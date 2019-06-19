|
В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов
Специалисты регионального Роспотребнадзора предотвратили незаконный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что партию овощей везли на грузовике, но владелец товара предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.
|
19 июня 2019, 03:54
|
25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро
|
19 июня 2019, 02:39
|
У самарских «Крыльев Советов» могут появиться потенциальные спонсоры
В ближайшее время может расшириться список новых инвесторов самарского футбольного клуба. Во вторник, 18 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с потенциальными партнерами команды, обсуждались планы по ее развитию. Как отметили в пресс-службе обправительства, по итогам встречи с потенциальными …
|
19 июня 2019, 02:15
|
В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка
|
19 июня 2019, 01:36
|
С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания
|
19 июня 2019, 12:31
|
В Самаре осенью начнется реставрация Фабрики-кухни
Реставрация Фабрики-кухни в Самаре стартует осенью. Сроки были озвучены на очередном заседании рабочей группы по созданию самарского филиала Третьяковской галереи в министерстве культуры России.
|
19 июня 2019, 09:24
|
Совет директоров тольяттинского «АвтоВАЗа» возглавил Николя Мор
Совет директоров «АвтоВАЗа» возглавил старший вице-президент, председатель региона Евразия Groupe Renault Николя Мор, сообщает пресс-служба предприятия. Ранее эту должнгость занимал Сергей Скворцов, который теперь утвержден его заместителем. Отметим, что в 2016-2018 годах Николя Мор был президентом тольяттинского автогиганта. Из совета …
|
17 июня 2019, 05:17
|
Тольяттинский "АВТОВАЗ" стал непубличным
Как слышится, так и пишется, но теперь все заглавными буквами. "АВТОВАЗ" официально изменил свой статус с публичного на непубличный. Крупнейший российский производитель легковых автомобилей зарегистрировал своё новое наименование: Акционерное общество "АВТОВАЗ", исключив из прежнего указание на публичность. Это освобождает компанию …
|
6 июня 2019, 08:22
|
Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY
Тольяттинский автогигант отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY. Об этом информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины, которые были проданы с января этого года по сегодняшний день. Их VIN-коды можно посмотреть здесь. Как говорится …
|
5 июня 2019, 11:18
|
«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross
«АвтоВАЗ» в срочном порядке отзывает свыше 500 автомобилей Lada XRAY Cross. Причиной такого решения тольяттинского автогиганта стали возможные несоответствия вала электроусилителя рулевого управления. Как информирует LadaOnline, соответствующее предписание разослано руководителям дилерской сети LADA. Автоторговцам рекомендуется «связаться устно по телефону с …
|
27 мая 2019, 06:53
|
Кто зарабатывает меньше всех в Самаре
Сейчас на ГородРабот.ру в Самаре имеется более 17 000 вакансий. По нашей статистике, средняя зарплата в Самаре составляет 31 283 рубля. Но самая частая (модальная) зарплата в Самаре - 25 000 рублей.
Однако почти треть самарских работодателей …
|
20 мая 2019, 06:10
|
Каждый 10-й самарец считает, что живет бедно
|
11 апреля 2019, 11:23
|
Ford уходит из России
|
27 марта 2019, 08:28
|
Сколько в России получают учителя?
Сколько получают учителя? Этот вопрос поднимается очень часто. Эксперты агентства РИА Рейтинг составили сводную таблицу по всем регионам России. Оценка произведена на основе данных по средним трудовым доходам за 11 месяцев 2018 года и распределению заработной платы сотрудников, занятых …
|
24 марта 2019, 04:27
|
В блогах: Сколько медсестры получают в Тольятти?
Огромный резонанс сегодня в самарских соцсетях вызвал выложенный в паблике "Типичный Тольятти" скан расчетного листа медсестры одной из больниц Автограда. Сотрудница травматолого-ортопедического отделения получила за февраль всего немногим более 9 тысяч рублей. "По телевизору мы слышим, что медсёстры получают …
|
13 марта 2019, 07:57
Мы Вам перезвоним!