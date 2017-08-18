9
16
33
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самое время нести деньги в банк

Самое время нести деньги в банк

Согласно недавно опубликованной статистике Агентства по страхованию вкладов, все больше россиян выбирают банковские депозиты в качестве надежного инструмента сохранения своих финансов. На последнем июльском заседании Банк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне в 9%, однако, по мнению аналитиков, до 

10 августа 2017, 03:01
Ждать недолго: В Швеции назвали сроки полного исчезновения наличных денег

Ждать недолго: В Швеции назвали сроки полного исчезновения наличных денег

Швеция изымет из обращения наличные деньги к 2030 году. Как поясняется, государство осуществит полный переход на электронную валюту в условиях абсолютного доверия населения к финансово-кредитным организациям.
Банки при работе с наличкой сталкиваются с существенными расходами. Об этом заявили в Королевском 

10 августа 2017, 02:08
Прогноз стабильный: агентство Fitch оценило финансовую устойчивость Самары

Прогноз стабильный: агентство Fitch оценило финансовую устойчивость Самары

Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Самары в иностранной и национальной валютах на уровне ВВ+ со «стабильным» прогнозом. Краткосрочный рейтинг - на уровне В.

Такое решение аналитики объясняют хорошими бюджетными показателями Самары, которые обусловлены стабильными налоговыми поступлениями и текущими трансфертами 

8 августа 2017, 01:00
Банкоматы научат выявлять мошенников

Банкоматы научат выявлять мошенников

Центробанк России рекомендовал всем банкам страны переоборудовать банкоматы так, чтобы они могли считывать серийные номера купюр. Перенастройка поможет кредитным организациям избежать потерь от действий мошенников, вносящих в терминалы поддельные склеенные купюры. Последние вбросы подобных фальшивок были выявлены в июле этого 

2 августа 2017, 12:32
В Самаре засудили Фонд капремонта: собранные с самарцев деньги положили в банк, а полученные проценты истратили

В Самаре засудили Фонд капремонта: собранные с самарцев деньги положили в банк, а полученные проценты истратили

Фонд капитального ремонта Самарской области должен вернуть в «общий котел» 73,4 миллиона рублей. Деньги, полученные с самарцев в качестве взносов на капремонт, разместили в банке. Как оказалось, полученные проценты были потрачены не на капремонт, а на «административно-хозяйственные нужды» чиновников. Речь 
28 июля 2017, 01:12
У Межтопэнергобанка забрали лицензию

У Межтопэнергобанка забрали лицензию

У Межтопэнергобанка отозвали лицензию на осуществление банковских операций. В Самаре расположен Приволжский филиал этой кредитной организации, которая занимала 108 место в банковской системе страны.

«Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, 
21 июля 2017, 08:36
Сбежать с деньгами будет невозможно

Сбежать с деньгами будет невозможно

Руководители сомнительных банков не смогут выезжать из России. Пока это только предложение. О такой мере заговорили в Центробанке. По мнению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, это должно помочь возместить ущерб и спасти активы в случае возникновения проблем. Случаи, когда банкиры выводили 

17 июля 2017, 02:04
В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов

В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов

Из-за аномальных для этого времени года метеоусловий в Российской Федерации в ближайшее время сохранится рост цен на фрукты и овощи. Об этом информирует ЦБ со ссылкой на доклад "О чём говорят тренды".
Как отмечается, темп роста цен на плодоовощную продукцию 

13 июля 2017, 09:16
Осторожно - подделка: Банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры

Осторожно - подделка: Банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры

В банкоматах с дешевыми моделями приемных устройств увеличилось количество поддельных купюр. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на представителей Центробанка.
Согласно установкам регулятора, купюроприемникам надлежит проверять банкноты на подлинность по четырем критериям. Как показывает практика, во многих случаях эти 

21 июня 2017, 09:09
В октябре этого года в России запустят в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей

В октябре этого года в России запустят в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей

Дизайн банкнот утвердят в середине лета. Предполагается, что одну из них выполнят с пропиткой полимером для прочности. Символы для новых денежных знаков были выбраны россиянами в ходе народного голосования. На 200-рублевке будут изображены севастопольский памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес 

26 мая 2017, 04:38
СМИ назвали дату выпуска в обращение купюр в 200 и 2000 рублей

СМИ назвали дату выпуска в обращение купюр в 200 и 2000 рублей

ЦБ собирается выпустить в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в октябре. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на близкий к Банку России источник.
Согласно этой информации, внешний вид новых дензнаков уже утвержден. При этом бумага для 

26 апреля 2017, 03:34
Международное банкнотное сообщество выбрало банкноту года

Международное банкнотное сообщество выбрало банкноту года

Эксперты Международного банкнотного сообщества назвали 50 швейцарских франков лучшей банкнотой 2016 года. Об этом рассказывают мировые СМИ.
Было подсчитано, что в прошлом году во всех странах выпустили около 120 новых купюр. А вот купюра в 50 франков стала первой новой 

26 апреля 2017, 09:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна