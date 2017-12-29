4
13
37
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   8888888b.   888b     d888                      888888888            
 d88P  Y88b  888   Y88b  8888b   d8888                      888                  
        888  888    888  88888b.d88888                      888                  
      .d88P  888   d88P  888Y88888P888   8888b.    .d8888b  8888888b.   888  888 
  .od888P"   8888888P"   888 Y888P 888      "88b  d88P"          "Y88b  888  888 
 d88P"       888         888  Y8P  888  .d888888  888              888  888  888 
 888"        888         888   "   888  888  888  Y88b.     Y88b  d88P  Y88b 888 
 888888888   888         888       888  "Y888888   "Y8888P   "Y8888P"    "Y88888 
                                                                             888 
                                                                        Y8b d88P 
                                                                         "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарские астрологи сделали прогноз на 2018 год

Самарские астрологи сделали прогноз на 2018 год

2018-й - Год желтой земляной собаки, который начнется 16 февраля, - в отличие от текущего Года огненного петуха, с точки зрения астрологов, обещает быть более спокойным и стабильным. Звезды будут благоволить уверенным в себе, трудолюбивым и прагматичным. 
29 декабря 2017, 03:36
В 2018 году в силу вступит ряд важнейших законов

В 2018 году в силу вступит ряд важнейших законов

Сегодня последний рабочий день уходящего года. Впереди 10 дней выходных, после которых жизнь россиян изменится. Не кардинальным образом, но все же. В 2018-м году в силу вступит ряд важнейших законов, которые коснутся как бизнеса, так и обычных граждан. Свыше полусотни 

29 декабря 2017, 03:20
Поздравление президента Путина впервые покажут по самарскому времени

Поздравление президента Путина впервые покажут по самарскому времени

Поздравление президента РФ Владимира Путина впервые покажут по самарскому времени. 

В ночь с 31 декабря на 1 января самарцы увидят новогоднее обращение главы государства в 23:55 по местному времени, а не будут дожидаться, когда Новый год наступит и в Москве, рассказали 

29 декабря 2017, 11:36
Мэрия: «Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова»

Мэрия: «Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова»

В Самаре в сквере у дома №120 по улице Фрунзе, где появится музей Эльдара Рязанова, пройдет вечер, посвященный встрече Нового года. 31 декабря там запланирована праздничная программа. С 16 часов будут показывать новогодние фильмы известного режиссера. А с 18:00 начнется 

28 декабря 2017, 02:17
Появился новый график начисления соцвыплат в Самарской области

Появился новый график начисления соцвыплат в Самарской области

Правительство Самарской области опубликовало новый график предоставления социальных выплат в новогодние и праздничные дни с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. 26 декабря была досрочно перечислена ежемесячная доплата к пенсии инвалидам боевых действий, а также членам семей 
28 декабря 2017, 11:25
В Самаре поправки о продаже алкоголя вступят в силу в 2018 году

В Самаре поправки о продаже алкоголя вступят в силу в 2018 году

Поправки в закон на продаже алкоголя в Самарской области скорее всего начнут действовать только после Нового года. Как пояснили в Самарской губернской думе, изменения должны вступить в силу через 10 дней после официального опубликования документа – этого пока не произошло. Получается, 
27 декабря 2017, 12:10
В Самарской области алкоголь будут продавать с 8:00 до 23 часов

В Самарской области алкоголь будут продавать с 8:00 до 23 часов

Во вторник, 26 декабря, депутаты Самарской губернской думы на пленарном заседании приняли поправки в областной закон о продаже спиртного. Согласно им, продажа спиртного в регионе разрешается с 8 часов утра до 23:00. Эти изменения начнут действовать после официального опубликования документа 
26 декабря 2017, 02:31
Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин

Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин

Американские специалисты из Университета Небраски-Линкольна определили, что под воздействием спиртного представители сильного пола воспринимают женщин как партнеров для секса. Как рассказывает MedicalXpress, в серии исследований участвовали 50 мужчин от 20 до 30 лет.
Всех добровольцев поделили на две группы. Представители 

21 декабря 2017, 09:28
В Самаре назначен новый глава пресс-службы губернатора

В Самаре назначен новый глава пресс-службы губернатора

В правительстве Самарской области определились, кто в ближайшее время будет возглавлять пресс-службу главы региона. Вместо Ильи Чернышова на пост руководителя департамента информационной политики администрации губернатора назначен 26-летний Тихон Макаров. Ранее он работал в администрации Одинцовского района Московской области заместителем начальника 
19 декабря 2017, 11:09
В Самаре прошел брифинг по поводу скандала с новогодними подарками

В Самаре прошел брифинг по поводу скандала с новогодними подарками

В правительстве Самарской области прокомментировали скандал, разгоревшийся вокруг якобы просроченных новогодних подарков. Напомним, родители новокуйбышевских школьников сообщили об этом в одной из социальных сетей, отметив, что срок годности сладостей датирован 15 
14 декабря 2017, 05:54
Самарским семьям изменят размер доплаты за третьего и последующего ребенка

Самарским семьям изменят размер доплаты за третьего и последующего ребенка

В эти минуты проходит заседание правительства Самарской области. На повестке дня несколько вопросов, в том числе ряд принципиальных. В частности, будет установлена величина среднедушевого дохода в Самарской области для осуществления ежемесячной денежной доплаты на третьего и последующего ребенка. Кроме того, 

13 декабря 2017, 11:17
В Самаре 5 самогонщиков спрятали в гараже 14 тонн алкоголя

В Самаре 5 самогонщиков спрятали в гараже 14 тонн алкоголя

Самогонщики спрятали в Самаре 14 тонн алкоголя. Полицейские нашли суррогатное спиртное в гараже. Заведено уголовное дело. Зержаны пятеро подозреваемых: двое из них мигранты, трое – жители Самары.

«По подозрению в причастности к совершению преступления сотрудниками правоохранительных органов задержаны двое жителей одной 

23 ноября 2017, 05:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх