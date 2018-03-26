В Тольятти будут судить мужчину, который намеревался продать крупную партию наркотиков. При обыске в его квартире был обнаружен порошок и фасовочные пакеты. Экспертиза показала, что вещество является производным N-метилэфедрона массой 200 граммов.
На следствии подозреваемый признался, что он с 2016 года употребляет наркотики. В июне того же года мужчина узнал, где можно приобрести запрещенные вещества по низкой цене, а потом выгодно перепродать.
По данным сотрудников полиции, подозреваемый не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Следствие завершило сбор доказательств и направило материалы в суд для рассмотрения по существу, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.
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