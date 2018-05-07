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Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»
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7 мая 2018, 09:34
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Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин
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5 мая 2018, 07:28
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К матчу на «Самара Арене» 6 мая изменится движение транспорта
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4 мая 2018, 05:27
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Оставить отзывы смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая
После второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар), который состоится в воскресенье, 6 мая, будет организован сбор отзывов. Болельщики смогут поделиться своими конструктивными предложениями по многоканальному телефону 8(846)200-01-27 (будет работать 6 и 7 мая), …
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4 мая 2018, 11:38
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Вице-премьер Ольга Голодец открыла клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре
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20 марта 2018, 06:25
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Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре
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20 марта 2018, 05:37
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На матчи ЧМ-2018 в Самаре ожидают более 500 тысяч гостей
До старта ЧМ-2018 года осталось менее пяти месяцев. Безопасность транспортной инфраструктуры Приволжского федерального округа и, в частности, Самарской области, в столице 63 региона 19 января обсудили участники совещания, на которое прибыли полпред президента России в ПФО Михаил Бабич, глава федерального …
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22 января 2018, 08:01
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Михаил Бабич представил в Самаре нового главу областного Арбитражного суда
В Самаре полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич представил нового председателя Арбитражного суда Самарской области. Как уже сообщала «ТЕРРА», на этот пост назначен Александр Ефанов, ранее он возглавлял Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре – сейчас это …
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19 января 2018, 05:23
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Рустам Минниханов и Бу Андерссон протестировали в Казани Lada Vesta и XRay
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28 июля 2015, 08:37
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Николай Меркушкин вошел в ТОП-3 медиарейтинга глав субъектов ПФО
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин - в тройке лидеров медиарейтинга глав субъектов Приволжского федерального округа. Такие данные содержатся в отчете агентства «Медиалогия». По итогам апреля перечень возглавил президент Татарстана Рустам Минниханов, на второй строчке - глава Пермского края Виктор Басаргин. …
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20 мая 2014, 05:07
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Николай Меркушкин – на 4-м месте в рейтинге эффективности глав субъектов России
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин занял четвертое место в рейтинге эффективности глав субъектов Российской Федерации по итогам года.
Исследование подготовлено агентством политических и экономических коммуникаций совместно с Высшей школой экономики. Список составлен на основе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических …
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22 ноября 2013, 12:09
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Самарские спасатели в Казани примут участие в ликвидации последствий авиакатастрофы
В Казань для ликвидации последствий крушения самолета выехали самарские спасатели. Сейчас на месте чрезвычайного происшествия уже развернуты медицинские палатки, где нуждающиеся могут получить необходимую помощь и еду. Напомним, трагедия произошла вечером 17 ноября.
Как уже сообщала "ТЕРРА", при заходе на посадку …
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18 ноября 2013, 05:21