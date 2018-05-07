Парня, обокравшего инвалида, будут судить в Жигулевске В Жигулевске завершено расследование в отношении 20-летнего парня, которого обвиняли в краже денег у инвалида. Потерпевший познакомился со злоумышленником на остановке общественного транспорта в марте этого года. Мужчина пояснил, что хочет продать магнитофон. Молодой человек, в свою очередь, заявил, что готов …