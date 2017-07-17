Руководители сомнительных банков не смогут выезжать из России. Пока это только предложение. О такой мере заговорили в Центробанке. По мнению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, это должно помочь возместить ущерб и спасти активы в случае возникновения проблем. Случаи, когда банкиры выводили активы за рубеж и сбегали, уже были. Добиться экстрадиции таких лиц непросто. Ранее Набиуллина пообещала добиться для ЦБ права передавать Министерству внутренних дел документы с банковской тайной, если это будет нужно для возбуждения уголовного дела против недобросовестных финансистов.
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Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов
Работа муниципальных предприятий Самары стала главной темой обсуждения на рабочей встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с главой региональной столицы Олегом Фурсовым. За последние полгода муниципальный сектор экономики снизил степень зависимости от кредитов в коммерческих банках. Например, МП «Благоустройство» практически …
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14 июля 2017, 10:47
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Россияне теряют кешбэк из-за неверно настроенных терминалов оплаты
Россияне получают меньший, чем могли бы, кешбэк по причине неверно настроенных терминалов безналичной оплаты. Как рассказывают «Известия», в свою очередь из-за неправильно настроенного оборудования навариваются банки, разместившие эти терминалы. С этой целью при настройке достаточно указать неправильный Merchant Category Code …
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13 июля 2017, 12:28
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В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов
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13 июля 2017, 09:16
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Фонду капремонта не хотят помочь с деньгами
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12 июля 2017, 03:42
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Инвестор поможет накормить самарцев птицей
Продолжается поиск инвесторов для стратегического объекта - Сергиевской птицефабрики. Она рассчитана на производство до 150 тысяч тонн мяса птицы, что позволит перекрыть потребности региона. Возможность инвестиций в завершение строительства рассматривают несколько крупных российских компаний и банковских структур. Переговоры велись, в …
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12 июля 2017, 09:22
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РКЦ «Прогресс» займет у банка ВТБ миллиард рублей
Соответствующее извещение размещено на официальном портале гос.закупок. За пользование возобновляемой кредитной линией РКЦ «Прогресс» готово заплатить 93 миллиона рублей. Таким образом, ставка составит менее десяти процентов годовых. Участнику крупнейшего общественного объединения страны - Союза машиностроителей России - деньги нужны на …
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10 июля 2017, 05:48
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Вкладчикам «Югры» придется забирать свои деньги из другого банка
Риск банкротства навис над одним из крупнейших российских банков. В кредитном учреждении «Югра», у которого в Самаре есть свой филиал и дополнительный офис, Центробанк ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов.
Наложен мораторий на выплаты кредиторам. Причина - неустойчивое …
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10 июля 2017, 02:47
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«Мир» всем: Центробанк использует любые рычаги для продвижения национальной платежной системы
Центробанк намерен и дальше продвигать национальную платежную систему «Мир», используя любые рычаги воздействия. Регулятор готовит законопроект, ограничивающий автопереводы из нее в международные сервисы, сообщили федеральным изданиям неназванные источники в ведомстве. Дело в том, что трансгосударственные сети электронных платежей, такие как …
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10 июля 2017, 01:09
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Потерянный «Легион»: вкладчикам московского банка придется подождать выплат
Банк России отозвал лицензию у столичной кредитной организации «Легион», представленной филиалом в Самаре и дополнительным офисом в Тольятти. В сообщении регулятора говорится, что банк не исполнял действующие федеральные законы и нормативные акты ЦБ. Значение достаточности его средств опустилось ниже двух …
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7 июля 2017, 02:12
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Остались без 426 миллионов: АСВ проиграло суд экс-банкиру из Самары
Агентству по страхованию вкладов не удалось взыскать с бывшего главного бухгалтера и члена правления Волжского социального банка Татьяны Гавриловой 426 миллионов 770 тысяч рублей. Соответствующий иск был подан в январе этого года после проверки, выявившей признаки преднамеренного банкротства банка. По …
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7 июля 2017, 10:31
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Поменяют деньги: ЦБ уберет с рублей герб Временного правительства
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7 июля 2017, 09:07
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Под прицелом: Банкам передали черные списки подозрительных клиентов
Центробанк, Росфинмониторинг и российские банки начали обмениваться сведениями о подозрительных клиентах, обслуживать которых финансово-кредитные структуры отказались в рамках так называемого "антиотмывочного" законодательства. Об этом информируют "Известия".
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29 июня 2017, 09:12