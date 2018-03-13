На днях к сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель города Октябрьск может хранить крупную партию наркотиков. Для проверки данных в доме подозреваемого было решено провести обыск. В результате осмотра жилища, а также надворных построек правоохранители обнаружили несколько пакетов, в которых находилось 1982,6 грамма маковой соломы. Также у мужчины обнаружили бутыли с жидкостью темного цвета. Экспертиза показала, что это концентрат все той же маковой соломы.
Подозреваемый заявил полицейским, что все наркотики он хранил не для продажи, а для собственного употребления. Сейчас на него заведено уголовное дело. По данным полицейских, ранее мужчина уже был судим за хранение наркотиков и состоит на учете в наркодиспансере, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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