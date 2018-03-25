На днях в полицию Сызрани обратилась 53-летняя женщина. Она сообщила, что из ее квартиры украли золотые украшения на общую сумму в 30 тысяч рублей.
Прибывшие на место правоохранители первым делом поговорили с внуком потерпевшей. Оказалось, что парнишка некоторое время назад оставался в квартире один. Ему стало скучно, и он позвал в гости друга, Правда, подросток не мог самостоятельно открыть запертую дверь изнутри. Тогда его приятель залез в окно квартиры, расположенной на втором этаже, по водосточной трубе.
Поиграв, дети решили поискать ключ от двери. В это время гость и заприметил ювелирные украшения. Дождавшись момента, когда хозяин отвлечется, подросток забрал несколько золотых колец, После этого малолетний злоумышленник сдал с помощью знакомого украшения в ломбард. Вырученные деньги он потратил на развлечения.
Сейчас на подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Кража», сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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