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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре прорвало тепломагистраль на улице Стара-Загора

В Самаре прорвало тепломагистраль на улице Стара-Загора

Во вторник, 26 декабря, в Самаре произошла авария на тепломагистрали. На трубе по улице Стара-Загора обнаружено повреждение.

«В настоящее время сотрудники «ПТС» выводят из работы поврежденный участок теплосети, всем управляющим компаниям 7 и 7А микрорайонов предложено перейти на резервную схему теплоснабжения», 

26 декабря 2017, 05:27
ДТП с маршруткой блокировало движение на Дыбенко

ДТП с маршруткой блокировало движение на Дыбенко

Сегодня, 25 декабря, в 9.30 маршрутка, следовавшая по улице Авроры, столкнулась с Kia. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении с улицей Дыбенко. В результате образовалась большая пробка.
25 декабря 2017, 09:53
В Самаре энергетики рассказали, как изменятся тарифы на тепло

В Самаре энергетики рассказали, как изменятся тарифы на тепло

Российские энергетики обсудили в Самаре новую модель рынка тепла. Сегодня более половины тепловых сетей в России старше 25 лет. Их модернизация требует огромных инвестиций. Однако у энергетиков нет стимула вкладываться в обновление, поскольку после сокращения потерь их перестанут компенсировать в 

21 декабря 2017, 02:35
В Самаре на Ново-Вокзальной завершают работы на месте порыва трубы

В Самаре на Ново-Вокзальной завершают работы на месте порыва трубы

В Самаре сотрудники аварийной бригады завершают работы на месте порыва трубы на улице Ново-Вокзальной. Как уже сообщала «ТЕРРА», в ночь на 20 декабря без тепла и горячей воды остались объекты и жилые дома у места аварии. Движение транспорта на участке 
20 декабря 2017, 04:54
Жители

Жители "Новой Самары" и Мехзавода временно останутся без холодной воды

Обновлено: 
В четверг, 21 декабря, в поселке Мехзавод и микрорайоне «Новая Самара» с 10:00 до 00:00 будет отключено холодное водоснабжение. Это связано с работами по переврезке водовода в рамках реконструкции Московского шоссе. На время ремонта к домам подвезут воду в 

20 декабря 2017, 03:40
На кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии троллейбус и легковушка заблокировали движение

На кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии троллейбус и легковушка заблокировали движение

На кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии сегодня, 20 декабря, в 13:40, произошло ДТП. Столкнулись троллейбус и вазовская модель. В итоге было затруднено движение, поскольку свободной оставалась только одна полоса.
20 декабря 2017, 02:03
В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную

В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную

Появились подробности о коммунальном происшествии на улице Ново-Вокзальной. Там зафиксирован порыв трубы теплосети. Как уже сообщала "ТЕРРА", по словам местных жителей, в домах в районе пересечения с улицей Вольской отключили тепло и горячую воду. На "Предприятии тепловых сетей" сообщили, что 

20 декабря 2017, 10:14
В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды

В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды

В среду, 20 декабря, в Самаре без отопления и горячей воды остались дома в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Вольской. Об этом ТРК "ТЕРРА" сообщили местные жители. Под отключение попал как минимум один социальный объект - лицей "Престиж". Там из-за 

20 декабря 2017, 09:09
В Самаре водитель «пятерки» сломал себе ребра в ДТП с Nissan

В Самаре водитель «пятерки» сломал себе ребра в ДТП с Nissan

В понедельник, 20 ноября, в Самаре на улице Стара-Загора столкнулись «пятерка» и Nissan. Есть пострадавший. Авария произошла в 18:50.

«По предварительной информации полицейских, напротив дома № 541 по улице Стара-Загора, водитель не выполнил требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным 

21 ноября 2017, 03:37
В Самаре грабитель, напавший на девушку, выронил мобильник и банковскую карту

В Самаре грабитель, напавший на девушку, выронил мобильник и банковскую карту

В Самаре задержали подозреваемого в ограблении местной жительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
25-летняя жительница дома на улице Стара-Загора вечером возвращалась домой. В подъезде на лестничной площадке первого этажа на нее напал незнакомец. Он попытался вырвать сумку 

27 мая 2017, 01:48
Вазовская легковушка взлетела и рухнула на иномарку около парка Гагарина

Вазовская легковушка взлетела и рухнула на иномарку около парка Гагарина

В ночь на 24 апреля в Самаре на улице Стара-Загоре произошло ДТП с участием трех автомобилей. В Сети появилось фото с места аварии. По словам очевидцев, после столкновения с иномаркой вазовская легковушка снесла дорожное ограждение, перевернулась на крышу и врезалась 
24 апреля 2017, 04:03
В Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора

В Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора

Мэрия Самары опубликовала заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории для продления дороги по улице Стара-Загора. Предполагается удлинение и расширение проезжей части на участке от улицы Советской Армии до улицы Санфировой. Всего за месяц в администрацию Октябрьского района 

20 марта 2017, 03:05
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