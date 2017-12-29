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Самарские астрологи сделали прогноз на 2018 год
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29 декабря 2017, 03:36
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В 2018 году в силу вступит ряд важнейших законов
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29 декабря 2017, 03:20
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Поздравление президента Путина впервые покажут по самарскому времени
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29 декабря 2017, 11:36
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Мэрия: «Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова»
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28 декабря 2017, 02:17
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Появился новый график начисления соцвыплат в Самарской области
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28 декабря 2017, 11:25
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В Самаре поправки о продаже алкоголя вступят в силу в 2018 году
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27 декабря 2017, 12:10
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В Самарской области алкоголь будут продавать с 8:00 до 23 часов
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26 декабря 2017, 02:31
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Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин
Американские специалисты из Университета Небраски-Линкольна определили, что под воздействием спиртного представители сильного пола воспринимают женщин как партнеров для секса. Как рассказывает MedicalXpress, в серии исследований участвовали 50 мужчин от 20 до 30 лет.
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21 декабря 2017, 09:28
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В Самаре назначен новый глава пресс-службы губернатора
В правительстве Самарской области определились, кто в ближайшее время будет возглавлять пресс-службу главы региона. Вместо Ильи Чернышова на пост руководителя департамента информационной политики администрации губернатора назначен 26-летний Тихон Макаров. Ранее он работал в администрации Одинцовского района Московской области заместителем начальника …
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19 декабря 2017, 11:09
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В Самаре прошел брифинг по поводу скандала с новогодними подарками
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14 декабря 2017, 05:54
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Самарским семьям изменят размер доплаты за третьего и последующего ребенка
В эти минуты проходит заседание правительства Самарской области. На повестке дня несколько вопросов, в том числе ряд принципиальных. В частности, будет установлена величина среднедушевого дохода в Самарской области для осуществления ежемесячной денежной доплаты на третьего и последующего ребенка. Кроме того, …
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13 декабря 2017, 11:17
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В Самаре 5 самогонщиков спрятали в гараже 14 тонн алкоголя
Самогонщики спрятали в Самаре 14 тонн алкоголя. Полицейские нашли суррогатное спиртное в гараже. Заведено уголовное дело. Зержаны пятеро подозреваемых: двое из них мигранты, трое – жители Самары.
«По подозрению в причастности к совершению преступления сотрудниками правоохранительных органов задержаны двое жителей одной …
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23 ноября 2017, 05:14