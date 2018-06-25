Одна из самарских семей не поделила квартиру. Отношения между супругами испортились настолько, что им пришлось развестись. Сразу после этого женщина выбросила из жилого помещения вещи бывшего мужа и сменила замки на входной двери.
Мужчина обратился за помощью в суд. Дело в том, что треть «квартиры раздора» находится в его собственности. Служители Фемиды встали на сторону истца и постановили, что он имеет право пользоваться жилплощадью.
На ответчицу завели исполнительное производство. Ей пояснили, что она обязана впустить бывшего супруга в дом. В присутствии приставов она передала мужчине комплект от входной двери.
Исполнительное производство прекращено, сообщает УФССП по Самарской области.
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