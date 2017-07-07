Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий судебным приставам самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам. Об этом сегодня рассказывают российские СМИ.
По замыслу авторов новшества, этот законопроект даст возможность алиментщикам сразу осознать принцип неотвратимости административного наказания. Кроме того, он в определенной степени обеспечит права представителей социально уязвимых категорий россиян.
До сегодняшнего дня судебные приставы были лишены права использовать такие меры, задерживать и доставлять алиментщиков. Такое положение дел подразумевало привлечение сотрудников полиции, что усложняло весь процесс производства и при этом облегчало самим должникам уклонение от уплаты, комментируют эксперты.
|
Утвердили текст присяги при вступлении в российское гражданство
Комитет Госдумы по госстроительству утвердил текст присяги при вступлении в российское гражданство. В общей сложности обсуждалось 93 варианта. Далее отобрали три. На их основе появился единый текст.
|
4 июля 2017, 03:39
|
Проездной для депутата: Народные избранники получат в три раза больше денег на свои поездки
|
4 июля 2017, 11:04
|
Должникам облегчат жизнь: Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд за границу
Народные избранники собираются принять поправки, подразумевающие увеличение порога задолженности для запрета на выезд за рубеж с 10 до 30 тысяч рублей. Об этом рассказывают "Известия". Новшество подготовлено в комитете по госстроительству и законодательству.
|
4 июля 2017, 10:06
|
Не дыми: В Госдуму внесли законопроект о запрете курения возле подъездов
В Российской Федерации в скором времени может появиться новая антитабачная норма. Курящим гражданам собираются запретить приближаться с сигаретой к подъездам многоквартирных домов ближе, чем на 10 метров.
|
30 июня 2017, 10:02
|
"Алиментщики" Самары вышли на обязательные работы
|
15 мая 2017, 02:02
|
За долги перед детьми алиментщицы будут убирать улицы Самары
|
12 мая 2017, 10:07
|
В Самаре владельцев лодок и катеров проверят судебные приставы
Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов проверит граждан - владельцев речных судов - на наличие различных задолженностей. Речь идет об алиментах, штрафах, долгах по ЖКХ и т.д., информирует пресс-служба ведомства.
|
11 мая 2017, 05:51
|
Самарчанку арестовали за 600-тысячный долг детям
Суд Железнодорожного района приговорил нерадивую мать к 5 суткам административного ареста. Самарчанка задолжала по алиментам детям, оставшимся на попечении у ее старшей сестры, 600 000 рублей.
|
11 мая 2017, 04:15
|
За границу не выпустят 15000 жителей Самарской области
|
3 мая 2017, 04:23
|
У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов
|
24 марта 2017, 01:39
|
В Самаре выдворили 139 нелегалов
|
22 марта 2017, 05:06
|
Лишение прав убедило самарца заплатить 110 000 рублей по алиментам
|
8 августа 2016, 03:52