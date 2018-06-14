Посмотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу можно будет не только на Фестивале болельщиков, но и в спортбарах и ресторанах. Всего в городе будут работать 140 таких точек. Цифру озвучил руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации Самары Александр Андриянов.
«Кроме матчей там будут организованы и трансляции концертов групп ДДТ 14 июня и «Чайф» 25 июня, которые выступят на Фестивале болельщиков в Самаре», - пояснил Андриянов.
Многие бары и рестораны начали готовиться к чемпионату заранее. Гостям там готовы предложить различные акции и викторины. Напомним, на точках скопления туристов в Самаре сегодня размещается 322 объекта общественного питания на 17,7 тыс. посадочных мест.
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