В Самаре официально открыты 8 пляжей. Сегодня на них ни души. Желающих искупаться в шторм не находится. Тем не менее, на случай появления любителей экстрима, или просто нетрезвых граждан, там дежурят спасатели. Они работают ежедневно с 10-ти утра до девяти вечера.
На пляжи перед сезоном завезли больше 15 тысяч тонн песка. Установили лавочки и кабинки для переодевания. Одну из территорий в районе Некрасовского спуска оборудовали для инвалидов.
Леонид Дюгаев, начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара:
- Есть перед входом тактильная карта для слабовидящих, и дальше установлены специальные настилы. Поручень для схода в воду, специальные кабинки для переодевания и специальные биотуалеты.
Несмотря на то, что большого наплыва отдыхающих этим летом на пляжах пока не было, вандалы уже активизировались, отмечают службы, следящие за этой территорией.
Надежда Крайнова, мастер пляжа ООО "СпецАвтоТранс":
-У нас уже сломали биотуалеты в районе Маяковского спуска, сломали лавочку в районе Вилоновского спуска. На второй очереди на Полевой своровали два тента. И очень часто воруют зачем-то буйки, которые на воде. Отрезают цепи, воруют якоря.
Не на всех официальных пляжах можно купаться без риска для здоровья, говорят специалисты Роспотребнадзора. Так, в Самаре в районе первой очереди набережной пробы воды не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Не стоит купаться и на пляжах Тольятти. Плохое качество воды связано с обильными дождями и сливом грязных стоков с прилегающей территории.
Оксана Тихонова, и.о. начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по СО:
- В местах, где микробиология у нас превышает, мы не рекомендуем купаться. У нас есть заболевания, которые передаются через воду - водные факторы - это такие, как инфекционный гепатит А, дизентерия, холера, различные типы тифов. То есть получение инфекционных и неинфекционных паразитарных заболеваний, которые могут привести к плачевным последствиям.
В области должен был официально открыться 21 пляж. Но пока в Тольятти и Октябрьске от купаний просят воздержаться. Они не соответствуют всем необходимым требованиям. В Самаре под запретом один - около Ладьи. Это связано с ремонтом набережной. Безопасно отдыхать можно на пляжах по улице Советской Армии, на Барбошиной поляне, в районе Санатория «Можайский", в Красноглинском районе, на второй очереди набережной и в Загородном парке.
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