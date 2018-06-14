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Материалы по теме:

Как Самара встречает ЧМ-2018

Как Самара встречает ЧМ-2018

14 июня стартует Чемпионат мира по футболу 2018 года. 
14 июня 2018, 01:12
Использование квадрокоптеров запретили во время чемпионата мира по футболу в Самаре

Использование квадрокоптеров запретили во время чемпионата мира по футболу в Самаре

В Самаре вступил в силу еще один запрет, направленный на обеспечение безопасности во время чемпионата мира по футболу. С 13 июня по 16 июля в областном центре не допускается использование квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов подобного типа.

Напомним, ЧМ стартует 

14 июня 2018, 11:45
К открытию ЧМ-2018 стали пешеходными три улицы в Самаре

К открытию ЧМ-2018 стали пешеходными три улицы в Самаре

В Самаре три участка улиц на время ЧМ-2018 стали пешеходными, сообщает мэрия. Движение транспорта ограничено по улицам Куйбышева (от Венцека до Красноармейской), по Красноармейской (от Самарской до улицы Куйбышева) и Молодогвардейской (от улицы Льва Толстого до ул. Маяковского). На период 
14 июня 2018, 11:00
10 тысяч иностранных болельщиков ожидается на матче Сербия – Коста-Рика в Самаре

10 тысяч иностранных болельщиков ожидается на матче Сербия – Коста-Рика в Самаре

17 июня на стадионе «Самара Арена» пройдет первый матч в рамках чемпионата мира по футболу. На поле сойдутся сборные Сербии и Коста-Рики. На этой игре ожидается до 10 тысяч зрителей-иностранцев. Эту цифру озвучил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

«Болельщики уже 

14 июня 2018, 10:49
Появилось расписание концертов на открытии фанфеста ЧМ-2018 в Самаре

Появилось расписание концертов на открытии фанфеста ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре 14 июня состоится открытие фестиваля болельщиков, который пройдет на площади Куйбышева во время ЧМ-2018 по футболу. Чемпионат стартует сегодня и продлится до 15 июля. Хэдлайнером на открытии фанфеста, как уже сообщала «ТЕРРА», станет группа «ДДТ». На площади Куйбышева, 
14 июня 2018, 10:37
Футбольную команду из чиновников создали к ЧМ-2018 в Самаре

Футбольную команду из чиновников создали к ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре создана футбольная команда из чиновников областного правительства. Она сыграет с командой австралийских болельщиков, которые приедут в Самару на игру своей сборной. ЧМ-2018 стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Всего на стадионе «Самара Арена» проведут шесть матчей: 

14 июня 2018, 10:14
«Welcome to Samara region!»: Передовая группа команды Швейцарии прилетела в Курумоч

«Welcome to Samara region!»: Передовая группа команды Швейцарии прилетела в Курумоч

Сегодня, 9 июня, в самарский международный аэропорт "Курумоч" прибыла передовая группа сборной Швейцарии по футболу. "После прилета они отправились в отель "Лада Резорт" в Тольятти", — передает «Волга Ньюс» со ссылкой на собственные источники. Сама сборная прилетит в Самарскую 
9 июня 2018, 04:01
Владимир Кухлевский стал главным тренером «Крыльев Советов - 2»

Владимир Кухлевский стал главным тренером «Крыльев Советов - 2»

У футбольной команды «Крылья Советов - 2» появился новый главный тренер. Им стал Владимир Кухлевский. Он сменил на этом посту Владимира Казакова, который покинул структуру клуба.

Владимир Кухлевский ранее работал в Центре подготовки футболистов «КС», а также с дублирующим и основным 

7 июня 2018, 03:06
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