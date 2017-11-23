8
50
08
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 Y88b   d88P            888    d8P   888     888            888     888  888    888 
  Y88b d88P             888   d8P    888     888            888     888  888    888 
   Y88o88P              888  d8P     888     888            888     888  888    888 
    Y888P     888  888  888d88K      Y88b   d88P  88888b.   Y88b   d88P  8888888888 
    d888b     888  888  8888888b      Y88b d88P   888 "88b   Y88b d88P   888    888 
   d88888b    888  888  888  Y88b      Y88o88P    888  888    Y88o88P    888    888 
  d88P Y88b   Y88b 888  888   Y88b      Y888P     888 d88P     Y888P     888    888 
 d88P   Y88b   "Y88888  888    Y88b      Y8P      88888P"       Y8P      888    888 
                                                  888                               
                                                  888                               
                                                  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Тольятти суд обязал местную мэрию убрать незаконные свалки

В Тольятти суд обязал местную мэрию убрать незаконные свалки

В Тольятти суд обязал местную мэрию по требованию прокуратуры убрать незаконные свалки на территории города. Надзорное ведомство выявило сразу 34 адреса, по которым допущено несанкционированное размещение отходов. Администрация Автограда тем самым нарушила требования природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства и не приняла 

22 ноября 2017, 09:07
Самарский районный суд смягчил меру пресечения для социолога Николая Явкина

Самарский районный суд смягчил меру пресечения для социолога Николая Явкина

Из СИЗО директор «Приволжского центра общественного мониторинга» Николай Явкин переведён под домашний арест до 18 февраля следующего года.

Как сообщала «ТЕРРА», Явкин был заключен под стражу 20 сентября. Он обвиняется в мошенничестве на сумму до 10 млн рублей 
17 ноября 2017, 03:50
Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Реймеру

Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Реймеру

Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор бывшему начальнику самарского главка полиции и экс-директору ФСИН Александру Реймеру, осужденному вместе с подельниками за хищения госсредств при закупках электронных браслетов для тюремного ведомства.

Ранее Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил его к 8 годам колонии и 

16 ноября 2017, 09:09
Российские банки узнают о судимостях клиентов

Российские банки узнают о судимостях клиентов

В следующем году отечественные финансово-кредитные учреждения станут получать информацию о судимостях клиентов. Обмен соответствующими сведениями будет осуществляться посредством системы межведомственного взаимодействия, сообщают "Известия".
По мнению специалистов, информация о наличии проблем с соблюдением законодательства станет приниматься к сведению при оценке платежеспособности 

16 ноября 2017, 02:05
В «СИБУР Тольятти» прокомментировали разбирательства с Росприроднадзором

В «СИБУР Тольятти» прокомментировали разбирательства с Росприроднадзором

Пресс-служба ООО «СИБУР Тольятти» прокомментировала разбирательства, которые идут между компанией и Росприроднадзором.

«СИБУР Тольятти» осуществляет производственную деятельность в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства в области охраны окружающей среды. Эпизод с размещением отходов будет урегулирован в судебном порядке», - 
15 ноября 2017, 02:18
Убийство в банке Самары: за поимку подозреваемых поощрили бойцов Росгвардии

Убийство в банке Самары: за поимку подозреваемых поощрили бойцов Росгвардии

В Самаре бойцов СОБР Росгвардии поощрили за участие в операции по задержанию особо опасных преступников. Речь идет о банде грабителей банков. Общая сумма ущерба превышает 20 миллионов рублей. Кроме того, было совершено убийство. В одном из банков налетчик расстрелял охранника, 
15 ноября 2017, 09:51
Банкиры предложили ЦБ России создать кодекс поведения для банков

Банкиры предложили ЦБ России создать кодекс поведения для банков

Совет Ассоциации банков России заявил Центробанку об актуальности разработки кодекса поведения с целью исключения недобросовестной конкуренции. Об этом рассказали отечественные информагентства со ссылкой главу Ассоциации Георгия Лунтовского.
По его информации, ЦБ в целом положительно оценил возможное введение новшества. Как отметила 

10 ноября 2017, 12:06
В России объем выданных ипотечных кредитов вырос на 25%

В России объем выданных ипотечных кредитов вырос на 25%

За 9 месяцев 2017 года отечественные финансово-кредитные учреждения увеличили число предоставленных ипотечных займов на 25% по сравнению с таким же прошлогодним показателем. Об этом рассказывают российские агентства со ссылкой на информацию ЦБ.
В общей сложности за 9 месяцев этого года 

7 ноября 2017, 02:02
АСВ останется без денег Гавриловой

АСВ останется без денег Гавриловой

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в заявлении Агентства по страхованию вкладов о взыскании 427 миллионов рублей убытков с бывшего главного бухгалтера самарского «Волжского социального банка» Татьяны Гавриловой. АСВ пыталось обжаловать в апелляции определение областного арбитража. По версии Агентства, являющегося 

31 августа 2017, 04:09
С экс-руководства «Приоритета» хотят взыскать 600 миллионов рублей

С экс-руководства «Приоритета» хотят взыскать 600 миллионов рублей

Агентство по страхованию вкладов обратилось в самарский арбитраж с иском к трем бывшим руководителям банка «Приоритет». С экс-председателя правления Дениса Машкова и членов правления банка Татьяны Кузнецовой и Владимира Зайцева хотят взыскать почти 600 миллионов рублей. Претензии адресованы им «за 

10 августа 2017, 11:41
Где отдадут деньги: выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «Югры»

Где отдадут деньги: выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «Югры»

Банками-агентами для выплаты страхового возмещения вкладчикам московского банка «Югра» выбраны пять кредитных учреждений: ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, «Открытие», «Уралсиб», сообщили в агентстве по страхованию вкладов.

«Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового 

18 июля 2017, 10:50
У «Волго-Камского банка» хотят отсудить 2,2 млрд рублей

У «Волго-Камского банка» хотят отсудить 2,2 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим «Волго-Камского банка», обратилось в Арбитражный суд Самарской области. С экс-совладельцев ВКБ хотят взыскать 2,2 миллиарда рублей. В числе ответчиков экс-президент банка Владимир Чекмарев, которого пытается признать банкротом налоговая служба, и бывший 
13 января 2017, 03:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх