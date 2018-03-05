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Материалы по теме:

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

6 марта авария произошла в Приволжском районе Самарской области. Примерно в 16:30 32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. По правилам, он должен был пропустить едущий по трассе транспорт, но сельчанин этого не сделал. В 

7 марта 2018, 02:14
Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

В Отрадном вынесли приговор местной жительнице. Женщина обвинялась в том, что избила до смерти свою знакомую.

Трагедия произошла 8 октября прошлого года. Подсудимая была в гостях у приятельницы. Женщина приревновала хозяйку квартиры к своему знакомому и нанесла ей множество ударов по 

7 марта 2018, 01:45
Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти

Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти

45-летний житель Тольятти попытался «спасти» от уголовной ответственности своего родственника, а в итоге сам попал в поле зрения правоохранителей. Мужчина обратился к сотруднику полиции с предложением «договориться». Он хотел заплатить 200 тысяч рублей за то, чтобы офицер не возбуждал уголовное 

7 марта 2018, 10:49
Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Специалисты Центра гражданской защиты Тольятти смогли предотвратить трагедию. В 15:30 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на карниз 16 этажа дома №11 по улице Свердлова залез мужчина, и он может оттуда упасть. На место прибыли полиция, спасатели и 

7 марта 2018, 08:32
Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании

Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании

Испанская полиция поймала итальянца, которого более 30 лет разыскивали за убийство. Мужчина привлек внимание стражей порядка во время плановых проверок. Его остановили за то, что он и люди, находившиеся с ним в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности.

Во 
6 марта 2018, 05:26
За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске прошел суд над местным жителем Виктором Кудряшовым. Ему инкриминировали убийство по неосторожности.

По информации следствия, 23 июля прошлого года мужчина повздорил со своим приятелем. Дело дошло до драки. Кудряшов схватил нож, и нанес им несколько ударов своему оппоненту. Потом 

6 марта 2018, 01:20
Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе

Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе

60-летняя жительница Безенчукского района Самарской области попалась на даче взятки полицейскому. Предпринимательница нарушила закон, торгуя спиртным после 23:00. Она попыталась «договориться» с правоохранитлем, предложив не составлять никаких документов за 15 тысяч рублей.

Офицер сразу доложил обо всем своему руководству. Подозреваемая была 

6 марта 2018, 12:39
Тольяттинец вышел из тюрьмы, а через день ограбил соседку

Тольяттинец вышел из тюрьмы, а через день ограбил соседку

На днях в Тольятти к полицейским обратилась 73-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ее ограбил сосед. Женщина выходила из своей квартиры, и на площадке столкнулась с обидчиком. Он оттолкнул соседку, зашел в ее жилище, забрал оттуда мобильный телефон, и скрылся.

Прибывшие на 

5 марта 2018, 05:13
Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области

Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области

На днях за помощью в полицию обратился житель Красноярского района области. Он рассказал, что во двор его дома забрался неизвестный, и украл оттуда 6 оконных решеток. Ущерб был оценен в 6 тысяч рублей. Правоохранители выяснили приметы нападавшего, и разослали ориентировки 

5 марта 2018, 02:56
В Самарской области сельчанин чуть не убил брата, а потом сдался полиции

В Самарской области сельчанин чуть не убил брата, а потом сдался полиции

На днях в полицию поступило сообщение от фельдшера в Борском районе. К нему поступил пациент с ножевой раной груди. Для выяснения обстоятельств получения травмы правоохранителям не потребовалось большого количества времени, так как к ним самостоятельно явился 45-летний брат пострадавшего. Он 

2 марта 2018, 03:47
За кражу почти 5 тысяч литров солярки оштрафован житель Сызранского района

За кражу почти 5 тысяч литров солярки оштрафован житель Сызранского района

В Сызранском районном суде вынесли приговор 35-летнему мужчине. Ему вменяли кражу большого количества дизельного топлива.

По информации следствия, злоумышленник работал водителем автоцистерны КамАЗ. Во время ремонтных работ на трубопроводе он заливал солярку в машину из вреза в трубе. Часть топлива мужчина 

1 марта 2018, 04:54
В Самарской области мужчина крал продукты из супермаркетов

В Самарской области мужчина крал продукты из супермаркетов

В полицию Похвистневского района поступили два заявления о краже от продавцов супермаркетов. Они сообщили, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения был замечен мужчина, который брал с полок товары и уносил их, не заплатив. Злоумышленник украл в одном магазине колбасу 

22 февраля 2018, 06:14
Мигрант обворовывал строительную базу в Новокуйбышевске

Мигрант обворовывал строительную базу в Новокуйбышевске

Полицейские из Новокуйбышевска раскрыли крупную кражу, совершенную на строительной базе на улице Вокзальной. Злоумышленник проник в ангар, и унес оттуда большое количество инструментов. Его добычей стали пять шлифовальных машин, кондиционер, три сварочных аппарата, воздушный компрессор, монитор, дрель, две полировочных машины, 

22 февраля 2018, 04:09
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