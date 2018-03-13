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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

С заявлением в полицию обратилась 22-летняя жительница Сызрани. Он рассказала, что ее ограбил ее же молодой человек. Ссора между ними разгорелась в тот момент, когда 22-летний парень собирался ехать в Самару. Он попросил у девушки денег на дорогу, но получил 

13 марта 2018, 01:36
В похищении 250 тысяч рублей подозревается директор фирмы в Тольятти

В похищении 250 тысяч рублей подозревается директор фирмы в Тольятти

В совершении мошенничества подозревается директор одной из тольяттинских фирм. По версии следствия, менеджер оформила поддельные документы о расходовании 250 тысяч рублей. По бумагам эти деньги должны были пойти на обучение и стажировку работников организации, находящихся под риском увольнения. На деле 

13 марта 2018, 11:47
Подросток зарезал сожителя своей матери в Тольятти

Подросток зарезал сожителя своей матери в Тольятти

На днях в тольяттинскую полицию поступило сообщение о том, что на площадке подъезда дома по улице 70 лет Октября обнаружен труп убитого 38-летнего мужчины. О происшествии сообщила сожительница погибшего.

Прибывшие на место оперативники приступили к расследованию. Оказалось, что убитый часто ссорился 

13 марта 2018, 11:23
В 53 кражах подозревают жителя Ульяновской области

В 53 кражах подозревают жителя Ульяновской области

Полицейские Ставропольского района области расследуют уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Димитровграда. Мужчина подозревается в совершении сразу 53 краж.

По версии правоохранителей, злоумышленник орудовал в 13 населенных пунктах. В пустые жилые дома мужчина проникал разными способами: взламывал замки, а также повреждал 

12 марта 2018, 12:31
39 граммов гашиша нашли у пьяного дебошира в Тольятти

39 граммов гашиша нашли у пьяного дебошира в Тольятти

На днях патрульный экипаж Росгвардии в Тольятти получил тревожный сигнал. Жители одного из домов на улице Ленина сообщили о том, что в их подъезде шумит пьяный дебошир.

Прибывшие на место стражи порядка задержали 27-летнего парня. У молодого человека поинтересовались, нет ли 

7 марта 2018, 12:18
У тольяттинца нашли пакет с 17 граммами марихуаны

У тольяттинца нашли пакет с 17 граммами марихуаны

На днях сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицу Революционную в Тольятти, заметили подозрительного мужчину. По приметам он был похож на человека, который совершил кражу в магазине. Кроме того, при виде патрульной машины житель города попытался убежать.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Во 

6 марта 2018, 11:52
Житель Красноярского района хранил героин в пачке из-под сигарет

Житель Красноярского района хранил героин в пачке из-под сигарет

К полицейским поступила оперативная информация о том, что житель поселка Новосемейкино может быть причастен к незаконном обороту наркотиков. 35-летнего подозреваемого задержали около одного из домов на улице Рудничной. Во время досмотра в присутствии понятых у мужчины нашли сверток с порошком, 

2 марта 2018, 05:40
Разбойник с ножом напал на продавца в Октябрьске

Разбойник с ножом напал на продавца в Октябрьске

За помощью в полицию обратилась продавец магазина в городе Октябрьск. Она сообщила, что в торговую точку зашел неизвестный с ножом. Он потребовал у женщины отдать ему всю наличность и серьги. Потерпевшая выполнила все требования преступника, и после этого он ушел.

Продавец 

28 февраля 2018, 03:00
Умер прокурор Октябрьска Игорь Зятчин

Умер прокурор Октябрьска Игорь Зятчин

26 февраля умер прокурор города Октябрьска Игорь Зятчин. Ему было 44 года. Как сообщает КТВ-Луч, перед смертью Зятчин был срочно госпитализирован в больницу.

"Сегодня умер друг - Игорь Зятчин. Всю сознательную жизнь проработал в прокуратуре (прокурор г. Октябрьска). 
27 февраля 2018, 10:19
Полиция ликвидировала нарколабораторию в Тольятти

Полиция ликвидировала нарколабораторию в Тольятти

Сотрудники тольяттинской полиции ликвидировали нарколабораторию. Производство запрещенных веществ было организовано в одной из квартир в Комсомольском районе города. Там имелось все необходимое оборудование и прекурсоры. Они были обнаружены правоохранителями.

Лабораторию удалось «накрыть» вскоре после задержания 31-летнего жителя Автограда. Подозреваемого остановили на 

27 февраля 2018, 08:46
В Октябрьске поймали двоих парней, которые воровали трубы с очистных сооружений

В Октябрьске поймали двоих парней, которые воровали трубы с очистных сооружений

На днях сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы в городе Октябрьске, заметили подозрительных пешеходов. Они тащили трубу и при виде патрульного автомобиля попытались быстро сбежать.

Стражи порядка решили выяснить причину подобного поведения. Изобразить спокойствие у молодых людей не вышло. Они не смогли 

21 февраля 2018, 01:46
19-летний парень обчистил легковушку в Октябрьске

19-летний парень обчистил легковушку в Октябрьске

На днях в полицию обратился за помощью житель Октябрьска. Он рассказал, что кто-то обчистил его автомобиль. Мужчина припарковал машину около дома, а утром он обнаружил, что кто-то открыл у легковушки дверь, и вытащил из нее аккумулятор и автомагнитолу. Оцененный ущерб 

19 февраля 2018, 10:48
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