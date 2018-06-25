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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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11 человек тушили пожар на Алма-Атинской в Самаре

11 человек тушили пожар на Алма-Атинской в Самаре

В Самаре в жилом доме на улице Алма-Атинской (Кировский район) загорелась квартира. Инцидент произошел в воскресенье, 15 апреля. Пожар начался в 10:04, сообщили в региональном управлении МЧС. К месту происшествия направили четыре пожарные машины. Выяснилось, что загорелись домашние вещи на 

16 апреля 2018, 10:47
Мужчина хотел зарезать сестру-инвалида из-за квартиры в Тольятти

Мужчина хотел зарезать сестру-инвалида из-за квартиры в Тольятти

Квартирный вопрос подвел под уголовную статью 50-летнего жителя Тольятти. К полицейским поступил сигнал о том, что в одном из домов идет драка. На место была направлена следственная группа.

Выяснилось, что подозреваемый поссорился со своей сестрой, которая является инвалидом 2-й группы. Причиной 

11 апреля 2018, 12:47
В Новый год – в Новый Дом, вместе с «Русским Радио»!

В Новый год – в Новый Дом, вместе с «Русским Радио»!

«Русское Радио» приготовило вам новогодний подарок! У каждого из вас есть возможность стать обладателем абсолютно новой квартиры в вашем городе!!!

С 27 ноября по 27 декабря, настраивайтесь на «Русское Радио». 
30 ноября 2017, 07:03
Самарца принудительно вселили к бывшей жене

Самарца принудительно вселили к бывшей жене

Жителя Самары не пускала домой бывшая жена, рассказали в областном управлении Федеральной службы судебных приставов. По данным представителей ведомства, половина квартиры принадлежала мужчине.

«Работниками отдела судебных приставов Октябрьского района г. Самары возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки Ш. Предметом исполнения стало 

9 ноября 2017, 11:34
Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России

Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России

Бывшая жена выходца из России получила рекордную компенсацию в Лондоне при разводе. Ей достались 453 миллиона фунтов стерлингов.
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Как 

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13% самарцев претендовали на жилье супруга при разводе

Такие данные по результатам опроса 1300 жителей области приводит портал n1.ru. Речь идет о тех случаях, когда один из членов семьи, не являющийся собственником недвижимости, предъявлял на нее претензии. При этом лишь в 15% случаев ее владелец соглашался отдать квартиру 

27 июня 2016, 02:45
Россияне стали реже жениться и разводиться

Россияне стали реже жениться и разводиться

Демографические итоги 2015 года подвели в Росстате. По данным ведомства, в прошлом году брак заключили 1 млн 160 тысяч пар, что почти на 70 тысяч меньше, чем в 2014-м. Распалось же 612 тысяч семейных союзов против 694 тысяч. Это на 
22 марта 2016, 01:17
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