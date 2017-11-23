Агентству по страхованию вкладов не удалось добиться в кассационной инстанции взыскания 427 млн рублей с Татьяны Гавриловой, экс-главбуха ВСБ (Волжский социальный банк). 21 ноября госкорпорации отказал Арбитражный суд Поволжского округа. Ранее аналогичные решения приняли Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и областной арбитраж. Оба судебных учреждения посчитали, что АСВ не смогло доказать связь между понесенными банком убытками и действиями его бывшего сотрудника. Самарский арбитраж при этом указал, что агентство не указало каким образом Гаврилова влияла на решения о предоставлении кредитов заемщикам.
По версии Агентства, являющегося конкурсным управляющим ВСБ, женщина была причастна к образованию у финансовой организации заведомо безнадежного долга на указанную сумму. Убытки возникли по договорам, заключенным с 12 юрлицами в 2012 и 2013 годах самой Гавриловой и председателем правления банка Валерием Кучкановым. Однако в 2013 году Кучканов покончил с собой, поэтому у Агентства осталась единственная возможность требовать долг с Гавриловой. Следующее разбирательство по делу, которое тянется уже 4-й год, назначено на 12 декабря.
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