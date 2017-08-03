Накануне вечером была задержана директор самарской гимназии № 1 Любовь Картамышева. Ее подозревают в получении взятки за перевод в подведомственное ей учебное заведение двух человек из других школ. Как стало известно ТРК «ТЕРРА» из собственных источников, за это родители каждого ребенка заплатили по 400 000 рублей. В совокупности получилось 800 тысяч. Во время задержания Картамышевой сотрудники полиции изъяли у нее 200 тысяч, предположительно из той самой суммы.
Для сравнения: год коммерческого обучения в самарских высших учебных заведениях сейчас стоит от 80 до 150 тысяч рублей.
Напомним, Любовь Картамышева возглавляла первую гимназию на протяжении последних 10 лет, с тех пор как ее основатель, ныне покойный Александр Каймаков, перешел на работу в самарский департамент образования. Добавим, сегодня, 3 августа, у Любови Картамышевой день рождения. Ей исполнилось 53 года.
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