В Самаре энергетики рассказали, как изменятся тарифы на тепло Российские энергетики обсудили в Самаре новую модель рынка тепла. Сегодня более половины тепловых сетей в России старше 25 лет. Их модернизация требует огромных инвестиций. Однако у энергетиков нет стимула вкладываться в обновление, поскольку после сокращения потерь их перестанут компенсировать в …