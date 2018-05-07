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Материалы по теме:

Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

В Самаре болельщики протестировали «волну» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена». В сети появилось видео, как болельщики запустили «волну» во время матча 37-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар). Это была вторая тестовая игра на «Самара Арене».
7 мая 2018, 09:34
Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин

Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин

До ЧМ-2018 по футболу, шесть матчей которого пройдут в Самаре, осталось 40 дней. Идет подготовка ко второму, намеченному на 6 мая. «Крылья Советов» сыграют с «Кубанью». Это будет официальное открытие спортивного комплекса при полной загрузке трибун. Ожидается более 40 тысяч 
5 мая 2018, 07:28
К матчу на «Самара Арене» 6 мая изменится движение транспорта

К матчу на «Самара Арене» 6 мая изменится движение транспорта

В Самаре 6 мая в связи со вторым тестовым матчем на стадионе «Самара Арена» с ряда маршрутов частично снимут автобусы. Напомним, в рамках 37 тура первенства ФНЛ сыграют «Крылья Советов» (Самара) и «Кубань» (Краснодар). Всего в перевозках задействуют 87 трамваев 
4 мая 2018, 05:27
Оставить отзывы‍ смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая

Оставить отзывы‍ смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая

После второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар), который состоится в воскресенье, 6 мая, будет организован сбор отзывов. Болельщики смогут поделиться своими конструктивными предложениями по многоканальному телефону 8(846)200-01-27 (будет работать 6 и 7 мая), 
4 мая 2018, 11:38
Вице-премьер Ольга Голодец открыла клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре

Вице-премьер Ольга Голодец открыла клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре

В Самаре во вторник, 20 марта, в торжественной церемонии открытия клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя» приняли участие вице-премьер Ольга Голодец, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и сам создатель сети клиник Марк 

20 марта 2018, 06:25
Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре

Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре

В Самаре началась торжественная церемония открытия клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя». В ней принимают участие вице-премьер  Ольга Голодец, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и сам создатель сети клиник Марк Курцер. Это 

20 марта 2018, 05:37
На матчи ЧМ-2018 в Самаре ожидают более 500 тысяч гостей

На матчи ЧМ-2018 в Самаре ожидают более 500 тысяч гостей

До старта ЧМ-2018 года осталось менее пяти месяцев. Безопасность транспортной инфраструктуры Приволжского федерального округа и, в частности, Самарской области, в столице 63 региона 19 января обсудили участники совещания, на которое прибыли полпред президента России в ПФО Михаил Бабич, глава федерального 

22 января 2018, 08:01
Михаил Бабич представил в Самаре нового главу областного Арбитражного суда

Михаил Бабич представил в Самаре нового главу областного Арбитражного суда

В Самаре полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич представил нового председателя Арбитражного суда Самарской области. Как уже сообщала «ТЕРРА», на этот пост назначен Александр Ефанов, ранее он возглавлял Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре – сейчас это 
19 января 2018, 05:23
Рустам Минниханов и Бу Андерссон протестировали в Казани Lada Vesta и XRay

Рустам Минниханов и Бу Андерссон протестировали в Казани Lada Vesta и XRay

На видеохостинге YouTube выложили ролик о том, как Рустам Минниханов и Бу Андерссон протестировали в Казани новые автомобили Lada Vesta и Lada XRay. Президент Татарстана лично садился за руль каждой из машин, президент АвтоВАЗа занимал пассажирское место. Минниханов расспрашивал про 
28 июля 2015, 08:37
Николай Меркушкин вошел в ТОП-3 медиарейтинга глав субъектов ПФО

Николай Меркушкин вошел в ТОП-3 медиарейтинга глав субъектов ПФО

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин - в тройке лидеров медиарейтинга глав субъектов Приволжского федерального округа. Такие данные содержатся в отчете агентства «Медиалогия». По итогам апреля перечень возглавил президент Татарстана Рустам Минниханов, на второй строчке - глава Пермского края Виктор Басаргин. 

20 мая 2014, 05:07
Николай Меркушкин – на 4-м месте в рейтинге эффективности глав субъектов России

Николай Меркушкин – на 4-м месте в рейтинге эффективности глав субъектов России

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин занял четвертое место в рейтинге эффективности глав субъектов Российской Федерации по итогам года.

Исследование подготовлено агентством политических и экономических коммуникаций совместно с Высшей школой экономики. Список составлен на основе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических 

22 ноября 2013, 12:09
Самарские спасатели в Казани примут участие в ликвидации последствий авиакатастрофы

Самарские спасатели в Казани примут участие в ликвидации последствий авиакатастрофы

В Казань для ликвидации последствий крушения самолета выехали самарские спасатели. Сейчас на месте чрезвычайного происшествия уже развернуты медицинские палатки, где нуждающиеся могут получить необходимую помощь и еду. Напомним, трагедия произошла вечером 17 ноября.

Как уже сообщала "ТЕРРА", при заходе на посадку 

18 ноября 2013, 05:21
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