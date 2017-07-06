По итогам июня продажи АвтоВАЗа на российском рынке составили 27 тысяч 400 автомобилей, что на 23 процента больше, чем годом ранее. Всего за 6 месяцев завод реализовал 140 тысяч машин, это почти на 13 процентов выше показателя первой половины 2016-го. В июне самым продаваемым тольяттинским автомобилем стала LADA Granta - раскуплено 8 с половиной тысяч штук. Вторая по популярности модель - LADA Vesta, реализовано 6 тысяч 600 седанов, что на 29 процентов выше, чем в июне 2016-го. По темпам роста продаж лидирует LADA XRAY - почти 2800 автомобилей нашли своего покупателя, что на 54 процента больше прошлогоднего показателя.
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2 июня 2017, 02:33
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29 мая 2017, 01:37