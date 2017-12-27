|
В Самаре прорвало тепломагистраль на улице Стара-Загора
Во вторник, 26 декабря, в Самаре произошла авария на тепломагистрали. На трубе по улице Стара-Загора обнаружено повреждение.
«В настоящее время сотрудники «ПТС» выводят из работы поврежденный участок теплосети, всем управляющим компаниям 7 и 7А микрорайонов предложено перейти на резервную схему теплоснабжения», …
|
26 декабря 2017, 05:27
|
ДТП с маршруткой блокировало движение на Дыбенко
|
25 декабря 2017, 09:53
|
В Самаре энергетики рассказали, как изменятся тарифы на тепло
|
21 декабря 2017, 02:35
|
В Самаре на Ново-Вокзальной завершают работы на месте порыва трубы
|
20 декабря 2017, 04:54
|
Жители "Новой Самары" и Мехзавода временно останутся без холодной воды
|
20 декабря 2017, 03:40
|
На кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии троллейбус и легковушка заблокировали движение
|
20 декабря 2017, 02:03
|
В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную
|
20 декабря 2017, 10:14
|
В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды
|
20 декабря 2017, 09:09
|
В Самаре водитель «пятерки» сломал себе ребра в ДТП с Nissan
В понедельник, 20 ноября, в Самаре на улице Стара-Загора столкнулись «пятерка» и Nissan. Есть пострадавший. Авария произошла в 18:50.
«По предварительной информации полицейских, напротив дома № 541 по улице Стара-Загора, водитель не выполнил требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным …
|
21 ноября 2017, 03:37
|
В Самаре грабитель, напавший на девушку, выронил мобильник и банковскую карту
В Самаре задержали подозреваемого в ограблении местной жительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
|
27 мая 2017, 01:48
|
Вазовская легковушка взлетела и рухнула на иномарку около парка Гагарина
|
24 апреля 2017, 04:03
|
В Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора
Мэрия Самары опубликовала заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории для продления дороги по улице Стара-Загора. Предполагается удлинение и расширение проезжей части на участке от улицы Советской Армии до улицы Санфировой. Всего за месяц в администрацию Октябрьского района …
|
20 марта 2017, 03:05