10
02
47
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 2 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888              d8888  888       8888888888         d8888  Y88b   d88P  888888b.   
 888             d88888  888       888               d88888   Y88b d88P   888  "88b  
 888            d88P888  888       888              d88P888    Y88o88P    888  .88P  
 88888b.       d88P 888  888       8888888         d88P 888     Y888P     8888888K.  
 888 "88b     d88P  888  888       888            d88P  888     d888b     888  "Y88b 
 888  888    d88P   888  888       888           d88P   888    d88888b    888    888 
 888 d88P   d8888888888  888       888          d8888888888   d88P Y88b   888   d88P 
 88888P"   d88P     888  88888888  8888888888  d88P     888  d88P   Y88b  8888888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

К одному из самых больших паводков в истории готовится Самарская область

К одному из самых больших паводков в истории готовится Самарская область

Самарская область готовится к одному из самых больших паводков в истории. Этой весной большая вода может прийти в 60 с лишним населенных пунктов губернии, предупреждает МЧС. Сейчас высота снежного покрова достигает 50 сантиметров, что в 3 раза превышает норму. Максимальный 

31 марта 2018, 09:11
Как готовятся к паводку в Самарской области

Как готовятся к паводку в Самарской области

В Самарской области готовятся к паводку. По данным МЧС, в зоне подтопления могут оказаться населенные пункты на территориях, где выпало больше всего осадков – Волжский, Ставропольский, Сызранский, Красноармейский, Пестравский и Хворостянский районы. В ведомстве создана спецгруппа из 6000 специалистов для 

29 марта 2018, 05:33
В торговых центрах Самары начались учения по эвакуации

В торговых центрах Самары начались учения по эвакуации

В Самаре начались масштабные проверки крупных ТЦ на предмет безопасности. Уже во вторник в нескольких торговых центрах Самары прошли учения по эвакуации посетителей. 

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, за прошлый год и первые месяцы 2018 года 
28 марта 2018, 09:01
Курс истории родного края пройдут все министры Самарской области

Курс истории родного края пройдут все министры Самарской области

В Самарской области все региональные министры пройдут курс краеведения. Об этом заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Накануне в Самарском академическом театре оперы и балета глава региона участвовал в награждении 
23 марта 2018, 10:39
Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару

Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару

Спасатели из Самары в четверг, 22 марта, эвакуировали через Волгу 70-летнюю жительницу Рождествено. Она получила черепно-мозговую травму и нуждалась в помощи самарских врачей. Для эвакуации пострадавшей в Рождествено отправились спасатели со станции «Центральная». Они привезли женщину в Самару. 

«В 18:18 для 

23 марта 2018, 09:39
«Почта России» планирует ускорить доставку посылок в Самару

«Почта России» планирует ускорить доставку посылок в Самару

В Самару прибыл с рабочим визитом директор «Почты России» Николай Подгузов. Он встретился с главой региона Дмитрием Азаровым.  
В четверг, 22 марта, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и директор «Почты России» Николай Подгузов обсудили основные направления развития почтовой 

23 марта 2018, 07:37
Вице-премьер Ольга Голодец открыла клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре

Вице-премьер Ольга Голодец открыла клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре

В Самаре во вторник, 20 марта, в торжественной церемонии открытия клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя» приняли участие вице-премьер Ольга Голодец, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и сам создатель сети клиник Марк 

20 марта 2018, 06:25
Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре

Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре

В Самаре началась торжественная церемония открытия клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя». В ней принимают участие вице-премьер  Ольга Голодец, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и сам создатель сети клиник Марк Курцер. Это 

20 марта 2018, 05:37
В Тольятти началось землетрясение и из школы эвакуировали детей

В Тольятти началось землетрясение и из школы эвакуировали детей

Утром во вторник, 26 декабря, в тольяттинской школе №14, которая расположена в микрорайоне Шлюзовой, была проведена эвакуация. Дети и работники образовательного учреждения почувствовали вибрацию здания. Позже выяснилось, что «землетрясение» возникло из-за строительных работ на трассе М-5, которая находится неподалеку от 

27 декабря 2017, 03:45
В МЧС рассказали об эвакуации людей из «Парк Хауса» в Самаре

В МЧС рассказали об эвакуации людей из «Парк Хауса» в Самаре

Во вторник, 21 ноября, в Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали посетителей. В 16:35 сообщение об эвакуации и фото с места происшествия в социальной сети опубликовал очевидец.

«Молл «Парк Хаус» сейчас. Всех эвакуировали, приехало 5 машин МЧС. Пожар или 
22 ноября 2017, 05:18
Волгу усмирили

Волгу усмирили

Дождевой паводок в районе Жигулевского гидроузла перешел в завершающую стадию, сообщили на ГЭС. Приток воды снизился по сравнению с максимумом (22 255 м³/с) более чем втрое – до 7072 м3/с. В связи со снижением притока 23 августа на Жигулевской ГЭС 
24 августа 2017, 10:28
Волга показала рекорд и уходит

Волга показала рекорд и уходит

15 июля на Волге в районе Самары был зарегистрирован уровень воды на отметке 30,64 метра Балтийской системы. Это максимальное значение почти за 50 лет, прошедших с момента строительства Жигулевской гидроэлектростанции.

Как уже сообщала «ТЕРРА», пик сброса воды на 
19 июля 2017, 09:31
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх