МЧС распространило предупреждение об ухудшении погодных условий в Самарской области. Ожидается продолжение снегопада.
«По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», c 19 часов 13 декабря до 19 часов 14 декабря, в Самарской области, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7, -12°, днём -4,-9°, в Самаре ночью -8,-10°, днём -5,-7°. Местами гололедица», - сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
Спасатели рекомендуют самарцам в случае ухудшения погодных условий держаться подальше от деревьев, опор ЛЭП, рекламных растяжек и щитов. Во время ветра нужно спрятаться в помещении. В такое время года следует носить обувь, которая не будет скользить. Пожилым гражданам при выходе на улицу лучше брать трость с резиновым наконечником или шипом. В темное время суток пешеходам нужно носить одежду или аксессуары со светоотражающими элементами. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.
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