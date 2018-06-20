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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Брифинг Марии Захаровой начался в Самаре

Брифинг Марии Захаровой начался в Самаре

В Самаре в среду, 20 июня, проходит брифинг официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой. Мероприятие уже началось. Оно проходит в формате видеоконференции, которая свяжет все пресс-центры в городах-организаторах ЧМ-2018. Главная тема – текущие вопросы внешней политики. Открывая 

20 июня 2018, 01:20
6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре

6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре

В Самаре официально открылся пляжный сезон. Это произошло почти на три недели позже изначально заявленного срока из-за того, что вода сошла поздно и поначалу не соответствовала требованиям санэпидстанции.

Вода с самарских пляжей в этом году сошла только в конце мая. После 

20 июня 2018, 12:28
Пляжный сезон открылся в Самаре

Пляжный сезон открылся в Самаре

В Самаре официально открылся пляжный сезон. Из 8 площадок для купания и приема солнечных ванн, сейчас открыты 6. К концу текущей недели обещают сдать пляжи в районе Барбошиной поляны и Красной Глинки. Они прошли все необходимые экспертизы. Завезенный песок соответствует 

20 июня 2018, 11:04
Появилась полная программа фанфеста 21 июня: концерт Gotthard и 3 игры

Появилась полная программа фанфеста 21 июня: концерт Gotthard и 3 игры

В Самаре объявлена полная программа фестиваля болельщиков на 21 июня. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева. Он открылся 14 июня, в день старта ЧМ-2018 по футболу, и продлится до 15 июля. В четверг площадка фанфеста традиционно откроется в 14 часов. 

20 июня 2018, 10:51
МЧС предупредило об усилении ветра в Самарской области

МЧС предупредило об усилении ветра в Самарской области

В Самарской области 20 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, предупредило ГУ МЧС России по Самарской области. По данным ведомства, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. При таких условиях не исключено возникновение ЧП: из-за сильного ветра 

19 июня 2018, 03:43
Похолодание к выходным ожидается в Самарской области

Похолодание к выходным ожидается в Самарской области

В Самаре появился прогноз погоды на ближайшие дни. К концу рабочей недели в регионе ожидается похолодание. По прогнозу, оно будет незначительным. Как уже сообщала «ТЕРРА», в среду, 20 июня, по данным синоптиков, температура воздуха может повыситься до +32 градусов. При 
19 июня 2018, 11:23
Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре

Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре

В Самаре после аномально холодных для середины июня ночей наступила летняя погода. Рекордсменами по холоду 16 июня стали Челно-Вершины, где зарегистрировали 0,8 градуса, а 17 июня - поселок Авангард, там было +2,1. Но в ближайшие дни столбики термометров будут повышаться: 
18 июня 2018, 12:26
Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля

Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля

Прошла уже половина июня, а по-настоящему летней погоды самарцы практически не видели. К сожалению, судя по прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные жары ожидать снова не приходится. Даже наоборот. Как сообщает Приволжское УГМС, в ночь на 16 июня на территории 
15 июня 2018, 03:18
Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области

Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области

В Самарской области 13 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Синоптики прогнозируют днем местами небольшой и умеренный дождь и юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, возможна гроза, указано на сайте 
13 июня 2018, 10:23
От МЧС пришло важное сообщение о погоде в Самарской области

От МЧС пришло важное сообщение о погоде в Самарской области

В Самарской области МЧС сообщило об ожидаемых неблагоприятных погодных явлениях на территории региона. Синоптики прогнозируют в субботу, 9 июня, умеренный дождь, местами возможна гроза. Ожидается усиление ветра, при грозе порывы до 18 метров в секунду. Спасатели опубликовали рекомендации (по 
8 июня 2018, 03:00
В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре

В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре

В Самаре утром в среду, 6 июня, в ТРК «Гудок» была проведена эвакуация. Очевидцы рассказали, что приезжали пожарные и сотрудники спецслужб. Прозвучал сигнал о пожарной тревоге, и из здания вывели много детей, которые пришли в местный кинотеатр. Выяснилось, что это 
6 июня 2018, 02:53
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