США и ЕС замерзают, и в этом виноваты не только внезапные снегопады. Почему хвалёное европейское благополучие подразумевает ежегодный холод в квартирах, покажет «ТЕРРА - РЕН ТВ».
Аномальные холода в США и Европе показали, что менее 20% американцев могут позволить себе отапливать дома, в ЕС в холоде живёт каждый десятый европеец. В той же Германии только за тепло вам придётся заплатить 2000 евро (140 000 рублей) в год, и эта сумма не включает квартплату, счета за воду и траты на другие коммунальные услуги.
Жители Европы традиционно «экономят» на обогреве и спят в одежде. Или просто мёрзнут.
«Мы каждую батарею отдельно включаем, обычно включаем в той комнате, где мы находимся» – признался один из опрошенных европейцев.
Экономить в ЕС приходится на всём: так, в каждом доме установлены не только счётчики на количество потребляемой воды, но и на количество воды, смытой в канализацию. Но этой зимой жителям США и Европы пришлось без тепла особенно туго. На улицах Варшавы даже появились землянки, как во время Второй мировой войны. Их устроили бездомные, чтобы пережить морозы.
Как на Западе в 21 веке обогревают комнаты при помощи самодельных пожароопасных приспособлений, покажет ТЕРРА РЕН ТВ. Громкие разоблачения и невероятные открытия ждут зрителей в новом проекте Игоря Прокопенко «Страшное дело».
Зачем челябинский сталевар научился мыть руки… раскалённым металлом?
Как правительство США оставило на улице 700 000 жителей города-банкрота Детройта?
Кто сделал Париж одним из самых криминогенных городов в Европе?
Чем шокируют зрителей современные азиатские телешоу?
И насколько глубоко, по мнению западных политологов, поражены коррупцией ЕС и США?
Смотрите новый 5-часовой документальный проект Игоря Прокопенко «Страшное дело» – с 17:00 до 18:00 и с 20:00 до полуночи в пятницу, 16 марта, на «ТЕРРА - РЕН ТВ».
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