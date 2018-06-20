В Самаре МЧС передало об ухудшении погодных условий. В ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидается гроза, усиление западного ветра с порывами до 20 метров в секунду, с сохранением до конца дня и в первой половине ночи 21 июня, сообщили спасатели со ссылкой на прогноз ФГБУ «Приволжское УГМС». При усилении ветра горожанам рекомендуют не выходить на улицу. Если непогода застанет вне дома, лучше спрятаться в подъезде или подвале не подходя слишком близко к деревьям, линиям электропередачи, рекламным щитам и слабозакрепленным конструкциям.
«При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82», - указано в сообщении ведомства.
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