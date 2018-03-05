На днях в Сызрани поймали 21-летнего вора. Он попытался обчистить супермаркет. Молодой человек сразу же привлек к себе внимание сотрудников торговой точки. Покупатель стоял у полки с товаром, и просто складывал ее содержимое в свою корзину, не особенно выбирая. После этого он просто попытался пройти мимо кассы. После окриков продавца молодой человек выбежал на улицу, а женщина погналась следом.
В этот момент около магазина находились сотрудники ГИБДД. Увидев сцену погони, они сразу поняли суть происходящего, и помогли задержать вора.
На допросе парень признался, что хотел продать украденный товар, а деньги потратить. На него заведено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж», сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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