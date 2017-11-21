Сызранский адвокат Антон Гуськов рассказал в соцсети "ВКонтакте", что из зала местного городского суда убрали странную скандальную конструкцию, напоминающую гроб. Опубликованное месяц тому назад фото со стоящим в здании Фемиды страшным ритуальным атрибутом, предназначенным для хранения флагов, просто взорвало сызранские паблики. «Гроб - это конец жизни человека. Гроб в суде - конец веры в правосудие», - такие аналогии приводили комментаторы. «Сегодня гроб убрали. Теперь реально в зале стало легче дышать», - утверждает автор поста.
|
ПЦ «Синяя птица» заплатил 200 000 рублей после шоу в Сызрани
|
21 ноября 2017, 01:36
|
В блогах: «досадный недостаток» у памятника «Ил-2» в Самаре
Блогер Михаил Суханов обратил внимание на "досадный недостаток, обнаруженный после возвращения памятника "Ил-2" на свежесделанный перекрёсток Московского шоссе и проспекта Кирова". "ЗАЧЕМ было делать для пешеходов такую красивую и наверняка дорогую лестницу к монументу, если официально к нему попасть …
|
21 ноября 2017, 09:06
|
Жители Сызрани пошли гулять в лес и нашли схрон боеприпасов
|
20 ноября 2017, 11:38
|
В блогах: про хаос на кольцах Самары
Блогер Виктор Пекшев обратился к руководству областной ГИБДД, чтобы оно наконец-то обратило внимание на настоящий хаос перед злосчастным кольцом у самарского завода "Кока-Кола": "Уже неделю там отсутствуют какие-либо дорожные знаки. Поэтому одна половина водителей ездит по ПДД, руководствуясь помехой справа, …
|
20 ноября 2017, 10:10
|
В блогах: про прекрасных слонов в Самаре
Блогер Алексей Авдейчев побывал на даче Головкина, более известной среди самарцев как "дача со слонами". "Она была построена в 1908-1909 годах купцом Константином Головкиным по собственному проекту. Слонов делали в сарае на улице Садовой, в их создании принимал участие …
|
17 ноября 2017, 09:56
|
В блогах: в Самаре школьники вскрыли капсулу времени
Блогер Владимир Нехорошев рассказал, что 15 ноября в Самаре в Центре внешкольной работы «Крылатый» торжественно вскрыли капсулу времени, в которой пионеры и комсомольцы 50 лет назад (в 1967-м) оставили письма к школьникам 2017-го года.
«Пятьдесят лет тому назад …
|
17 ноября 2017, 09:35
|
Водитель Granta погиб в ДТП с 4 грузовиками на М-5 у Сызрани
В пятницу, 17 ноября, в Самарской области на территории Сызранского района произошло массовое ДТП. На 865 километре трассы М-5 столкнулись 4 грузовика и Lada Granta, сообщила поисково-спасательная служба Самарской области.
«В результате столкновения кузов автомобиля «Лада Гранта» получил значительные …
|
17 ноября 2017, 09:23
|
В Сызрани Дмитрий Азаров и Александр Карелин открыли турнир по греко-римской борьбе
В Сызрани прошли финальные поединки открытого Кубка Самарской области по греко-римской борьбе. В торжественном открытии турнира приняли участие врио губернатора Дмитрий Азаров и трехкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин.
Местный ФОК "Надежда" был полон. Поздравить спортсменов и болельщиков пришли депутат …
|
15 ноября 2017, 05:22
|
В блогах: Струкачи могут лишиться своего самого узнаваемого вида
|
14 ноября 2017, 06:28
|
В блогах: На туалетах на площади Куйбышева нет пометок М и Ж
Блогер Владислав Харчев пожаловался, что в недавно отремонтированных туалетах на площади Куйбышева отсутствует разделение на "мужской" и "женский". "Никаких букв М и Ж или соответствующих пиктограмм и значков, призванных разделить посетителей по гендерному признаку, там нет. Может, это в честь Дня …
|
7 ноября 2017, 09:15
|
В блогах: Ремонт улицы Галактионовской
|
7 ноября 2017, 07:58
|
В блогах: Московское шоссе
|
24 октября 2017, 08:26