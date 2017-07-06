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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Волгу закрыли

Волгу закрыли

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6 июля 2017, 02:27
Не по карману: Губернатор Нью-Джерси закрыл пляжи и парки штата ради экономии

Не по карману: Губернатор Нью-Джерси закрыл пляжи и парки штата ради экономии

Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи задумал лишить жителей и гостей этого штата возможности провести время на пляжах и в парках. Такой шаг он объяснил экономией бюджетных средств.
По словам Кристи, решение ввести подобные ограничения для простых граждан вызвано отсутствием утвержденного бюджета. 

4 июля 2017, 12:11
В Волгу вольют более 260 миллиардов рублей

В Волгу вольют более 260 миллиардов рублей

К 2020 году Волга станет чище в девять раз. Такие расчеты сделали в федеральном Министерстве природных ресурсов. Достичь этого планируют в ходе проекта «Оздоровление Волги», который разработали по поручению президента России, пишут «Известия». Цель - добиться сокращения сброса в реку 

4 июля 2017, 11:10
Волга не греет: когда температура речной воды станет комфортной в Самаре?

Волга не греет: когда температура речной воды станет комфортной в Самаре?

Вода в Волге на пляже между улицами Ленинградской и Вилоновской не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области. Претензий к качеству воды на других пляжах Самары у специалистов не возникло. По сообщению синоптиков, температура 

3 июля 2017, 01:30
В Самаре на берегу Волги начнется масштабная стройка

В Самаре на берегу Волги начнется масштабная стройка

В Красноглинском районе Самары собираются построить новый грузовой речной порт. Областной минтранс объявил конкурс на подготовку проекта планировки данной территории. Как следует из сопроводительной документации на сайте госзакупок, подрядчик должен будет провести гидрологические, геодезические и инженерные изыскания, определить показатели пропускной 

28 июня 2017, 03:31
На Мальорке несколько пляжей эвакуировали из-за акулы

На Мальорке несколько пляжей эвакуировали из-за акулы

Голубая акула, приблизившаяся к побережью Мальорки в минувший уик-энд, посеяла панику у отдыхавших. В итоге были эвакуированы несколько пляжей, сообщает Guardian.
Океанского хищника впервые увидели в субботу рядом с популярными пляжами в Кала-Махор и Кан-Пастилья. Акула проплыла буквально в считанных 

26 июня 2017, 12:05
Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная

Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная

Восемь самарских пляжей получили заключения о соответствии санитарным правилам, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако вода пока остается холодной. В конце минувшей недели температура достигла лишь +17 градусов по Цельсию. Ровно год назад вода в Волге была прогрета до +23 
26 июня 2017, 11:14
Центр Самары пока остается без пляжей

Центр Самары пока остается без пляжей

В самарском региональном управлении Роспотребнадзора назвали пляжи, которые получили заключение о соответствии санитарным правилам. Это пляж Красноглинского района, а также при санатории «Можайский», в районе Барбошиной поляны и на спуске Советской Армии. Также проверку прошел пляж, который традиционно открывают в 
19 июня 2017, 09:57
Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной

Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной

В Интернете появилось видео с набережной в районе Ладьи, которая закрыта на реконструкцию. Ход работ сняли с воздуха. Как уже сообщала «ТЕРРА» ремонтировать четвертую очередь набережной начали в марте. Рабочим нужно укрепить монумент Ладья, построить новый фонтан, детскую и 
16 июня 2017, 01:45
В Самаре открылся фестиваль набережных «Волгафест»

В Самаре открылся фестиваль набережных «Волгафест»

Сегодня, 11 июня, на Полевом спуске в Самаре начались мероприятия фестиваля «Волгафест», пишет 63.ru

На набережную горожане начали прибывать уже с 11:00. Организаторы установили сцену на площадке, с которой лестницы ведут на пляж. Самарцы заранее заняли зрительские места 
11 июня 2017, 06:37
Опасные участки тольяттинской набережной засыпают бетонным ломом

Опасные участки тольяттинской набережной засыпают бетонным ломом

Тольяттинец Андрей Дербенев в «Фейсбуке» сообщил, что проблема набережной 8-го квартала обсуждалась на комиссии по чрезвычайным ситуациям в мэрии Тольятти 30 мая. На данный момент оба провала засыпают бетонным ломом. Далее планируется закрыть весь участок металлическим забором (400 метров). 
1 июня 2017, 08:23
День бантов: 25 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

День бантов: 25 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

Сегодня, 25 мая, у выпускников самарских школ пройдут «Последние звонки».
 
Как пишет Samru.ru со ссылкой на источники в гордепартаменте потребрынка, в течение всего дня на всей территории города будет запрещена торговля спиртным. Соответствующие указания уже разосланы во все райадминистрации, 

25 мая 2017, 07:03
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