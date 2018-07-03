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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 02 июля 2018г  
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О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев

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Штормовое предупреждение от МЧС: усиление ветра ожидается в Самаре

Штормовое предупреждение от МЧС: усиление ветра ожидается в Самаре

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«Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, 

26 июня 2018, 06:05
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