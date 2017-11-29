12
46
51
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
8 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самара прощается с большим футболом до весны

Самара прощается с большим футболом до весны

«Крылья Советов» провели последний матч в 2017 году. Уйти на зимний перерыв максимально приблизившись к лидирующим «Оренбургу» и «Енисею», набрав 3 очка - такая задача стояла перед подопечными Андрея Тихонова во встрече с «Шинником". Казалось, "Крылья" решили исход поединка еще в 
27 ноября 2017, 08:09
Самара: фотограф атаковал пресс-атташе «КС» после игры

Самара: фотограф атаковал пресс-атташе «КС» после игры

На пресс-конференции после матча «КС» - «Шинник» произошел инцидент. Один из присутствовавших там мужчин на повышенных тонах начал общаться с главным тренером «Крыльев Советов» Андреем Тихоновым, высказывая ему претензии за ход 
27 ноября 2017, 11:19
Через несколько минут начнется товарищеский матч по мини-футболу

Через несколько минут начнется товарищеский матч по мини-футболу

Буквально через несколько минут начнётся товарищеский матч по мини-футболу между командой министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области АО "ССК" и командой открытого акционерного общества "МРСК Волги". Игра будет посвящена пуску электроснабжения фан-зоны к Чемпионату мира по футболу-2018, участвуют любители. 
22 ноября 2017, 06:02
Весной «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» игры ФНЛ

Весной «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» игры ФНЛ

Футболисты клуба «Крылья Советов» весной должны сыграть на поле нового стадиона «Самара Арена». Предварительно планируется провести три матча. На 7 апреля намечен матч с командой «Спартак-2», на 15-е – встреча с «Енисеем», на шестое мая – игра с «Кубанью», рассказал 

17 ноября 2017, 07:09
На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации

На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации

Новая дилемма возникла перед строителями  стадиона "Самара Арена". В ближайшие дни  властям необходимо определиться, каким способом формировать поле, на котором меньше чем через 300 дней будут играть сборные - участники чемпионата мира по футболу.
Вариантов два - укладка рулонного газона 

17 ноября 2017, 04:56
Игроки и персонал футбольного клуба

Игроки и персонал футбольного клуба "Крылья Советов" не получали зарплату три месяца

Вопрос решился лишь на уходящей неделе, губернская дума решила выделить "Крыльям" 200 миллионов рублей.
До конца календарного года команде в рамках Футбольной национальной лиги осталось провести 2 матча. Однако, в каком финансовом состоянии в новый футбольный сезон будут входить "Крылья 

17 ноября 2017, 04:53
Каждый пятый самарец не был в отпуске уже более двух лет

Каждый пятый самарец не был в отпуске уже более двух лет

Как отдыхают работающие самарцы, решили узнать социологи. Согласно исследованию портала «Зарплата.ру», почти 20% опрошенных не уходили в отпуск уже более двух лет. Около 50% уходили в отпуск в прошлом году, 25% уже успели отдохнуть в 2017-м. Четверть самарцев планирует отдых 

7 июня 2017, 10:07
Российские туроператоры столкнулись с резким снижением спроса на отдых в Турции

Российские туроператоры столкнулись с резким снижением спроса на отдых в Турции

Всего за неделю, прошедшую после заявления Росавиации, объемы продаж путевок снизились сразу на 15 процентов.
Напомним, ведомство предупредило российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией в стране. Как отмечают в турагентствах, отказов 

18 апреля 2017, 05:58
Ученые назвали способы «замедлить» время в отпуске

Ученые назвали способы «замедлить» время в отпуске

Группа ученых из Соединенных Штатов и Англии установила, что время отпуска вполне реально продлить. Для этого существуют 2 основных способа.
Американский нейрофизиолог Дэвид Иглман говорит, что «затормозить» отдых помогут экстремальные ощущения. Скажем, прыжок с парашютом или банджи-джампинг вызовут ощущения страха, 

14 апреля 2017, 10:03
Турцию назвали лидером туристического сезона 2017 года для россиян

Турцию назвали лидером туристического сезона 2017 года для россиян

Турция может оказаться для россиян основным направлением летнего сезона 2017 года. Так говорят в компаниях, опрошенных Ассоциацией туроператоров России (АТОР). Одной из главных причин будет тот факт, что стоимость отдыха в этой стране может остаться на уровне 2015 года.
Впрочем, 

5 декабря 2016, 04:01
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх