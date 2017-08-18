В России к ЧМ-2018 в оборот войдут пластиковые купюры номиналом в 200 рублей. Банкноты станут гораздо прочнее за счет полимерной пропитки. Это даст возможность сделать их намного плотнее, увеличив срок службы в 3-5 раз.
О выпуске новых 200-рублевых банкнот и памятных купюр в честь ЧМ-2018 объявил Центробанк. Российская Федерация в этом плане намерена перенять опыт других стран. Несмотря на то, что производство купюр будет изначально дороже, в итоге появление пластиковых денег на 30% снизит энергозатраты.
При современной технологии производства рубля в бумаге содержится 100% хлопка. Материал непрочный, а потому банкноты снашиваются довольно быстро. Россия будет усовершенствовать процесс посредством новых технологий. Впрочем, уже говорят об определенных сложностях с утилизацией полимерных купюр. Они связаны с экологией: такие купюры нужно сжигать, а это может нанести вред окружающей среде.
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