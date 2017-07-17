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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов

Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов

Работа муниципальных предприятий Самары стала главной темой обсуждения на рабочей встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с главой региональной столицы Олегом Фурсовым. За последние полгода муниципальный сектор экономики снизил степень зависимости от кредитов в коммерческих банках. Например, МП «Благоустройство» практически 
14 июля 2017, 10:47
Россияне теряют кешбэк из-за неверно настроенных терминалов оплаты

Россияне теряют кешбэк из-за неверно настроенных терминалов оплаты

Россияне получают меньший, чем могли бы, кешбэк по причине неверно настроенных терминалов безналичной оплаты. Как рассказывают «Известия», в свою очередь из-за неправильно настроенного оборудования навариваются банки, разместившие эти терминалы. С этой целью при настройке достаточно указать неправильный Merchant Category Code 

13 июля 2017, 12:28
В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов

В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов

Из-за аномальных для этого времени года метеоусловий в Российской Федерации в ближайшее время сохранится рост цен на фрукты и овощи. Об этом информирует ЦБ со ссылкой на доклад "О чём говорят тренды".
Как отмечается, темп роста цен на плодоовощную продукцию 

13 июля 2017, 09:16
Фонду капремонта не хотят помочь с деньгами

Фонду капремонта не хотят помочь с деньгами

Фонду капитального ремонта Самарской области в очередной раз не удалось взять кредит. На тендеры, объявленные некоммерческой организацией, не было подано ни одной заявки. Планировалось открыть две кредитные линии на 350 и 150 миллионов рублей сроком на 43 месяца под 11,25% 

12 июля 2017, 03:42
Инвестор поможет накормить самарцев птицей

Инвестор поможет накормить самарцев птицей

Продолжается поиск инвесторов для стратегического объекта - Сергиевской птицефабрики. Она рассчитана на производство до 150 тысяч тонн мяса птицы, что позволит перекрыть потребности региона. Возможность инвестиций в завершение строительства рассматривают несколько крупных российских компаний и банковских структур. Переговоры велись, в 

12 июля 2017, 09:22
РКЦ «Прогресс» займет у банка ВТБ миллиард рублей

РКЦ «Прогресс» займет у банка ВТБ миллиард рублей

Соответствующее извещение размещено на официальном портале гос.закупок. За пользование возобновляемой кредитной линией РКЦ «Прогресс» готово заплатить 93 миллиона рублей. Таким образом, ставка составит менее десяти процентов годовых. Участнику крупнейшего общественного объединения страны - Союза машиностроителей России - деньги нужны на 

10 июля 2017, 05:48
Вкладчикам «Югры» придется забирать свои деньги из другого банка

Вкладчикам «Югры» придется забирать свои деньги из другого банка

Риск банкротства навис над одним из крупнейших российских банков. В кредитном учреждении «Югра», у которого в Самаре есть свой филиал и дополнительный офис, Центробанк ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов.

Наложен мораторий на выплаты кредиторам. Причина - неустойчивое 

10 июля 2017, 02:47
«Мир» всем: Центробанк использует любые рычаги для продвижения национальной платежной системы

«Мир» всем: Центробанк использует любые рычаги для продвижения национальной платежной системы

Центробанк намерен и дальше продвигать национальную платежную систему «Мир», используя любые рычаги воздействия. Регулятор готовит законопроект, ограничивающий автопереводы из нее в международные сервисы, сообщили федеральным изданиям неназванные источники в ведомстве. Дело в том, что трансгосударственные сети электронных платежей, такие как 

10 июля 2017, 01:09
Потерянный «Легион»: вкладчикам московского банка придется подождать выплат

Потерянный «Легион»: вкладчикам московского банка придется подождать выплат

Банк России отозвал лицензию у столичной кредитной организации «Легион», представленной филиалом в Самаре и дополнительным офисом в Тольятти. В сообщении регулятора говорится, что банк не исполнял действующие федеральные законы и нормативные акты ЦБ. Значение достаточности его средств опустилось ниже двух 

7 июля 2017, 02:12
Остались без 426 миллионов: АСВ проиграло суд экс-банкиру из Самары

Остались без 426 миллионов: АСВ проиграло суд экс-банкиру из Самары

Агентству по страхованию вкладов не удалось взыскать с бывшего главного бухгалтера и члена правления Волжского социального банка Татьяны Гавриловой 426 миллионов 770 тысяч рублей. Соответствующий иск был подан в январе этого года после проверки, выявившей признаки преднамеренного банкротства банка. По 

7 июля 2017, 10:31
Поменяют деньги: ЦБ уберет с рублей герб Временного правительства

Поменяют деньги: ЦБ уберет с рублей герб Временного правительства

Директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров проинформировал журналистов, что на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей будет государственный герб. С 2016 года, напоминает он, уже вводятся в обращение монеты с гербом, и дальнейшие модификации купюр будут 

7 июля 2017, 09:07
Под прицелом: Банкам передали черные списки подозрительных клиентов

Под прицелом: Банкам передали черные списки подозрительных клиентов

Центробанк, Росфинмониторинг и российские банки начали обмениваться сведениями о подозрительных клиентах, обслуживать которых финансово-кредитные структуры отказались в рамках так называемого "антиотмывочного" законодательства. Об этом информируют "Известия".
Банки первыми изучили черные списки 200 тысяч ненадежных клиентов. Люди из этого списка могут 

29 июня 2017, 09:12
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