Появился прогноз об уходе испепеляющей жары из Самары … В Самарской области синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до «комфортных» значений. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС» . Уже в среду, 4 июля, жара немного спадет – ожидается не более +31, а не под 40, как было