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Самарский гарнизонный военный суд ждет нового председателя

Самарский гарнизонный военный суд ждет нового председателя

26 марта Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит заявление Игоря Пака о рекомендации сделать его кандидатом на долж­ность председателя Самарского гарнизонно­го военного суда по конкурсу. Это место стало вакантным в ноябре 2017 года, после того, как прежний руководитель судебного подразделения Алексей 

26 марта 2018, 05:36
Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

26 марта в тольяттинской мэрии прошло очередное аппаратное совещание. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. После этого участники совещания обсуждали то, как не допустить повторения трагедии в Автограде.
26 марта 2018, 01:25
Владимир Яркин хочет банкротиться по собственному сценарию

Владимир Яркин хочет банкротиться по собственному сценарию

Конкурсный управляющий экс-владельца тольяттинского холдинга «АвтоТрейд» и бывшего депутата Самарской губдумы Владимира Яркина обратился в Одиннадцатый апелляционный суд с иском отменить решение арбитража о включении «Альфа-банка» с требованием в размере 156 
26 марта 2018, 12:03
Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти

Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти

Весна в Самарской области наконец-то начинает вступать в свои права. А вместе с ней с крыш начала падать наледь. Один из случаев был зафиксирован в пятницу, 23 марта, в Тольятти. Возле дома №14 по улице Баныкина огромная глыба рухнула на 
25 марта 2018, 10:13
Водитель «четырнадцатой» сбил женщину‍ у светофора в Тольятти

Водитель «четырнадцатой» сбил женщину‍ у светофора в Тольятти

В Тольятти водитель автомобиля «ВАЗ 2114» сбил пенсионерку. Пожилая женщина переходила дорогу по зебре. ДТП произошло в четверг, 22 марта, примерно в 
23 марта 2018, 02:49
1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары

1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары

В Самаре арестованы подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. По версии силовиков, в банду наркосбытчиков, распространявших героин в Самаре и Тольятти, входило четверо жителей региона. Полицейские их задержали. Силовики с обыском пришли домой к двоим подозреваемым и нашли героин. Наркотики были 

23 марта 2018, 02:03
Фото: как тренируют бойцов Росгвардии в Самарской области

Фото: как тренируют бойцов Росгвардии в Самарской области

Центр подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. Это одна из самых таинственных точек на карте Тольятти. Оно и понятно, ведь именно здесь обучают людей, которые потом принимают участие 
23 марта 2018, 10:39
Экс-полицейский из Самары наказан за покушение на мошенничество

Экс-полицейский из Самары наказан за покушение на мошенничество

В Самаре бывший полицейский признан виновным в покушении на мошенничество. Суд вынес приговор по делу экс-сотрудника управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД. Мужчина занимал должность старшего инспектора отделения по исполнению административного законодательства отдела иммиграционного контроля. Согласно материалам уголовного дела, 

23 марта 2018, 08:03
Житель Ульяновска получил 3,5 года тюрьмы за избиение полицейского сковородкой

Житель Ульяновска получил 3,5 года тюрьмы за избиение полицейского сковородкой

В Ульяновске осудили местного жителя Сергея Гисматулина. Его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.

Преступление произошло 14 сентября прошлого года. Мужчина, которого ранее судили за покушение на сбыт наркотиков, напился и попытался вынести товар из магазина на улице Кузоватовской. 

22 марта 2018, 07:23
Более 1,5 кг «синтетики» нашли дома у наркодилера из Самары

Более 1,5 кг «синтетики» нашли дома у наркодилера из Самары

В Самаре арестован предполагаемый наркодилер. Это 27-летний житель Самары, ранее уже судимый за сбыт наркотиков. Полицейские задержали его в ходе проведения оперативных мероприятий. У него дома нашли пакеты с неизвестным содержимым. 
21 марта 2018, 10:58
На улице Димитрова за хранение героина задержан житель Самары

На улице Димитрова за хранение героина задержан житель Самары

В Самаре задержан подозреваемый в хранении героина. Сотрудники Росгвардии заметили в Промышленном районе на улице Димитрова мужчину-пешехода, который, увидев патрульных, попытался скрыться. Росгвардейцы его остановили.

«Поскольку он вел себя очень нервно, на вопросы отвечал невпопад, патрульные приняли решение вызвать на место 

20 марта 2018, 11:13
Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре

Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре

В Самаре вынесен приговор в отношении 36-летнего мужчины. Он обвинялся в совершении 12 краж.

По информации следствия, злоумышленник проникал в служебные помещения торговых центров и забирал оттуда вещи. Всего он причинил ущерб на сумму в 247 тысяч рублей. Кроме того, однажды 

20 марта 2018, 09:16
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