11
30
02
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888      .d8888b.   888     888                   d8888  888888b.    888      
 888     d88P  Y88b  888     888                  d88888  888  "88b   888      
 888          .d88P  888     888                 d88P888  888  .88P   888      
 888888      8888"   Y88b   d88P   .d8888b      d88P 888  8888888K.   888      
 888          "Y8b.   Y88b d88P   d88P"        d88P  888  888  "Y88b  888      
 888     888    888    Y88o88P    888         d88P   888  888    888  888      
 Y88b.   Y88b  d88P     Y888P     Y88b.      d8888888888  888   d88P  888      
  "Y888   "Y8888P"       Y8P       "Y8888P  d88P     888  8888888P"   88888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Мародёры два дня воруют разбросанный «доширак» с места смертельного ДТП под Сызранью

Мародёры два дня воруют разбросанный «доширак» с места смертельного ДТП под Сызранью

На месте жуткой аварии под Сызранью, в которой скончался дальнобойщик, предприимчивые граждане начали собирать рассыпанную лапшу быстрого приготовления.

Уже прошло 2 дня после ДТП, однако мародёры все еще активно собирают коробки с продуктами, которые вывались из отцепившегося полуприцепа. Многие 
24 марта 2018, 01:36
Прохожий спас продавщицу от вооруженного грабителя в Сызрани

Прохожий спас продавщицу от вооруженного грабителя в Сызрани

Около восьми часов вечера в магазин зашел неизвестный мужчина, и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал отдать ему деньги. Продавщица набросилась на визитера  и стянула с него куртку.

В Сызрани прохожий помог полицейским предотвратить преступление и задержать вооруженного грабителя. 
23 марта 2018, 08:15
Житель Ульяновска получил 3,5 года тюрьмы за избиение полицейского сковородкой

Житель Ульяновска получил 3,5 года тюрьмы за избиение полицейского сковородкой

В Ульяновске осудили местного жителя Сергея Гисматулина. Его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.

Преступление произошло 14 сентября прошлого года. Мужчина, которого ранее судили за покушение на сбыт наркотиков, напился и попытался вынести товар из магазина на улице Кузоватовской. 

22 марта 2018, 07:23
Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани

Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани

В Самарской области в 
22 марта 2018, 06:03
Внедорожник с деньгами, документами и собакой эвакуировали у мужчины в Сызрани

Внедорожник с деньгами, документами и собакой эвакуировали у мужчины в Сызрани

Оперативность сызранских эвакуаторщиков надолго запомнит житель города Бавлы. Он приехал из Татарстана в гости. Мужчина решил заехать на местный рынок, чтобы прикупить гостинцев. К сожалению для него, его угораздило оставить машину под запрещающим знаком. По словам бавлинца, он отошел всего 
22 марта 2018, 02:21
«ВАЗ 2115» и «Газель» столкнулись и врезались в снежный вал в Самаре

«ВАЗ 2115» и «Газель» столкнулись и врезались в снежный вал в Самаре

В Самаре на улице Мориса Тореза в среду, 21 марта, произошло ДТП с 
22 марта 2018, 01:31
В Безенчуке студент вымогал у приятеля деньги, угрожая ножом

В Безенчуке студент вымогал у приятеля деньги, угрожая ножом

На днях в полицию Безенчукского района обратился 18-летний парень, который заявил, что стал жертвой вымогателя. Молодой человек рассказал, что распивал спиртное с приятелями. Во время посиделки с одним из них у потерпевшего возник конфликт. Угрожая ножом, злоумышленник заявил, что студент 

22 марта 2018, 01:04
Пьяный покупатель пытался унести продукты из магазина в Жигулевске

Пьяный покупатель пытался унести продукты из магазина в Жигулевске

На днях в магазин в микрорайоне В-1 в городе Жигулевске вошел покупатель. Мужчина спокойно прошел к полкам с товаром, взял оттуда продукты, спрятал их под одеждой и в карманы куртки и направился к выходу. Заметившие кражу сотрудники торговой точки попытались 

22 марта 2018, 11:23
Клиент украл телефон у офисного работника в Самарской области

Клиент украл телефон у офисного работника в Самарской области

За помощью в полицию обратилась сотрудница офиса в Безенчукском районе. У нее украли мобильный телефон стоимостью в 7 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала, что к ней пришел клиент. Она отлучилась, чтобы выдать ему необходимое оборудование, оставив свой аппарат на столе. Когда мужчина 

20 марта 2018, 12:52
Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре

Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре

Самарские правоохранители раскрыли крупную кражу в Промышленном районе города. 54-летний мужчина, проснувшись в своей квартире, обнаружил, что у него пропали телевизор, микроволновая печь и мобильный телефон.

Во время следствия полицейские выяснили, что злоумышленник проник в жилище свободно, не взламывая дверь. В 

19 марта 2018, 03:06
Двое мужчин украли терминал для оплаты картами из магазина в Тольятти

Двое мужчин украли терминал для оплаты картами из магазина в Тольятти

За помощью в полицию обратилась сотрудница магазина, расположенного на улице 40 лет Победы. Женщина рассказала, что в торговую точку зашли двое мужчин. Они подошли к кассе и забрали с прилавка терминал для оплаты покупок с помощью банковских карт.

На подозреваемых составили 

16 марта 2018, 10:47
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх