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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарскую ракету собрали из японских машин

Самарскую ракету собрали из японских машин

В группе "ВК" "Самарские водители" рассказали, что 12 апреля в Хабаровске местные автолюбители выстроили ракету из 50 машин в честь Дня космонавтики. К сожалению, на Дальнем Востоке редко встречаются автомобили российского производства. Поэтому самарскую ракету "Союз" пришлось собирать из праворульных 
14 апреля 2017, 09:31
Зачем мордва поселилась на Волге

Зачем мордва поселилась на Волге

Блогер Игорь Кондратьев разбирался в истории появлении мордвы в Поволжье. Специалисты говорят, что первых представителей этой национальности переселили насильственно в наши края татаро-монголы в 14-15 веках. Так же, как и русских. Захватчикам нужно было оседлое население по Волге, которое бы 

14 апреля 2017, 09:35
Ад на въезде в Самару

Ад на въезде в Самару

Блогер Евгений Курдов опубликовал "немного мыслей по поводу въезда в город через Кировский мост". "Пробка тут стала больше, чем вчера. В среду она начиналась на съезде с моста, в четверг - перед мостом. В пятницу станет, возможно, еще больше, если 

14 апреля 2017, 05:13
В блогах: «Опасно: дикие бригады»

В блогах: «Опасно: дикие бригады»

Блогер fydora поведала про "опасный капремонт в Самаре дома на углу Венцека и Молодогвардейской". "Речь не о качестве, а о технике безопасности. Понятно, что никого это не интересует, пока не произойдёт несчастный случай. Подрядчику интересно только получение прибыли, поэтому 
13 апреля 2017, 09:46
В Самаре власти хотят обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру

В Самаре власти хотят обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру

Администрация Самары намерена обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру. Напомним, по темпам возведения жилья 63 регион сейчас входит в тройку лидеров среди субъектов Поволжья. В 2015 и 2016 годах в губернии возводилось по 2 миллиона квадратных 

3 апреля 2017, 01:43
В Самаре будут работать 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов

В Самаре будут работать 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов

Они будут заниматься проверкой технического состояния жилых домов для подготовки предложений о проведении ремонта, а также участвовать в организации публичных слушаний по проекту планировки территорий и приемке работ по благоустройству. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел губернатор 

16 марта 2017, 04:00
На переселение самарцев из ветхого жилья потратят 209 млн рублей

На переселение самарцев из ветхого жилья потратят 209 млн рублей

Правительство Самарской области готово заплатить 209 миллионов рублей за квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующий тендер появился сегодня на портале госзакупок. 

Согласно техзаданию, у победителя торгов выкупят по цене квадратного метра в 34 тысячи рублей пятиэтажные дома в посёлке 

2 марта 2017, 02:55
Самарские отельеры раскошелятся на безопасность мундиаля

Самарские отельеры раскошелятся на безопасность мундиаля

308 самарских гостиниц, хостелов и других мест размещения уже прошли необходимую для приема гостей чемпионата мира аттестацию. И даже получили звездность.

В самарском оргкомитете мундиаля сейчас озабочены вопросами безопасности. На базе отеля «Холидей Инн» по инициативе регионального 

2 марта 2017, 09:57
В России хотят построить больше деревянных домов

В России хотят построить больше деревянных домов

Минпромторг предложил строить в России больше деревянных домов. По мнению главы ведомства Дениса Мантурова, это поможет развитию лесопромышленного комплекса. Чиновник отметил, что в России на долю домов из древесины приходится только 12 процентов от всего жилищного строительства, во многих западных 

27 февраля 2017, 03:17
Субсидии на строительство гостиниц для ЧМ-2018 в Самаре никому не нужны

Субсидии на строительство гостиниц для ЧМ-2018 в Самаре никому не нужны

Желающих получить субсидии на строительство гостиниц для размещения гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года не нашлось в нужном количестве. Областное министерство экономического развития отменило соответствующий конкурс, так как юрлица проявляли низкую активность и неправильно оформляли документацию.
Негосударственные организации могли 

27 декабря 2016, 03:37
Во время ЧМ-2018 гостиницы Самарской области смогут принять 30000 туристов

Во время ЧМ-2018 гостиницы Самарской области смогут принять 30000 туристов

13 отелям присвоены четыре звезды, около 60 оценили тремя, 130 мест временного размещения гостей не получили ни одной звездочки. Всего классифицировано более 10 тысяч номеров.
16 ноября 2016, 02:28
Гостиницы повышают цены из-за поклонников Ленина

Гостиницы повышают цены из-за поклонников Ленина

Союз туроператоров России предупредил о резком - до 50 процентов - повышении цен на гостиницы в сезон 2017 года. Причина связана с возросшим потоком туристов из Китая, Индии и Ближнего Востока. Кроме того, специалисты ожидают значительного роста внутреннего туризма в 
19 июля 2016, 12:11
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