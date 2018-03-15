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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Александр Скляр отметит юбилей на «ТЕРРА - РЕН ТВ»

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1 марта 2018, 09:47
Самара в седьмой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества

Самара в седьмой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества

7 лет назад, в 2011 году, телерадиокомпания «ТЕРРА» первой из Самарских СМИ обратила внимание на независимых, открыто высказывающих свое мнение людей в интернет-сообществе - блогеров самарского «Живого Журнала». Грядущая премия «Блогер года - 2017» - самое ожидаемое событие самарской блогосферы.
27 февраля 2018, 11:47
«РЕН ТВ» завоевал «серебро» в мужской аудитории

«РЕН ТВ» завоевал «серебро» в мужской аудитории

Федеральный партнер ТРК «ТЕРРА» - телеканал «РЕН ТВ» продолжает сохранять лидерские позиции. Несмотря на интерес россиян к трансляции Олимпийских игр, 9,2% российских мужчин успели уделить время «РЕН ТВ».

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27 февраля 2018, 11:22
Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет

Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет

В новом году «РЕН ТВ» продолжает серию успехов. Доля января составила 6,5% (Россия, Все 25-54) – и стала лучшим январским показателем с 2008 года. Кроме того, в первом месяце года канал занял 2 место в мужской аудитории 25-54 с долей 

6 февраля 2018, 12:51
В Самарской области после снегопадов похолодает

В Самарской области после снегопадов похолодает

В Самарской области после снегопадов похолодает, прогнозируют синоптики. В ночь на пятницу, 26 января, столбик термометра приблизится к отметке «минус 20 градусов». Днем ожидается до 15 градусов мороза. В целом в последней декаде января средняя температура ожидается на два градуса 

23 января 2018, 12:03
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС вечером в воскресенье, 21 января, разослало жителям Самарской области предупреждение об ухудшении погодных условий в регионе.  Синоптики прогнозируют снегопады, местами метель.

«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», c 19 часов 21 января до 19 часов 22 января в Самарской области облачно, 

22 января 2018, 09:52
В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер

В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер

В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер, сообщили синоптики. Cнег прогнозируют уже в пятницу, 22 декабря, и в последующие выходные. При этом температура воздуха, судя по прогнозу на сайте ФГУП «Приволжское УГМС», повысится: в воскресенье и понедельник ожидается потепление 

22 декабря 2017, 03:38
Самарец замерз насмерть возле продуктового магазина

Самарец замерз насмерть возле продуктового магазина

23 декабря около 6 часов утра в Самаре возле одного из продуктовых магазинов по улице Гвардейской Кировского района был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Как передает портал Волга-Ньюс со ссылкой на источники в оперативных структурах города, признаков насильственной смерти на теле не 

26 декабря 2016, 11:55
Штормовое предупреждение: завтра в Самарской области ожидается до 20 градусов мороза

Штормовое предупреждение: завтра в Самарской области ожидается до 20 градусов мороза

21 ноября в Самаре и по области температура воздуха ночью может достигать 20 градусов мороза, передает Приволжский гидрометцентр.
Это на 7 и более градусов ниже климатической нормы. Аномально холодная погода продержится 3 дня – до 23 ноября. Ночью в эти 

20 ноября 2016, 06:43
Снег и дождь из Самарской области уйдут в Казахстан, холод останется

Снег и дождь из Самарской области уйдут в Казахстан, холод останется

Сегодя,16 октября, около 13:00 в Самаре прошли осадки в виде мокрого снега с дождем, как и обещали синоптики.
 
Завтра, 17 октября, по прогнозам Приволжского УГМС, осадков не ожидается. Будет переменная облачность, температура днем от +1 до +6 градусов. Послезавтра, 
16 октября 2016, 06:36
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