 5 тысяч рублей.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали по месту жительства. Оказалось, что 20-летний мужчина имеет несколько судимостей за имущественные преступления. Похищенные сковородки он продал, а деньги потратил на сигареты и алкоголь.
На молодого человека заведено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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