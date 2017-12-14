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В Самаре пришедший в школу мужчина проломил голову ученику
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13 декабря 2017, 05:30
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В Тольятти учительница начальных классов умерла в школе на уроке
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13 декабря 2017, 12:26
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СК разыскивает в Самаре серийного насильника 18-летних девушек
В Самарской области следователи опубликовали обращение к жителям. Сотрудники регионального следственного управления СК России просят самарцев помочь в поиске подозреваемого в изнасилованиях в разных города России. Все жертвы насильника - 18-летние девушки. Преступления были совершены на улице или в подъездах …
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7 декабря 2017, 10:47
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В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший
В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший, рассказали в полиции. В правоохранительные органы поступила информация, что в одну из больниц города госпитализирован 15-летний подросток с травмой.
«В ходе работы над поступившим обращением инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что …
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6 декабря 2017, 12:15
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В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка
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5 декабря 2017, 04:29
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СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани
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1 декабря 2017, 08:03
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В Самарской области СК начал проверку по факту смерти парапланериста
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30 ноября 2017, 02:05
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Тела похищенных мужчин были закопаны в поле под Самарой
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27 ноября 2017, 03:25
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Дело главы села Кошки о попытке мошенничества передают в суд
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23 ноября 2017, 12:44
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Самара: водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы
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22 ноября 2017, 02:46
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В Оренбуржье в окно школы неизвестный бросил «коктейль Молотова»
В Соль-Илецком районе полиция ведет поиски преступника, который совершил попытку поджога средней школы. Мужчина метнул в окно одного кабинета «коктейль Молотова».
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14 ноября 2017, 11:18