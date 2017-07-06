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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Сотрудники ГИБДД не будут ездить на разборки самарских водителей

Сотрудники ГИБДД не будут ездить на разборки самарских водителей

Попали в ДТП - разбирайтесь сами. Уже с начала следующего года сотрудники Госавтоинспекции перестанут выезжать на место аварии, даже если между двумя участниками возникли разногласия, и они не могут решить, кто прав, а кто виноват. Соответствующие поправки внесены в закон 

6 июля 2017, 02:44
АвтоВАЗ ждет еще 9 миллиардов

АвтоВАЗ ждет еще 9 миллиардов

Тольяттинский автогигант возобновил допэмиссию, приостановленную по решению совета директоров компании с 9 июня.

«Размещение ценных бумаг возобновлено в связи с регистрацией Банком России изменений в решение о выпуске ценных бумаг», - говорится в сообщении автогиганта. Речь идет о втором этапе финансовой 

5 июля 2017, 08:00
АвтоВАЗ открывает двери в честь автомобиля

АвтоВАЗ открывает двери в честь автомобиля "Нива"

15 июля в Тольятти на АвтоВАЗе пройдет традиционный День открытых дверей. Автогигант приглашает желающих на экскурсии, которые начнутся в 9:00.
4 июля 2017, 11:40
Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны

Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны

На территории Украины возобновились официальные продажи седанов Lada Granta, пишет «Автосреда». По данным портала, длительный перерыв в реализации тольяттинской модели был связан с необходимостью ее сертификации на украинском рынке. На сегодняшний день официальный импортер Lada в незалежной – «УкрАвтоВАЗ» - 

4 июля 2017, 04:51
Дошкольников запретили оставлять в припаркованных машинах

Дошкольников запретили оставлять в припаркованных машинах

Кабинет министров запретил оставлять детей дошкольного возраста в машине во время стоянки без присмотра совершеннолетних лиц. Соответствующие пункты появятся в правилах дорожного движения, а постановление уже размещено на правительственном портале.
Кроме того, в документе отмечается, что перевозить детей в транспортных 

4 июля 2017, 09:17
В Тольятти утвержден новый состав совета директоров АвтоВАЗа

В Тольятти утвержден новый состав совета директоров АвтоВАЗа

Пост председателя сохранил Сергей Скворцов, заместителем остался Ле-Вот Дени, старший вице-президент группы Renault, директор региона Евразия.

Из состава вышли:

- Джозеф Питер, исполнительный вице-президент и директор по финансам Nissan;

- Манн Тревор, Nissan Chief Performance Officer;
3 июля 2017, 05:38
Себе дороже: Страховщики опубликовали список самых убыточных автомобилей по ОСАГО

Себе дороже: Страховщики опубликовали список самых убыточных автомобилей по ОСАГО

Эксперты компании "АльфаСтрахование" сопоставили траты страховщиков и представили перечень наиболее убыточных автомобильных марок в Российской Федерации. В процессе анализа был выведен так называемый коэффициент убыточности для каждого автопроизводителя.
На первой строке "антирейтинга" расположилась марка Jaguar. Выплаты по этим автомобилям превышают 

30 июня 2017, 03:29
«Шеви Ниву» будут выпускать новым составом

«Шеви Ниву» будут выпускать новым составом

Заседание акционеров прошло в Тольятти накануне. Из совета вышел один представитель «Опеля» - финансовый директор производственного подразделения Opel Group GmbH Андреас Буш. Также совет покинул вице-президент АвтоВАЗа Николай Строков. Новыми членами стали вице-президент по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям General 
30 июня 2017, 11:46
На АвтоВАЗе суббота станет рабочим днем

На АвтоВАЗе суббота станет рабочим днем

В июле на АвтоВАЗе введут субботние дневные и вечерние смены. В этот день недели будут работать линии по выпуску автомобилей на платформе B0, а также Lada Kalina и Lada Granta. Рабочими в следующем месяце станут субботы 1, 8 и 15 
26 июня 2017, 02:42
В Тольятти начнут выпускать полноприводную Lada Logo

В Тольятти начнут выпускать полноприводную Lada Logo

Тольяттинское АО «Супер-Авто Холдинг» займется выпуском автомобиля Lada Logo. Фирма получила так называемое «Одобрение типа транспортного средства». Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росреестра. Пикап на базе «Нивы» получит двухдверную 4-местную кабину и грузовую платформу с пластиковой надстройкой, двигатель ВАЗ-21214 
9 июня 2017, 03:12
АвтоВАЗ увеличил продажи на 22%

АвтоВАЗ увеличил продажи на 22%

Продажи автомобилей Lada в России выросли в мае почти на 22 процента - почти до 25 тысяч 100 штук. Всего с начала года продано 112 тысяч 800 машин, что на 10,5% больше аналогичного показателя прошлого года. На АвтоВАЗе отмечают, что 

2 июня 2017, 02:33
Европейцы резко начали скупать «Лады»

Европейцы резко начали скупать «Лады»

Продажи автомобилей «Лада» в Евросоюзе растут четвертый месяц подряд. С начала года в странах Старого Света реализовано уже свыше полутора тысяч машин. Это на 52% больше, чем за три месяца прошлого года, сообщает агентство «Автостат». Стремительный рост, по мнению экспертов, 

29 мая 2017, 01:37
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