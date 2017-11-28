Годовалой девочке в Тольятти потребовалась скорая помощь – ребенок случайно выпил канцелярский клей. Дело в том, что старшая сестра малышки делала аппликации, и не заметила, как младшая забрала клей со стола, сообщили врачи.
В квартиру к потерпевшей в срочном порядке выехала неотложка, прямо на месте девочке сделали промывание желудка. Затем ребенка отвезли в 5-ю городскую больницу.
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