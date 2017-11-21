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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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ПЦ «Синяя птица» заплатил 200 000 рублей после шоу в Сызрани

ПЦ «Синяя птица» заплатил 200 000 рублей после шоу в Сызрани

Продюсерский центр «Синяя птица» оплатил штраф в 200 000 рублей после концерта в Сызрани. Речь идет о шоу солиста Александра Дроздова, состоявшемся в ДК «Горизонт» в ноябре 2015 года, указано в сообщении Самарской УФАС. В афише сообщалось, что он выступит перед 

21 ноября 2017, 01:36
В блогах: «досадный недостаток» у памятника «Ил-2» в Самаре

В блогах: «досадный недостаток» у памятника «Ил-2» в Самаре

Блогер Михаил Суханов обратил внимание на "досадный недостаток, обнаруженный после возвращения памятника "Ил-2" на свежесделанный перекрёсток Московского шоссе и проспекта Кирова". "ЗАЧЕМ было делать для пешеходов такую красивую и наверняка дорогую лестницу к монументу, если официально к нему попасть 
21 ноября 2017, 09:06
Жители Сызрани пошли гулять в лес и нашли схрон боеприпасов

Жители Сызрани пошли гулять в лес и нашли схрон боеприпасов

В Сызрани местные жители нашли схрон с боеприпасами. Более сотни патронов были спрятаны в специальном тайнике, обустроенном в земле. Сообщается, что место обнаружения боеприпасов находится в лесополосе на территории Юго-Западного района Сызрани. В сети появилось фото и видео. Не исключено, 

20 ноября 2017, 11:38
В блогах: про хаос на кольцах Самары

В блогах: про хаос на кольцах Самары

Блогер Виктор Пекшев обратился к руководству областной ГИБДД, чтобы оно наконец-то обратило внимание на настоящий хаос перед злосчастным кольцом у самарского завода "Кока-Кола": "Уже неделю там отсутствуют какие-либо дорожные знаки. Поэтому одна половина водителей ездит по ПДД, руководствуясь помехой справа, 

20 ноября 2017, 10:10
В блогах: про прекрасных слонов в Самаре

В блогах: про прекрасных слонов в Самаре

Блогер Алексей Авдейчев побывал на даче Головкина, более известной среди самарцев как "дача со слонами". "Она была построена в 1908-1909 годах купцом Константином Головкиным по собственному проекту. Слонов делали в сарае на улице Садовой, в их создании принимал участие 
17 ноября 2017, 09:56
В блогах: в Самаре школьники вскрыли капсулу времени

В блогах: в Самаре школьники вскрыли капсулу времени

Блогер Владимир Нехорошев рассказал, что 15 ноября в Самаре в Центре внешкольной работы «Крылатый» торжественно вскрыли капсулу времени, в которой пионеры и комсомольцы 50 лет назад (в 1967-м) оставили письма к школьникам 2017-го года.

«Пятьдесят лет тому назад 
17 ноября 2017, 09:35
Водитель Granta погиб в ДТП с 4 грузовиками на М-5 у Сызрани

Водитель Granta погиб в ДТП с 4 грузовиками на М-5 у Сызрани

В пятницу, 17 ноября, в Самарской области на территории Сызранского района произошло массовое ДТП. На 865 километре трассы М-5 столкнулись 4 грузовика и Lada Granta, сообщила поисково-спасательная служба Самарской области.

«В результате столкновения кузов автомобиля «Лада Гранта» получил значительные 
17 ноября 2017, 09:23
В Сызрани Дмитрий Азаров и Александр Карелин открыли турнир по греко-римской борьбе

В Сызрани Дмитрий Азаров и Александр Карелин открыли турнир по греко-римской борьбе

В Сызрани прошли финальные поединки открытого Кубка Самарской области по греко-римской борьбе. В торжественном открытии турнира приняли участие врио губернатора Дмитрий Азаров и трехкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин.

Местный ФОК "Надежда" был полон. Поздравить спортсменов и болельщиков пришли депутат 

15 ноября 2017, 05:22
В блогах: Струкачи могут лишиться своего самого узнаваемого вида

В блогах: Струкачи могут лишиться своего самого узнаваемого вида

Блогер Антон Черепок бьет тревогу, что "Струкачи могут лишиться своего самого узнаваемого вида". "Старейший парк Самары, начавший свою историю в 1856 году, с весны этого года переживает реконструкцию. Подрядчик ПСК "Волга" получил на работы сначала 228 миллионов рублей, а недавно 

14 ноября 2017, 06:28
В блогах: На туалетах на площади Куйбышева нет пометок М и Ж

В блогах: На туалетах на площади Куйбышева нет пометок М и Ж

Блогер Владислав Харчев пожаловался, что в недавно отремонтированных туалетах на площади Куйбышева отсутствует разделение на "мужской" и "женский". "Никаких букв М и Ж или соответствующих пиктограмм и значков, призванных разделить посетителей по гендерному признаку, там нет. Может, это в честь Дня 

7 ноября 2017, 09:15
В блогах: Ремонт улицы Галактионовской

В блогах: Ремонт улицы Галактионовской

Блогер fydora обращает внимание на неудовлетворительное качество ремонта тротуаров в районе Троицкого рынка. "Начинали здесь ремонт в стиле хай-тек. А закончили - в стиле "хай так", - иронизирует автор. - Глупо задавать риторические вопросы: кто эти криворукие рабочие, что сделали ремонт, 

7 ноября 2017, 07:58
В блогах: Московское шоссе

В блогах: Московское шоссе

Блогер dolceitali решила узнать у самарцев, "а все ли их устраивает в реконструкции Московского шоссе"? "Меня не все. Ощущение "я его слепила из того, что было". Очень неудачная развязка Димитрова - Московское. Никто не понимает, как ехать тут правильно, все давят 

24 октября 2017, 08:26
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