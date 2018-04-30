В ночь на 30 апреля в Сызрани произошел пожар. Около 02:18 во 2-м Монтерском переулке загорелся автомобиль УАЗ. На тушение внедорожника выдвинулись 5 пожарных и 1 автоцистерна. На полную ликвидацию огня у специалистов ушло всего 14 минут.
Причины ЧП и размер нанесенного ущерба устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
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