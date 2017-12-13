В Самару на два дня пришла метель В среду в Самаре снова испортилась погода. Метель мела почти всю ночь, а в некоторых районах области не прекращается до сих пор. По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день. В четверг его должно быть меньше, но ветер при этом …