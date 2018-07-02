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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
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Футболисты сборной Бразилии прилетели в Самару

Футболисты сборной Бразилии прилетели в Самару

В Самару прилетели футболисты сборной Бразилии. После посадки в аэропорту «Курумоч» они отправились в отель «Lotte». Матч у южноамериканцев назначен на 2 июля. На стадионе «Самара Арена» «пентакампионы» сразятся со сборной Мексики за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Напомним, 

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Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре

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Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре

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"Завтра фестиваль болельщиков FIFA на 

29 июня 2018, 09:42
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