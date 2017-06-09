В самом центре российской столицы археологи нашли фундаменты четырех старых церквей, которые были снесены около ста лет назад. Открытие было сделано в районе Большой Лубянки, Сретенки и Гоголевского бульвара.
Кроме того, исследователи обнаружили колодец времен Екатерины II. Он являлся частью первого общественного водопровода, сооруженного по указу императрицы.
Также археологи рассказали о раритетных женских украшениях конца девятнадцатого века. Сейчас все находки тщательно изучаются. Впрочем, поясняют специалисты, многое из найденного экспонировать весьма проблематично с технической точки зрения.
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