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Самара прощается с большим футболом до весны
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27 ноября 2017, 08:09
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Самара: фотограф атаковал пресс-атташе «КС» после игры
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27 ноября 2017, 11:19
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Через несколько минут начнется товарищеский матч по мини-футболу
Буквально через несколько минут начнётся товарищеский матч по мини-футболу между командой министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области АО "ССК" и командой открытого акционерного общества "МРСК Волги". Игра будет посвящена пуску электроснабжения фан-зоны к Чемпионату мира по футболу-2018, участвуют любители.
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22 ноября 2017, 06:02
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Весной «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» игры ФНЛ
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17 ноября 2017, 07:09
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На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации
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17 ноября 2017, 04:56
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Игроки и персонал футбольного клуба "Крылья Советов" не получали зарплату три месяца
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17 ноября 2017, 04:53
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Каждый пятый самарец не был в отпуске уже более двух лет
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7 июня 2017, 10:07
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Российские туроператоры столкнулись с резким снижением спроса на отдых в Турции
Всего за неделю, прошедшую после заявления Росавиации, объемы продаж путевок снизились сразу на 15 процентов.
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18 апреля 2017, 05:58
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Ученые назвали способы «замедлить» время в отпуске
Группа ученых из Соединенных Штатов и Англии установила, что время отпуска вполне реально продлить. Для этого существуют 2 основных способа.
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14 апреля 2017, 10:03
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Турцию назвали лидером туристического сезона 2017 года для россиян
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5 декабря 2016, 04:01