23 декабря около 6 часов утра в Самаре возле одного из продуктовых магазинов по улице Гвардейской Кировского района был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Как передает портал Волга-Ньюс со ссылкой на источники в оперативных структурах города, признаков насильственной смерти на теле не …