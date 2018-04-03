2 апреля прошло оперативное совещание при врио губернатора Самарской области Дмитрии Азарове по подготовке региона к паводку. Пока никаких критических ситуаций не прогнозируется. Однако в 16 муниципальных районах, которые находятся в потенциальной зоне риска, будут предприняты профилактические подготовительные меры. Врио зампреда облправительства Юрию Иванову было поручено подготовить списки людей, которых затронет эвакуация, чтобы их можно было своевременно разместить на временных точках.
"Несмотря на благоприятный прогноз, никаких сюрпризов для нас здесь быть не должно. Нам нужно заранее чётко понимать, где в случае необходимости разместим людей, куда вывезем животных из подсобных хозяйств", - цитирует Дмитрия Азарова пресс-служба главы региона.
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