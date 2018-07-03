|
Появился прогноз об уходе испепеляющей жары из Самары
В Самарской области синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до «комфортных» значений. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в среду, 4 июля, жара немного спадет – ожидается не более +31, а не под 40, как было …
|
3 июля 2018, 10:47
|
Гроза с сильным ветром идут на Самарскую область
|
2 июля 2018, 03:24
|
Рекорд жары 1 июля поставлен в Тольятти и Самаре
|
2 июля 2018, 09:43
|
Изнуряющая жара, грозы и град: синоптики рассказали о погоде в начале недели в Самаре
Специалисты Приволжского УГМС озвучили прогноз погоды в Самарской области на ближайшие несколько дней. Если коротко, то жара никуда не уйдет. В понедельник, 2 июля столбики термометров будут колебаться в пределах 32-37 градусов выше нуля. При этом, осадков не ожидается. …
|
2 июля 2018, 08:52
|
Смерч засняли на видео в Самаре
|
1 июля 2018, 11:11
|
МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности лесов в Самарской области
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, пятый класс, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели призывают соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры и ни в коем случае не бросать непотушенные окурки. Телефон прямой …
|
29 июня 2018, 03:06
|
Жара под +40 идет на Самару
В Самарской области ожидается жара под +40 градусов. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». По данным синоптиков, воздух прогреется до +37 в воскресенье, 1 июля. «Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с», - указано в сообщении. Жарко …
|
29 июня 2018, 12:48
|
О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев
|
28 июня 2018, 04:13
|
Штормовое предупреждение от МЧС: усиление ветра ожидается в Самаре
Областное управление МЧС распространило штормовое предупреждение. По данным Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду с сохранением до конца вечера 26 июня.
«Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, …
|
26 июня 2018, 06:05