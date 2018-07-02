Сегодня, 2 июля, стадион «Самара Арена» примет пятый и предпоследний матч чемпионата мира по футболу. В рамках 1\8 финала мундиаля встретятся сборные Бразилии и Мексики. Обе команды завоевали право на выход в плей-офф по результатам матчей группового этапа.
Напомним, что для удобства болельщиков в матчевый день в Самаре будут работать специальные маршруты общественного транспорта. До стадиона можно быстро добраться на автобусах и трамваях. Они начнут курсировать за 4 часа до игры и в течение 3 часов после нее.
Начало игры на «Самара Арене» назначено на 18:00. Проход для зрителей будет открыт в 15:00.
|
Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики
|
2 июля 2018, 10:59
|
Деньги и банковские карты потерял иностранец в Самаре
В Самаре 31-летний иностранец потерял все свои деньги, банковские карты и документы. Инцидент произошел на городском железнодорожном вокзале. В субботу, 30 июня, полицейские – сотрудники патрульно-постовой службы нашли на вокзале забытое кем-то портмоне. Владельца установили: им оказался иностранный гражданин 1987 …
|
2 июля 2018, 09:54
|
Названа программа фестиваля болельщиков 2 июля в Самаре
|
2 июля 2018, 09:32
|
Три грузовика пустых стаканчиков вывезли после фестиваля болельщиков в Самаре
|
2 июля 2018, 09:16
|
Футболисты сборной Бразилии прилетели в Самару
|
1 июля 2018, 10:42
|
Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре
|
29 июня 2018, 05:46
|
Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре
|
29 июня 2018, 09:42