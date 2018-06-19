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В блогах: как «за бесплатно посмотреть мировой футбол»?
Оказывается, билеты на футбол иногда раздают бесплатно. Об этом пишет в "ЖЖ"-сообществе samara_ru блогер samdum. "Под такую раздачу попал депутат Матвеев, который получил приглашение в форме билета и доложил об этом в "Твиттере". При этом господин Матвеев сделал оговорку …
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19 июня 2018, 09:21
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В блогах: «Сбербанк продолжает навязчивые звонки»
Нет такого дня в соцсетях, чтобы в них не критиковали Сбербанк. "Эта финансовая организация продолжает делать навязчивые звонки и предлагает перевести банковское обслуживание компании к ним. Обещают даже оказывать услуги бесплатно за переход в Сбер, - негодует в "Фейсбуке" Илья …
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15 июня 2018, 10:50
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Фото в блогах: «В «Лужниках» встретились два похожих друг на друга губернатора»
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15 июня 2018, 10:37
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Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»
Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание …
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15 июня 2018, 09:58
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В блогах: «Сбербанк не отдает мои деньги»
Жители Самары продолжают возмущаться из-за плохой работы Сбербанка. На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» рассказали, как "Сбер не отдает деньги". И человеку придется бороться за свои кровные. Такая опасность может возникнуть при пополнении карты в банкомате. "Я внесла в …
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14 июня 2018, 09:34
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В блогах: «Этот Сбер просто забодал уже!»
В соцсетях продолжают минусовать Сбербанк за его "суровый сервис". Кушкова Виктория рассказала в "Фейсбуке" про чрезмерную подозрительность учреждения. "Этот Сбер просто забодал уже! - негодует девушка. - Переводишь деньги со своей сберовской дебетовой карты на свою же кредитную - …
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7 июня 2018, 09:01
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В блогах: «Сбербанк затягивает сроки с возвратом денежных средств»
Самарцев продолжает напрягать работа Сбербанка. На этот раз горожан предупредили, что банк по непонятным причинам «затягивает сроки с возвратом денежных средств». «Мной была проведена оплата в магазине, возникла ошибка на кассе. Сделали отмену, - пишет самарчанка Елена Г. на …
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6 июня 2018, 09:01