Самарец Анатолий Пальто с сарказмом поведал в «Фейсбуке», что Самара стала первым городом, где бомжей стали обеспечивать бесплатным жильём. «Запущена уникальная программа по обеспечению бродяг крышей над головой. Старые дома, подлежащие расселению, перепрофилируют в гостиницы для бомжей. Уровень - 5 звёзд (по числу дыр в крыше). Отсутствие газа, света и воды позволит бедолагам существовать в привычной среде. Первые счастливчики уже заселились в новые «гостиницы для бродяг» на улицах Свободы и Советской. Ожидается, что жилфонд для спецкатегории изыщут и в других районах города».
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Самарскую ракету собрали из японских машин
В группе "ВК" "Самарские водители" рассказали, что 12 апреля в Хабаровске местные автолюбители выстроили ракету из 50 машин в честь Дня космонавтики. К сожалению, на Дальнем Востоке редко встречаются автомобили российского производства. Поэтому самарскую ракету "Союз" пришлось собирать из праворульных …
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14 апреля 2017, 09:31
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Зачем мордва поселилась на Волге
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14 апреля 2017, 09:35
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Ад на въезде в Самару
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14 апреля 2017, 05:13
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В блогах: «Опасно: дикие бригады»
Блогер fydora поведала про "опасный капремонт в Самаре дома на углу Венцека и Молодогвардейской". "Речь не о качестве, а о технике безопасности. Понятно, что никого это не интересует, пока не произойдёт несчастный случай. Подрядчику интересно только получение прибыли, поэтому …
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13 апреля 2017, 09:46
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В Самаре власти хотят обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру
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3 апреля 2017, 01:43
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В Самаре будут работать 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов
Они будут заниматься проверкой технического состояния жилых домов для подготовки предложений о проведении ремонта, а также участвовать в организации публичных слушаний по проекту планировки территорий и приемке работ по благоустройству. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел губернатор …
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16 марта 2017, 04:00
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На переселение самарцев из ветхого жилья потратят 209 млн рублей
Правительство Самарской области готово заплатить 209 миллионов рублей за квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующий тендер появился сегодня на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, у победителя торгов выкупят по цене квадратного метра в 34 тысячи рублей пятиэтажные дома в посёлке …
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2 марта 2017, 02:55
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Самарские отельеры раскошелятся на безопасность мундиаля
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2 марта 2017, 09:57
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В России хотят построить больше деревянных домов
Минпромторг предложил строить в России больше деревянных домов. По мнению главы ведомства Дениса Мантурова, это поможет развитию лесопромышленного комплекса. Чиновник отметил, что в России на долю домов из древесины приходится только 12 процентов от всего жилищного строительства, во многих западных …
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27 февраля 2017, 03:17
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Субсидии на строительство гостиниц для ЧМ-2018 в Самаре никому не нужны
Желающих получить субсидии на строительство гостиниц для размещения гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года не нашлось в нужном количестве. Областное министерство экономического развития отменило соответствующий конкурс, так как юрлица проявляли низкую активность и неправильно оформляли документацию.
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27 декабря 2016, 03:37
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Во время ЧМ-2018 гостиницы Самарской области смогут принять 30000 туристов
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16 ноября 2016, 02:28
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Гостиницы повышают цены из-за поклонников Ленина
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19 июля 2016, 12:11