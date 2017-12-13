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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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В Самару на два дня пришла метель

В Самару на два дня пришла метель

В среду в Самаре снова испортилась погода. Метель мела почти всю ночь, а в некоторых районах области не прекращается до сих пор.  По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день. В  четверг его должно быть меньше, но ветер при этом 

13 декабря 2017, 11:19
В Самарской области ожидается усиление ветра

В Самарской области ожидается усиление ветра

В Самарской области ожидается усиление ветра. Метеорологи прогнозируют усиление южного и юго-восточного ветра в районе Тольятти.
«По сообщению Тольяттинской гидрометобсерватории, 11 и 12 декабря в Тольятти и Ставропольском районе ожидается усиление южного, юго-восточного ветра до 15 м/с», - передает мэрия 

11 декабря 2017, 11:43
Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области

Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области

Движение на федеральных дорогах Самарской области, ранее ограниченное из-за снегопадов, полностью восстановлено. Были предприняты все необходимые меры по устранению следствий снежной стихии, сообщает правительство Самарской области. На большинстве дорог ограничение сняли с полуночи. 
 
«В 2:00 7 декабря 2017 года 

7 декабря 2017, 12:39
Энергетики: в пострадавшие от непогоды самарские дома вернули свет

Энергетики: в пострадавшие от непогоды самарские дома вернули свет

В Самарской области вернули свет в пострадавшие от непогоды дома, сообщили энергетики. Всего к работам по устранению аварий привлечено 15 бригад общей численностью 66 человек. Задействовано 18 единиц техники.

«Из-за налипания снега на провода и образования гололеда произошел ряд 
6 декабря 2017, 03:37
МЧС предупреждает!

МЧС предупреждает!

5 декабря в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Такая  погода сохранится в регионе как минимум до вечера среды.
6 декабря 2017, 11:18
Снег с федеральных дорог в Самарской области убирают 180 единиц техники

Снег с федеральных дорог в Самарской области убирают 180 единиц техники

Снег с федеральных дорог на территории Самарской области убирают 180 единиц техники.
 
«Дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами, организована работа аварийных бригад. Последствия неблагоприятных погодных условий устраняют до 180 единиц дорожной техники. По окончании снегопада техника продолжит работать в усиленном 

5 декабря 2017, 04:47
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС распространило сообщение об ухудшении погодных условий в Самарской области.
 
«С 19 часов 4 декабря до 19 часов 5 декабря прогнозируются осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега, туман, гололед. Будьте осторожны», - предупредило ведомство.
 
Напомним, 
4 декабря 2017, 05:16
ГИБДД предупреждает самарских водителей о двухдневном снегопаде и гололеде

ГИБДД предупреждает самарских водителей о двухдневном снегопаде и гололеде

В Самарской области прогнозируется двухдневный снегопад, предупредили в ГИБДД.

«Региональная ГИБДД информирует, что на большей территории Самарской области наблюдается выпадение снега. Асфальтовое покрытие скользкое. В последующие два дня ожидается снегопад. В этой связи Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее 
4 декабря 2017, 01:28
В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул

В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул

В среду, 29 ноября, самарские спасатели приняли участие в ликвидации происшествия на воде. По предварительной информации, в озеро Яицкое под Самарой упал парапланерист. Мужчина утонул. Ему было 67 лет. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 17:08.

«К месту происшествия выезжали 

30 ноября 2017, 05:14
Примета шиномонтажников: первый снег – к наплыву клиентов

Примета шиномонтажников: первый снег – к наплыву клиентов

Первый снег к наплыву клиентов - традиционная примета шиномонтажников. Сегодня в специализированные мастерские выстроились огромные очереди. Люди готовы ждать часами, чтобы обеспечить собственную безопасность на дорогах.
Эксперты рекомендуют переобувать свой автомобиль, когда среднесуточная температура воздуха составляет от 5 до 7 

23 октября 2017, 06:02
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