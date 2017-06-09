В древней женской могиле I века в Ростове обнаружили уникальные артефакты В настоящее время в Ростове археологи ведут раскопки древнего захоронения меотов, которое было обнаружено на одной из улиц города. В могиле женщины нашли оригинальные артефакты, представляющие историческую ценность.

В общей сложности было найдено около 22 могил. В одной из них …