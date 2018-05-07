В Казань для ликвидации последствий крушения самолета выехали самарские спасатели. Сейчас на месте чрезвычайного происшествия уже развернуты медицинские палатки, где нуждающиеся могут получить необходимую помощь и еду. Напомним, трагедия произошла вечером 17 ноября.

Как уже сообщала "ТЕРРА", при заходе на посадку …